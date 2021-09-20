 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Кыргызский "президент Академии тенниса" мырка Тенизбаев избил.. учительницу
10:54 22.09.2021

22 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Президент Академии тенниса напал на учительницу

Президент Академии тенниса Марат Тенизбаев напал на учительницу. Об этом 24.kg сообщила пострадавшая Джамиля Садабаева.

По ее словам, инцидент произошел вчера примерно в 11.00.

"Руководство нас заставляет вместо учебной работы выбивать деньги с родителей. В этом году добавили еду в столовой - сделали платной, помимо контракта. Поэтому некоторые родители начали забирать детей. У меня из класса тоже уходила одна девочка. Администрация школы не давала покоя и по выходным звонили, говорили, что я должна уговорить школьницу остаться. К тому же на тот момент у меня была температура, был гайморит. В итоге девочку из академии забрали. А обвинили в этом меня. После этого я сказала, что в понедельник приду и уволюсь, но проработаю до обеда", - рассказывает Джамиля Садабаева.

В понедельник учительница пришла забирать документы, но президент общеобразовательной средней школы Марат Тенизбаев отказался выдавать их, из-за чего у них произошел конфликт.

"Чтобы забрать документы, я пошла к президенту. Но у него в кабинете сидели люди. Они не выходили. Прождав какое-то время, постучала в дверь и сказала, что я плохо себя чувствую. В этот момент на меня с криками и воплями накинулся президент академии. Он хотел ударить меня по лицу. Но у него не получилось это сделать. Он схватил меня за руку, дернул и обматерил", - говорит преподаватель.

После этого Джамиля Садабаева вызвала милицию.

Джамили Садабаевой
Фото Джамили Садабаевой. По словам пострадавшей, Марат Тенизбаев скрутил ей руки
Президент Академии тенниса Марат Тенизбаев рассказал 24.kg свою версию произошедшего. По его мнению, Джамиля Садабаева - заказное лицо. Он отрицает факт нападения на учительницу.

"Она устроилась к нам недавно. Говорит, приехала из Англии. Преподает английский язык. Но вдруг она заявляет, что хочет уволиться и требует немедленно выдать ей документы. Извините меня, нужно ведь заранее предупреждать, чтобы мы на ее место нашли замену. Но она решила бросить детей сразу. И еще. Были неоднократные случаи, когда академию хотели захватить. Она заказная. Никто на нее не нападал. Два свидетеля, сидевшие тогда в моем кабинете, подтвердят это. Я просто попросил дверь закрыть. Нападают, когда толкнут, ущипнут, ударят. Руки ей я не выкручивал. Вы на нее посмотрели бы. К ней невозможно подойти, дотронуться. Это огромная домна, у которой огромная голова, чтобы сочинять небылицы. Я же говорю, это заказной человек", - заключил Марат Тенизбаев.

В УВД Октябрьского района, куда обратилась учительница, сообщили 24.kg, что факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса Кыргызской Республики о проступках.

Для определения тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям Марата Тенизбаева.

Источник - 24.kg
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