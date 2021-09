Сенсация: спецпрокурор США обвинил штаб Хиллари Клинтон в заговоре по фабрикации "российского следа" в 2016 году

12:00 22.09.2021 Недолго музыка играла! Спецпрокурор США Дарем вынес обвинительное заключение, вскрывающее фабрикацию штабом Хиллари Клинтон "российского следа" на выборах 2016 года. Обвинение более чем серьезное. Оно открывает путь к расследованию широкого дела о заговоре Клинтон против американской демократии. Американцы в своих комментариях разъярены Хиллари и желают ей тюрьмы.



Wall Street Journal (США): обвинительное заключение спецпрокурора Дарема не оставляет камня на камне от "российского следа"



Обвинительное заключение спецпрокурора США рассказывает всю правду о заговоре по "российскому следу" на президентских выборах 2016 года.



Редакционная статья

В четверг 16 сентября специальный прокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил обвинение в лжесвидетельстве перед ФБР, совершенному в 2016 году, юристу предвыборной кампании Хиллари Клинтон, но пока не вынес определение по этому преступлению как тривиальному обману. 27-страничное обвинительное заключение спецпрокурора изобилует новыми осуждающими подробностями, которые с определенностью свидетельствуют о том, что история о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года была сфабрикована и раздута предвыборным штабом Хиллари Клинтон.



Господин Дарем предъявил обвинение Майклу Сассманну, адвокату юридической фирмы Perkins Coie, который работал на предвыборный штаб госпожи Клинтон. Майкл Сассманн обвиняется в том, что он сделал ложные заявления главному юрисконсульту ФБР Джеймсу Бейкеру на встрече 19 сентября 2016 года, когда представил документы, указывавшие на якобы имевшиеся секретные контакты между Trump Organization (The Trump Organization - основная компания Дональда Трампа, который являлся генеральным директором компании до 2017 года. Компания контролирует такие сферы бизнеса Трампа, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. - прим. ред.) и российским Альфа-банком.



В обвинительном заключении говорится, что Сассманн ввел Бейкера в заблуждение, заявив, что он "действует не в интересах какого-либо клиента", в результате чего главный юрисконсульт ФБР посчитал, что, передавая информацию, Сассман "действовал как добропорядочный гражданин, а не как оплачиваемый адвокат или политический деятель". Это было ложью, говорится в обвинении, в котором задокументировано, что Сассманн работал с другими видными членами демократической партии (в том числе вместе с коллегой-юристом из конторы Perkins Coie Марком Элиасом) и выставлял счета за свое рабочее время предвыборному штабу Хиллари Клинтон.



Ложь господина Сассманна "лишила ФБР важной информации", говорится в обвинительном заключении, и побудила бюро начать расследование связей между президентом Трампом и Альфа-групп, сведения о чем быстро просочились в СМИ. Сассманн лгал ФБР не с целью защитить себя. Его обвиняют во лжи Федеральному бюро расследований с целью инициировать расследование в отношении конкурирующего избирательно штаба Трампа, основанное на ложном заявлении о сговоре между Россией и Трампом. Господин Сассман заявляет о своей невиновности.



В обвинительное заключение добавлены новые подробности о широкомасштабном характере попыток предвыборного штаба Хиллари Клинтон ложно очернить Дональда Трампа как "лежащего в постели с русскими". В документе утверждается, что это вышло далеко за рамки полномочий консалтинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого "досье", созданного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом, хотя оба они сыграли свою роль в широких усилиях по дискредитации Трампа.



В заключении говорится, что обвинения в адрес Альфа-банка исходили от неустановленного руководителя крупной технологической компании ("Tech Executive 1"), который, согласно одному из его электронных писем, ожидал получить "высокую должность в области кибербезопасности в будущей администрации Хиллари Клинтон". Этот руководитель владел интернет-компаниями, имевшими доступ к огромному количеству "общедоступных и непубличных" данных. Он был тайно проинформирован о предполагаемом интернет-трафике между Альфа-банком и почтовым доменом Трампа и предупредил об этом господина Сассманна.



Упомянутый руководитель приказал своим сотрудникам "добывать и анализировать все общедоступные и закрытые интернет-данные на предмет уничижительной информации о Трампе". Он также нанял интернет-аналитиков из неустановленного американского университета. В обвинительном заключении говорится, что цель этих поисков состояла в том, чтобы подкрепить такие "негативные выводы и нарратив" в отношении Трампа, которые понравятся определенным "VIP-персонам".



Эти поиски информации в интернет-сфере почти ничего не дали. Но руководитель передал фальшивые инсинуации господину Сассманну, написавшему на их основании официальные документы, которые он передал ФБР, и одновременно работал с компанией Fusion GPS и господином Элиасом, чтобы довести все это до "доверчивой прессы". Встреча Сассманна с высокопоставленным сотрудником ФБР Джоном Бейкером дала СМИ повод написать, что правоохранительные органы расследуют связи Трампа с Россией. ФБР начало расследование в отношении Трампа, которое переросло в политическое безумие сговора, более двух лет наносившего ущерб президентству Трампа.



Обвинительное заключение в адрес Сассманна "открывает двери" к расследованию еще одного гораздо более серьезного преступления, которое по существу состоит в осуществлении командой Хиллари Клинтон и некоторыми средствами массовой информации грязных политических трюков и незаконных действий, направленных против демократии в США. В обвинительном заключении утверждается, что господин Элиас информировал официальных лиц предвыборного штаба Клинтон о замышлявшемся скандале, включая "руководителя штаба, директора по связям с общественностью и советника по внешней политике".



Ранее господину Дарему угрожали установить срок давности расследования по "российскому следу" пятью годами, но в связи с появлением новых серьезных обстоятельств о лжесвидетельствовании можно сделать предположение, что расследование этого грязного дела будет еще иметь долгое продолжение.



Комментарии читателей WSJ



Mericka Stuber



Где был Дарем год назад? Вот тогда бы это сыграло, в том числе и на исход президентских выборов!



Jim Holmber



Забудь об этом, Джон. Наш Вашингтон - это просто Чайна-таун!



Thomas Remenick



Печально то, что на самом деле не имеет значения, выдвигает ли Дарем обвинение или нет. Министерство юстиции ничего не сделает. СМИ будут заключение Дарема всячески искажать. Подотчетности общественному мнению не будет. Клинтоны, Обамы и другие члены их команды / партии являются частью "неприкасаемых". Единственное, что мы можем получить от расследования Дарема, - это более правдивое понимание истории. Но и в этом есть своя ценность.



EDWARD SANFORD



Байденовское министерство юстиции запрячет это обвинительное заключение Байдена глубоко под сукно!



Juan M



Ложь, ложь и еще раз ложь. Есть ли вообще хоть какие-то слова, исходящие из уст демократов, которые не являются ложью? Но самое печальное то, что миллионы американцев согласны с тем, что демократы могут лгать; не волнуются, когда демократы лгут и не знают достаточно для того, чтобы сказать, когда слышат их ложь.



Kathryn Hutchinson



Вот уж и сюрприз: за всем этим стояли Клинтоны. Да это было ясно с самого начала. Они давно уже должны были сесть в тюрьму, а все еще благоденствуют на свободе!



Suzanne Smith



На самом деле семейка Байденов совсем немного уступает Клинтонам в коррупции. Они на заслуженном втором месте!



EDWARD HINES



Ну вот, наше многомудрое ФБР наконец-то нашло козла отпущения.



И конечно, это не Хиллари. Она в этой истории выглядит ужасно, как и везде.



Наверное, она является одним из самых коррумпированных политиков в истории Америки!



joel fairey



Слава богу, американцам хватило ума не выбрать ее нашим президентом.



Greg Feigel



Давайте подведем итоги.



Весь этот фальшивый "российский след" был порожден фальшивой выдумкой, которая фактически была поднята с земли буквально из ничего, а затем переросла в лавину лжи и коррупции в правительстве, направленную на разгром нормальных президентских выборов.



Затем это продолжалось в виде многочисленных попыток импичментов, судебных исков, диких претензий и отвлекающих факторов в течение 4 лет и дальше.



Все это в ущерб Америке.



А теперь у нас есть "Байден".



James Kingsbury



Отлично сказано, Грег! И несмотря на то, что Трамп добился большего за четыре года, чем большинство из них за 8 лет! Только Байден сделал больше, чем Трамп… он свел на нет успехи Трампа всего за 8 месяцев!!



Gregory Nastali



Ведь сказал же генпрокурор Барр: "Заговор по фабрикации „российского следа" - это гораздо более страшное преступление, чем Уотергейт!".



William Mattimore



Россия, ты нас слышишь?!



Charles Barr



Хотел бы я почитать те электронные сообщения, которые Хиллари умудрилась так ловко удалить из своей почты. Я думаю, они есть у китайцев, а не у русских!



William Mattimore



Еще я хотел бы почитать секретные е-мейлы, которыми Джаред Кушнер обменивался с катарцами до того, как они дали ему миллиард!



MARC S



Независимо от того, как кто из нас относится к Трампу, эта статья имеет миллион и одну причину для того, чтобы мы были глубоко благодарны судьбе за то, что Клинтоны проиграли выборы в 2016 году. Возможно, это величайший вклад Трампа в дело демократии - то, что он не дал Клинтонам вернуться в Белый дом!



Аминь!



Mike Salva



И даже несмотря на все эти грязные трюки и уловки преступный тандем "Биллари" все равно проиграл в 2016 году.



Не могу сдержать улыбки при мысли об этом!



GENE HUTCHINS



Этот лжесвидетельство перед ФБР и его последующее распространение подельниками Хиллари в СМИ вызвало два года неприкрытых преследований, злонамеренного вмешательства и подлости.



Это коррупция, достойная тюремного заключения.



Carl Sanders



Единственным человеком, который вступил в сговор с иностранным агентом, была Хиллари, когда она заплатила миллион долларов экс-агенту MI-6 Стилу, который сказал, что у него есть российские источники, которые предоставят ей компромат на Трампа.



Мы знаем, что Хиллари с первого дня была в заговоре, чтобы повесить этот фальшивый "российский след" на Трампа.



C Kelly Goff



Если вы хотите совершить серьезное преступление, то нанимайте адвокатов, а не грабителей!



Верно, да?



Tamar June



Посмотрите на светлую сторону этого дела.



Хиллари ведь так и не стала президентом. И, наверное, не станет!



James Mackey



А здорово было бы увидеть Хиллари осужденной. И даже посаженной в тюрьму. Она это заслужила. Пусть Билл ее переживет.



Оригинал публикации: Durham Cracks the Russia CaseОпубликовано 18/09/2021 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632301200

