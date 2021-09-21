 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайская компания "Кайди" по-тихому вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата. Кто в доле?
12:05 22.09.2021

22 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Китайская компания "Кайди" вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Аккулу Бердибаев.

По его словам, ГТС подтвердила вывоз золоторудного концентрата через КПП "Достук".

"Только вчера на комитете обсуждали этот вопрос. Лицензия компании "Кайди" на разработку месторождения Алтын Казык была приостановлена. В прошлом году на КПП "Иркештам" были задержаны 17 фур с золоторудным концентратом. ГСБЭП тогда начала проверку. Но сегодня я узнал, что компания успела вывезти золото", - заявил нардеп.

Он связал это с коррупцией в Таможенной службе и потребовал провести проверку. "Кто виновен в случившемся? Глава ГТС говорит, что не знал об этом, и его ребята пропустили груз через КПП "Достук", - сказал Аккулу Бердибаев.

Отметим, накануне на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию по предложению депутата Аккулу Бердибаева было принято решение создать межведомственную комиссию по проверке деятельности компании "Кайди" и запасов руды на месторождении Алтын Казык в Чон-Алайском районе.

Источник - 24.kg
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