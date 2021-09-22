 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.09.2021
14:53  Баку – Тегеран – Ереван: игра на обострение, - Ст.Тарасов
14:06  Русские наемники-вагнеровцы люто гоняют негров по Сахелю, - Le Temps
13:30  Русская геополитика: от момента к эпохе, - Александр Дугин
13:18  Бердымухамедов "в коме": в Сети обсуждают здоровье туркменского лидера
13:03  Ближний Восток - регион в состоянии вечной войны, - Кристиан Вайсфлог
12:50  Партизаны атаковали в лесу кортеж 1-го помощника гауляйтера Украины герр Шефира
12:16  Кто опасней для России: AUKUS или сами кремлевские, - "СП"

12:05  Китайская компания "Кайди" по-тихому вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата. Кто в доле?
12:00  Сенсация: спецпрокурор США обвинил штаб Хиллари Клинтон в заговоре по фабрикации "российского следа" в 2016 году
11:11  По ком звонит государственная измена генерала Милли
10:54  Кыргызский "президент Академии тенниса" мырка Тенизбаев избил.. учительницу
10:47  От папы - к сыну. Семейка Сарсеновых переформатировала свои доли в казахстанском "Нурбанке"
09:55  Жители села Алпамыс Батыра в Туркестанской области силой заставили акима выпить воду из арыка
09:51  Закрытое небо. Кто стоит за крахом "Таджик Эйр" и кому это выгодно? - "РО"
09:48  Коррупция, кумовство и бедность. Как погибла "Восточная Швейцария" (Ливан), - А.Афонский
09:30  Американская удавка вокруг Ирана, - Елена Пустовойтова
09:28  США и Британия назвали условия признания талибов властью в Афганистане
08:57  "Англосаксонская тройка": новый вектор глобализма? - Александр Елисеев
06:51  В "деле Скрипалей" появился новичок. Русские террористы-отравители множатся
00:44  Афганистан может стать яблоком ирано-саудовского раздора, - Джеймс Дорси
00:06  Как американцы шутят с союзниками, - Дм.Седов
00:05  Футболистов ф/к "Сурхан" избили битами за требование выдать зарплату в Узбекистане
00:03  Европу ставят перед выбором между США и Китаем, - Василий Федорцев
Вторник, 21.09.2021
20:23  В центре Нур-Султана горит здание "Казахмыса"
19:50  В Судане подавили попытку военного путча. Власти допрашивают заговорщиков
19:25  Экс-губер Чуйской области Киргизии Абдраимов уличен в "незаконном обогащении". Но... не арестован
18:57  ШОС с него взять. Как Путин и Лукашенко использовали саммит в Душанбе, - репортаж А.Колесникова
18:53  П.В. Густерин: Особенности языковой подготовки на профильных факультетах российских вузов
17:45  Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России? - О.Хавич
17:36  AKFA Group построила первый в Узбекистане большой приют для бездомных животных с собственной ветеринарной и кинологической службами
17:28  Может ли новая вакцина встраиваться в геном человека? - Tages-Anzeiger
16:51  Назначены новые афган-талиб-министры: Азизи - торговли, Ибад - здравоохранения и др.
15:50  В Казахстане решили восстановить недоразломанные Экибастузские ГРЭС
15:45  Турция не признала российские выборы в Крыму. Крым - наш...
15:22  Зеленский в усмерть рассорился с своим соратником - спикером Рады Разумковым. Чья возьмет?
15:05  Как кремлевские пиарщики подыгрывали укр-бандеровцам
14:32  Подробности гибели "отца ядерной программы Ирана" Мохсена Фахризаде
13:50  Нестройный хор международных усилий. Афганская угроза не сплотила страны ШОС, - С.Кожемякин
13:48  Стараниями Байдена Путин объявил Европе энергетическую войну, - Том Роган
13:47  В Казахстане снова можно проводить тои
13:46  Как AUKUSнется: чем чреват скандал Вашингтона и Парижа из-за подлодок
13:42  Режим и народ: равнодушие, помноженное на манипуляции, - С.Шелин
13:24  Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени, - А.Тимохин
13:20  Вероятность ядерной войны между Индией, Пакистаном и КНР возросла в разы
10:43  О некоторых итогах юбилейного саммита ШОС в Душанбе, - РУССТРАТ
10:36  Рахмон и Раиси договорились крече дружить против Талибана
10:30  Миллиарды, уходящие в песок. Можно ли решить водные проблемы низовий Сырдарьи?
09:55  Национализм по-казахски: претензий – выше крыши, идей – кот наплакал, - Женис Байхожа
09:50  Серийное производство российской LADA началось в Узбекистане
09:47  Не перепутать: сколько у Казахстана фондов имени Елбасы? - Д.Ашимбаев
09:42  ООН одобрила создание в Казахстане хаба для оказания прод-помощи Афганистану
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Баку – Тегеран – Ереван: игра на обострение, - Ст.Тарасов
14:53 22.09.2021

22 сентября 2021 |

Россия внимательно наблюдает за развитием ирано-азербайджанских отношений, понимая, что все может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Любой неосторожный шаг с чьей-либо стороны может стать импульсом для нового поворота событий. Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, но добиться этого будет непросто.
Когда Баку ввел проверку иранских грузовиков и автобусов на участке межгосударственной автомагистрали Горис - Кафан, подконтрольном Азербайджану, и определил особые условия для иранских большегрузных автомобилей, перевозящих товары в Армению, стало ясно, что он стал играть на обострение прежде всего с Ираном. А потом уже с Ереваном, поскольку граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована.

Плюс к этому и попытки сорвать торгово-экономическое сотрудничество между Ереваном и Тегераном, поскольку упомянутым выше маршрутом иранские транспортные компании, доставляющие грузы в Армению, пользовались на протяжении многих лет. Причем факты свидетельствуют, что действия Баку не могли стать сюрпризом как для Ирана, так и для Армении, так как предпринимались попытки решить проблему с помощью дипломатических инструментов. В частности, по этому поводу дипломатические ведомства Азербайджана и Ирана вели переговоры, которые оказались безуспешными. При этом Баку не делал секретов из своих намерений. Как считает директор ИА Turan Мехман Алиев, "на самом деле эти меры направлены против Армении, а не Ирана" и все, что "в последнее время предпринимается на границе, - это давление на Ереван с тем, чтобы побудить его скорее подписать мирный договор, предусматривающий взаимное признание территориальной целостности". И после этого "начать делимитацию рубежей с последующей демаркацией, а также открытие транспортных коммуникаций".

Скорее всего, Азербайджан рассчитывал оказать через Иран нажим на Армению на этом направлении. Тем более что формально иранцы на официальном уровне заявляют о поддержке территориальной целостности Азербайджана и даже как члены Организации исламского сотрудничества (ОИК) осуждали "агрессию Армении", хотя развивали с ней активное экономическое сотрудничество. Но на сей раз Тегеран отказался от поисков компромиссных решений и не стал играть на стороне Баку. "Граница с Арменией - красная линия для Тегерана, - заявил в этой связи представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. - Мы обеспокоены тем, что это может отрезать от нас Ереван". Ведь Тегерану предложили осуществлять провоз грузов в Армению и в Нагорный Карабах по обходному пути через Физули или Джебраил. Вслед за этим в армянских и азербайджанских СМИ была развернута настоящая информационная война.

Баку обвиняет Иран в непоследовательности действий в период второй карабахской войны, в поддержании отношений с "сепаратистским режимом в Карабахе", в "неискренности" по отношению к Азербайджану, в том, что в момент этой войны Тегеран использовал "акции устрашения Азербайджана", размещая видео военных колон с техникой КСИР близ азербайджанской границы, посылал без консультаций в Москву делегацию во главе с заместителем главы МИД Аббасом Аракчи и так далее. Что же касается Ирана, то он, как утверждает один из иранских экспертов, "контроль Азербайджана на границ с Арменией воспринял как ущемление своего государственного престижа", исходя из того, что некогда территории современных Азербайджана и Армении входили в Персидскую империю и эти государства продолжают оставаться "в зоне его исторических и политических интересов". Поэтому в Тегеране повышенную политическую раздраженность вызывает военно-политический альянс между Баку и Анкарой с проекцией на фактор проживания в Иране многих миллионов людей, считающих себя азербайджанцами.

То есть все "болячки", которых в обычных условиях в Азербайджане и в Иране предпочитают не упоминать, стали вылезать наружу, и опасность в том, что это может привести в двух странах к осложнениям внутриполитического характера. Так, в мечетях Ирана уже звучат угрозы в адрес Баку, поводом для чего стали военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана и введенный погранично-таможенный контроль над иранскими грузовиками на дороге Горис - Кафан. В социальных сетях появляются видео, на которых КСИР ведет военную колонну с техникой к азербайджанской границе. Помимо того, раздаются призывы изменить внешнеполитический подход Ирана к Азербайджану, включая такие меры, как завершение строительства железной дороги Решт - Астара, обеспечение развития сотрудничества в банковской, энергетической, торговой сферах, взаимодействие на Каспийском море. Россия, конечно, внимательно наблюдает за развитием ситуации, понимая, что все может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Любой неосторожный шаг может стать импульсом для нового поворота событий. В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "инциденты на азербайджано-армянской границе не имеют ничего общего с карабахским конфликтом", а "проблема должна быть решена исключительно мирным, переговорным путем". При этом Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Но для этого необходимо изменить политическую ситуацию в регионе, добиться чего очень непросто даже при посреднических усилиях Москвы по нормализации отношений между двумя странами.

Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632311580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем Председателя Совета по управлению МФЦА Сумой Чакрабарти
- Вопросы развития гражданского общества и медиасферы обсудили в Сенате
- Казахстан обеспечит внутренние потребности и сохранит потенциал экспорта зерна - А. Мамин
- Правительство утвердило Комплексный план развития г. Экибастуз на 2021-2025 годы
- А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Депутаты Мажилиса от партии "Ак жол" обеспечили углем два десятка семей, пострадавших от взрывов в Байзакском районе Жамбылской области
- Ряд решений по смягчению карантинных ограничений приняли на заседании МВК
- Мажилис и Сенат утвердили полномочного представителя Парламента Казахстана в МПА СНГ
- Каирбек Сулейменов: госорган лоббирует интересы подведомственного предприятия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  