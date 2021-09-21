Кто опасней для России: AUKUS или сами кремлевские, - "СП"

12:16 22.09.2021

Кто опасней для России: AUKUS или сами кремлевские

Украли выборы? Лишили пенсий? Дадим отпор агрессивному Западу!



Сергей Аксенов

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Алексей Сахнин

Максим Артемьев



Созданный США, Британией и Австралией новый военный блок AUKUS угрожает России, а также Китаю. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Если до сих пор у россиян на слуху был один "агрессивный блок" - НАТО, то теперь их будет целых два. Есть чего бояться.



Нельзя сказать, что новая угроза совсем не заслуживает внимания Москвы. Ведь под ударом окажется тихоокеанское побережье страны. А проблемы, которые принесет AUKUS Китаю, косвенно станут и нашими проблемами, так как Пекин наш стратегический союзник и покупатель сырья из Сибири.



Прежние угрозы России с запада, ассоциируемые с НАТО, тоже никуда не исчезли. Лишь трансформировались в более современные формы. Среди них кибератаки на нашу избирательную систему, зафиксированные в триединый день голосования, о которых рассказал МИД.



Вот только страшилки эти появились подозрительно "вовремя" - на следующий день после подведения итогов выборов, с которыми многие в стране не согласны. В повестке дня непризнание результатов электронного голосования в Москве, а в этот момент власть вдруг кричит: враг у ворот!



Не для того ли, чтобы переключить внимание общества на внешние угрозы? Ведь за украденные голоса на выборах, если это будет доказано, придется ответить по закону. А так можно будет "съехать" с темы, мобилизовать согласных и несогласных на отражение атаки Америки и Австралии.



При том, что внутренние угрозы: чудовищное социальное расслоение, низкие доходы в провинции, отъем пенсий и самих лет жизни у пожилых, маячащая перед молодыми безработица, несправедливость судов ничуть не менее опасны для общества и страны, чем заокеанский супостат.



Ведь граждане будут готовы оказывать сопротивление внешним врагам только если почувствуют Россию по-настоящему своей. Умирать за интересы олигархов или местных самодуров-начальников мало кто захочет.



Координатор Левого фронта Алексей Сахнин указывает, что чрезмерная милитаризация сознания общества может разрушительно сказываться на социальных гарантиях населения.



- Совбезу РФ, конечно, виднее, но на мой взгляд, большинство угроз, проблем, с которыми сталкивается страна, имеют внутреннее происхождение. Только что у всех на глазах случился фарс под названием "выборы", когда начальство переназначило само себя. Очевидная победа даже по несправедливым нечестным правилам российских выборов была отнята у кандидатов от КПРФ и других партий в Москве, в Саратовской области и по всей стране.



"СП": - Вы считаете, что именно отнята?



- В Москве это делалось с помощью электронного голосования, а по всей стране, даже за пределами национальных республик, вернулись большие фальсификации: вбросы, "карусели", подвоз избирателей. А до этого не допускали большинство оппозиционных кандидатов, дискриминировали их в части доступа к эфиру, организовывали административное давление, репрессировали, мобилизовывали бюджетников.



В результате, те же самые люди, которые являются причиной проблем - стагнации в экономике, падения доходов населения - вновь оказываются у власти. Никакие корректирующие механизмы становятся невозможными. Даже лоялистская оппозиция вырубается топором. Атмосфера "скороварки" усиливается. Вот вам, пожалуйста, нагнетание внутренней напряженности. И этого добились не внешние агрессивные военные блоки, а собственное российское начальство.



Кстати, фантастическое неравенство, которое мы наблюдаем в России, также подрывает стабильность, наносит удар по национальным интересам, делает невозможным экономическое и технологическое развитие страны, разрушает социальную стабильность. И это тоже внутренняя проблема, отнюдь не созданная агрессивными империалистами.



"СП": - Вы долгие годы жили среди этих самых империалистов - в Швеции. Эту страну постоянно приводят в пример социальной гармонии…



- Традиционная социал-демократическая модель в Швеции была построена на концепции нейтралитета. Это большое завоевание - шведский народ не участвовал в войнах 200 лет. Это позволяло стране поддерживать высокие социальные стандарты.



При этом в Швеции очень развитый ВПК, который всегда был локомотивом технологической промышленности, помогал увеличивать производительность труда. Военная система там встроена в социальное государство. Патриотизм, участие в делах государства проявлялся через демократию, службу в армии, через обучение в школе военных переводчиков. До сих пор лучше всего русский язык там знают ее выпускники. А это часть срочной службы.



"СП": - Нейтралитет возможен, когда есть чей-то военный "зонтик"…



- С годами нейтралитет Швеции становился все более призрачным, страну втягивали в натовскую или околонатовскую инфраструктуру. И шведский ВПК становился частью натовской военной машины. Например, многие армии стран НАТО оборудуют свою авиацию двигателями, изготовленными известной корпорацией SAAB. Военно-промышленное лобби стало своего рода "глубинным государством" Швеции, которое ограничивает демократию.



В угоду этим людям даже свергались лидеры партий, как это произошло с Хоканом Юхольтом - левым лидером социал-демократической партии. И ровно по мере того как размывался шведский нейтралитет, разрушалась демократия, стала разрушаться и шведская социальная модель. В результате, Швеция из страны социального равенства превратилась сейчас в страну с самым высоким темпом роста неравенства в развитом мире. О чем у нас мало кто знает.



"СП": - И все-таки там пока получше с неравенством, чем у нас…



- В России в годы путинского правления тоже люди в погонах нагло и варварски управляют страной. Под патриотические "погремушки" происходит планомерная работа, которая уничтожает нацию, подрывает ее единство, создавая разные социальные миры космически привилегированных верхов и нищего населения, у которого нет ни моральных, ни интеллектуальных, ни физических сил повышать свою квалификацию, приобретать новые навыки, повышать производительность труда.



Политический психолог Максим Артемьев не верит, что ради защиты от внешних врагов власти изменят внутреннюю социальную политику.



- Тот факт, что США, Британия и Австралия создали военный блок AUKUS, россиян не волнует от слова совсем. Внешняя угроза напрямую какой-то роли в кремлевском агитпропе не играет. Но есть последствия этой внешней угрозы. Кремль играет на вполне оправданных страхах россиян перед развалом страны, ее системы управления. Эта угроза развала может идти с Запада, который финансирует различные НКО, НПО, создающие, в том числе опасности у границ, как с Украиной.



"СП": - То есть, тезис "лишь бы не было войны" ушел в прошлое?



- Большой войны сейчас никто не боится, никто не верит, что она может быть. Но люди опасаются, что в результате мягкой силы Запада, к власти опять могут прийти новые "горбачевы", которые будут разваливать уже на Советский Союз, а Россию. Как в 1990-е, когда с выпученными глазами как бараны шли толпы и кричали "Ельцин! Ельцин!", уже не будет. Людей на это уже не "купить", за исключением навальнистов. Население ученое. В этом смысле использовать внешнюю угрозу можно.



"СП": - Разве человеческая социальная политика внутри страны не поможет мобилизовать население и отбить возможные атаки хоть НАТО, хоть НКО?



- Нынешняя экономическая система в России не предусматривает значительных социальных прав. Наоборот, она направлена на то, чтобы держать людей в черном теле, чтобы никто не расслаблялся и на помощь государства не полагался. У нас вполне социал-дарвинистская система, где человек понимает, что надеяться он может только на себя. Давать людям социальные льготы никто не будет. И защищать такую систему тоже. Власти защищают от внешних угроз именно возможность эксплуатировать людей по максимуму.