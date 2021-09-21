Бердымухамедов "в коме": в Сети обсуждают здоровье туркменского лидера

13:18 22.09.2021

В некоторых СМИ появились данные о том, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов якобы находится в коме. Первым распространил такую информацию блогер Мухаммет Дуеджи, сообщает издание "Хроника Туркменистана".



В посольстве Туркмении в Москве, однако, эту информацию опровергают. РИА "Новости" со ссылкой на дипучреждение пишет, что сведения об ухудшении здоровья президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова абсолютно недостоверны и не соответствуют действительности.



В посольстве также добавили, что Бердымухамедов провел расширенное заседание кабинета министров, посвященное подготовке к празднованию 30-летия независимости страны.