Семья замученного в Ташкенте востоковеда Андрея Кубатина получит компенсацию в 150 млн сумов

17:27 22.09.2021

Суд частично удовлетворил иск о выплате компенсации за моральный ущерб семье покойного ученого-востоковеда Андрея Кубатина. Управление финансов Ташкента должно выплатить его близким 150 млн сумов, хотя изначально семья просила 3,5 млрд сумов.



Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по гражданским делам отменила решение суда первой инстанции, частично удовлетворив иск семьи покойного ученого-востоковеда Андрея Кубатина о компенсации морального ущерба. Об этом "Газете.uz" сообщила его сестра Клара Сахарова.



Ранее, 17 мая, Учтепинский межрайонный суд по гражданским делам также частично удовлетворил исковое требование о взыскании морального ущерба. Вместо запрашиваемых 3,5 млрд сумов суд обязал ответчика - Главное финансовое управление хокимията Ташкента - выплатить 30 млн сумов.



По словам вдовы ученого Ферузы Джуманиязовой, суд не стал учитывать, что она как научный работник не могла продолжать активную общественную жизнь, писать научные работы, заниматься полноценным воспитанием сына "из-за распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих ее честь, достоинство и деловую репутацию".



Кроме того, она заявила о пережитых страданиях, нарушении общего состояния организма и сна, а также об ущемлении прав их ребенка 2011 года рождения.



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Адвокат Сергей Майоров предположил, что такое решение Учтепинского межрайонного суда было принято "в связи со сложившейся практикой, когда сумма возмещения морального вреда неофициально увязана с суммой возмещения прямого материального ущерба, подлежащего выплате реабилитированному лиц".



По его словам, Андрею Кубатину возместили прямой материальный ущерб, причиненный незаконным осуждением, в сумме 59 млн сумов.



"Вероятно, межрайонный суд по гражданским делам исходил из того, что размер морального вреда должен быть определенен как половина суммы прямого материально ущерба, хотя должно быть наоборот: размер морального вреда должен многократно превышать размер прямого материального вреда, причиненного незаконным осуждением", - подчеркнул он.



Адвокат отметил, что "неправильное и несправедливое решение Учтепинского суда противоречит рекомендациям пленума Верховного суда „О возмещении морального вреда"".



"Суд не принял во внимание те страдания, ограничения, неприязнь со стороны окружающих, которые испытали члены семьи Андрея Кубатина. Суд не принял во внимание горечь утраты своего родственника - Андрея Кубатина. Учтепинский суд явно, при назначении мизерной суммы в размере 30 млн сумов, руководствовался не чувством справедливости и не рекомендациями пленума Верховного суда. Он, вероятно, руководствовался ложно понятыми интересами государства, целью интересов которого является уменьшение нагрузки на государственный бюджет", - заявил он.



Сергей Майоров также подчеркнул, что "суд не принял во внимание бесспорный факт ответственности Узбекистана перед Андреем Кубатиным и его семьей за совершенные против него и членов его семьи преступления".



Он попросил изменить решение Учтепинского межрайонного суда по гражданским делам и принять решение о взыскании в пользу членов семьи морального вреда в 3,5 млрд сумов.



17 сентября судебная коллегия апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по гражданским делам под председательством Гузаль Зиганшиной частично удовлетворила иск, отменив решение суда первой инстанции и повысив размер компенсации до 150 млн сумов. Главное финансовое управление хокимията Ташкента должно выплатить эту сумму вдове и сыну Андрея Кубатина.



Сестра и мать покойного ученого также планируют обратиться суд по гражданским делам, чтобы получить компенсацию за моральный ущерб.



Клара Сахарова сообщила "Газете.uz", что также намерена встретиться с начальником ГУВД Ташкента Азизом Ташпулатовым и министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым, чтобы добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников, которые арестовали ее брата на 15 суток в рамках "сфабрикованного дела".



Об Андрее Кубатине

Андрей Кубатин в 2017 году был осужден по статье 157 Уголовного кодекса (измена государству) и приговорен к 5 годам лишения свободы (до апелляции - к 11 годам). По версии обвинения, он передал отсканированные копии редких книг иностранному ученому. Международные правозащитные организации заявляли, что дело было сфабриковано. В сентябре 2019 года ученый был реабилитирован.



Андрей Кубатин работал в Ташкентском государственном институте востоковедения на кафедре истории Китая. Он проводил исследования в области средневековой истории Средней Азии, истории тюркских народов, а также занимался историей иранских народов - иранологией, согдологией. Ученый называл своей основной монографией работу "Система титулов Тюркского каганата: генезис и преемственность".



Еще при жизни он подал заявление в Военный суд Узбекистана для возмещения материального ущерба в размере 560 млн сумов. 10 декабря сестра Андрея Кубатина Клара Сахарова получила по почте решение суда, согласно которому компенсация составила 462 тысячи сумов, из них 446 тысяч - на уплату госпошлины и 16 тысяч - почтовые расходы.



Клара Сахарова подала апелляцию на решение суда, а также пыталась взыскать 3,5 млрд сумов за моральный ущерб брату и его семье, но суд отказал в компенсации.



В интервью "Газете.uz" Клара Сахарова рассказывала подробности задержания и заключения Андрея Кубатина, о пытках, его пребывании в инфекционной больнице в Зангиатинском районе и последствиях уголовного дела для него самого и его близких.



В Генпрокуратуре со ссылкой на проверку Следственного управления СГБ сообщали, что Андрей Кубатин "не подвергался физическому или психологическому давлению со стороны правоохранителей".



13 сентября Андрей Кубатин был посмертно награжден золотой медалью Международной тюркской академии за вклад в изучение истории тюркских народов.