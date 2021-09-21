 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 22.09.2021
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13:03  Ближний Восток - регион в состоянии вечной войны, - Кристиан Вайсфлог
12:50  Партизаны атаковали в лесу кортеж 1-го помощника гауляйтера Украины герр Шефира
12:16  Кто опасней для России: AUKUS или сами кремлевские, - "СП"

12:05  Китайская компания "Кайди" по-тихому вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата. Кто в доле?
12:00  Сенсация: спецпрокурор США обвинил штаб Хиллари Клинтон в заговоре по фабрикации "российского следа" в 2016 году
11:11  По ком звонит государственная измена генерала Милли
10:54  Кыргызский "президент Академии тенниса" мырка Тенизбаев избил.. учительницу
10:47  От папы - к сыну. Семейка Сарсеновых переформатировала свои доли в казахстанском "Нурбанке"
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09:51  Закрытое небо. Кто стоит за крахом "Таджик Эйр" и кому это выгодно? - "РО"
09:48  Коррупция, кумовство и бедность. Как погибла "Восточная Швейцария" (Ливан), - А.Афонский
09:30  Американская удавка вокруг Ирана, - Елена Пустовойтова
09:28  США и Британия назвали условия признания талибов властью в Афганистане
08:57  "Англосаксонская тройка": новый вектор глобализма? - Александр Елисеев
06:51  В "деле Скрипалей" появился новичок. Русские террористы-отравители множатся
00:44  Афганистан может стать яблоком ирано-саудовского раздора, - Джеймс Дорси
00:06  Как американцы шутят с союзниками, - Дм.Седов
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Вторник, 21.09.2021
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18:57  ШОС с него взять. Как Путин и Лукашенко использовали саммит в Душанбе, - репортаж А.Колесникова
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17:45  Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России? - О.Хавич
17:36  AKFA Group построила первый в Узбекистане большой приют для бездомных животных с собственной ветеринарной и кинологической службами
17:28  Может ли новая вакцина встраиваться в геном человека? - Tages-Anzeiger
16:51  Назначены новые афган-талиб-министры: Азизи - торговли, Ибад - здравоохранения и др.
15:50  В Казахстане решили восстановить недоразломанные Экибастузские ГРЭС
15:45  Турция не признала российские выборы в Крыму. Крым - наш...
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15:05  Как кремлевские пиарщики подыгрывали укр-бандеровцам
14:32  Подробности гибели "отца ядерной программы Ирана" Мохсена Фахризаде
13:50  Нестройный хор международных усилий. Афганская угроза не сплотила страны ШОС, - С.Кожемякин
13:48  Стараниями Байдена Путин объявил Европе энергетическую войну, - Том Роган
13:47  В Казахстане снова можно проводить тои
13:46  Как AUKUSнется: чем чреват скандал Вашингтона и Парижа из-за подлодок
13:42  Режим и народ: равнодушие, помноженное на манипуляции, - С.Шелин
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Партизаны атаковали в лесу кортеж 1-го помощника гауляйтера Украины герр Шефира
12:50 22.09.2021

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение недалеко от села Лесники в Киевской области, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Злоумышленники обстреляли автомобиль Шефира, по машине выпустили более десяти пуль. Водитель получил ранение, - сообщили в Национальной полиции Украины.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Издание Страна.ua пишет, что Шефир не пострадал.

Сергей Шефир занимает должность первого помощника президента Украины с мая 2019 года. Вместе с Зеленским он также является сооснователем "Студии Квартал-95". Глава Украины сейчас находится в США и участвует в работе 76-й Генассамблеи ООН.

Источник - РБК
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