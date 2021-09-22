Русские наемники-вагнеровцы люто гоняют негров по Сахелю, - Le Temps

14:06 22.09.2021

22 сентября 2021 г.

Симон Петит | Le Temps

Вагнер: русские наемники наводят страх в Сахеле

(...) "Достаточно было одной статьи информационного агентства Reuters от 13 сентября со ссылкой на анонимные источники и сообщения о продвигающихся переговорах между Мали и российской компанией наемников "Вагнер", чтобы вызвать бурную реакцию. Соединенные Штаты, Германия и ООН друг за другом стали предостерегать власть в Бамако от такого сотрудничества. Если их послушать, то прибытие российских наемников - названа цифра в тысячу человек - поставит под угрозу приверженность Запада к борьбе против джихадистов, которые де-факто контролируют большую часть территории Мали", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Симон Петит.



"Но самой яростной, конечно, была Франция. Бывшая колониальная держава присутствует в стране в военном отношении с 2013 года, когда она остановила продвижение джихадистов к столице. В понедельник министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли отправилась в Бамако, чтобы предупредить малийских полковников, находящихся у власти после двух последовательных государственных переворотов в августе 2020 года и мае 2021 года. Министр настаивала на том, что "в тот момент, когда международное сообщество никогда не было таким многочисленным" для того, чтобы сражаться с джихадистами в Сахеле, выбор группы Вагнера "означал бы выбор изоляции", - говорится в статье.



(...) "Возможность сближения между Бамако и Москвой воспринимается довольно серьезно, поскольку малийские заговорщики всегда были чувствительны к российским обольщениям. 4 сентября Россию посетил министр обороны Мали полковник Садио Камара. Одной из причин второго переворота малийских полковников, которые в мае прошлого года свергли переходное гражданское правительство, были названы разногласия по поводу изменения альянсов Мали", - отмечает автор статьи.



"Россия служит в роли пугала и для малийских военных. Согласно расследованию интернет-издания Daily Beast, малийская армия в мае прошлого года организовала так называемую спонтанную демонстрацию в поддержку российского вмешательства".



(...) "Мали из сферы влияния Франции переходит в сферу влияния России? Такой сценарий перестал быть утопией с тех пор, как Москва закрепилась в Центральноафриканской Республике. На бывшем французском заповедном поле российские инструкторы и наемники группы Вагнера показали свою эффективность. С помощью миротворцев ООН и руандийских подкреплений русским удалось отбросить повстанцев, угрожавших столице Банги в декабре прошлого года. Пусть даже та же ООН осуждает злоупотребления, совершенные россиянами в этом конфликте", - комментирует журналист.



"Кремль утверждает, что не имеет никакого отношения к группе Вагнера. В реальности же компанией руководит человек, близкий к Владимиру Путину. Использование частных наемников позволяет отрицать военные действия за границей, как это раньше делалось на Украине или в Ливии, - пишет Le Temps. "Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких переговоров официальных не ведется", - заявил в прошлую среду официальный представитель Кремля. В интервью журналу Jeune Afrique, президент Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанж Туадера в понедельник поклялся, что "ничего не подписывал с



"В Бамако повторяют, что по поводу Вагнера ничего не решено. Военные также заявляют, что выбор иностранных "партнеров" является частью "суверенитета" Мали. В этих "слухах" они усматривают попытку "очернить страну". На самом деле, малийская хунта находится под давлением не только со стороны джихадистских групп, но и со стороны международного сообщества. Оно требует организации выборов в феврале следующего года, чтобы восстановить власть гражданского населения, как это запланировано в хартии о переходном периоде, согласованной с военными. Выборам должна предшествовать электоральная реформа. Однако временный президент полковник Ассими Гойта не проявляет особого желания готовиться к наступлению выборов. Малийская хунта видимо надеется, что российские партнеры будут менее придирчивыми в отношении демократических требований", - резюмирует Симон Петит.



Источник: Le Temps