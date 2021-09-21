По ком звонит государственная измена генерала Милли

11:11 22.09.2021

Публикация книги журналистов Вудворда и Косты заставляет задуматься – в чьих руках находится ядерное оружие США?



МОСКВА, 22 сентября 2021, Институт РУССТРАТ. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США это, если по-нашему, практически министр обороны. В американской конструкции национальной безопасности министром обороны является гражданское лицо, отвечающее за политические вопросы, общую бюрократию и контроль над военным бюджетом. Тогда как непосредственно командует войсками как раз председатель (начальник) ОКНШ.



Теперь представим, что этот военный, получив приказ о подготовке наступления на врага от своего президента, звонит по телефону начальнику генерального штаба армии противника и предупреждает о предстоящем наступлении. В любой нормальной стране такое считается государственной изменой. Чем бы оно там ни было вызвано, с должности предатель вылетел бы с громким треском и пожизненным волчьим билетом. И, скорее всего, получил бы еще серьезный срок "без права на УДО".



Но это в нормальной стране, к категории которых нынешние США, как уже давно видно, не относятся. Потому что журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста, после скрупулезного анализа множества официальных документов, а также интервью с различными ведущими политиками и должностными лицами Соединенных Штатов написали книгу под названием "Угроза", в которой описали функционирование государственного аппарата США во время последних президентских выборов 2020 года.



Авторы утверждают, что начальник ОКНШ генерал армии Марк Милли дважды (30 октября 2020 и 8 января 2021) звонил в Китай начальнику генштаба НОАК генералу Ли Цзочэну с обещанием предупредить коллегу в случае, если США примут решение напасть на КНР.



И что? И ничего. Ни расследования собственной контрразведки, ни слушаний в Сенате, ни возмущения в прессе. Верховный главнокомандующий, он же президент США Джо Байден, генерала даже с должности не снял. Хозяин Овального кабинета даже публично похвалил военного, подчеркнув, что поддерживает и одобряет "ту работу, которую делает Марк Милли".



Конечно, можно было бы сказать, что внутренние проблемы Америки с аппаратной дисциплиной нам интересны мало. Но в книге есть описание и другого эпизода. Где-то примерно в день штурма Капитолия Милли собрал старших офицеров "для рассмотрения процедуры запуска ядерного оружия", что странно уже само по себе, так как ее состав давно утвержден и неоднократно четко отработан.



Более того, не менее чем два раза в год Пентагон проводит полноформатные учения с участием всех "первых лиц", задействованных в процедуре, включая президента. Так что никакой надобности в процедуре рассматривать что-либо еще не существует.



Тогда зачем он собрал высший командный состав американской армии? Как следует из книги, "заявив им, что очень важно, чтобы в принятии решения о запуске принимал участие не только Трамп, но и он. Согласно книге, Милли попросил каждого из них "клятвенно" подтвердить, что они понимают его роль в этой процедуре".



В переводе на русский, это означает самый натуральный военный заговор. А тот факт, что никто, включая Милли, даже не думает ничего отрицать или даже хотя бы оправдываться, подтверждает достоверность сказанного журналистами.



Возникает закономерный вопрос: так в чьих руках в Америке сегодня находится ядерное оружие? Что и на основании чего может гарантировать исполнение подчиненными любых международных соглашений "подписанных американским президентом"? А если они решат, что "президент сошел с ума", как это было по отношению к Дональду Трампу?



И хорошо если дело закончится их отказом исполнять приказ своего главкомверха "нажать кнопку". А если наоборот, военные придут к выводу, что глава их государства "слишком мягкотелый", что их остановит?



Впрочем, важнее другое. Авторы "Угрозы" не просто рассказали про внутреннюю кухню современного американского высшего государственного политикума. Они показали, что государственную измену там совершил не один "главный генерал". Собственный взгляд на понятие государственной дисциплины имела и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и целый ряд других высокопоставленных руководителей страны.



И вот это уже действительно угроза. В первую очередь для всего остального мира. Утрачивается понимание даже такого фундаментального вопроса как, а Америка - это конкретно кто? С кем именно следует там договариваться? Чьи слова там "сколько стоят"? Понятно, что Америкой руководит явно не Джо Байден, но тогда кто? В чьих именно руках находится крупнейший в мире ядерный арсенал?