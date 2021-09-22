Евролагеря. В Европе озаботились созданием спецлагерей для мигрантов по "евростандартам"

17:32 22.09.2021

Игорь Веремеев

22.09.2021



Министр миграции Греции Нотис Митаракис открыл в субботу новый лагерь закрытого (тюремного) типа для мигрантов в Вати, на острове Самос. При этом греческие власти рекламируют его, как проявление "заботы о беженцах". Таким образом, "европейские ценности" оборачиваются на деле строительством "удобных" концлагерей для мигрантов "по евростандартам".



Судя по описаниям СМИ, "евролагерь" на Самосе имеет восемь ресторанов, семь баскетбольных площадок, три игровые площадки, футбольное поле, специальные помещения для уязвимых людей и считается экологически чистым. Стоимость его строительства обошлась в 38 миллионов евро. Манос Логотетис, курирующий прием беженцев в Министерстве миграции Греции, заявил корреспонденту газеты Guardian: "Впервые в истории миграции бенефициар сможет сидеть в ресторане с кондиционером и чувствовать себя в безопасности".



Однако сам корреспондент английской газеты, посетивший остров, считает иначе. "Новый "закрытый" лагерь для мигрантов в Греции на Самосе для 3000 просителей убежища окружен забором с колючей проволокой военного образца, находится под надзором полиции и расположен в отдаленной долине, и критики сравнивают его с тюрьмой или мрачным кошмаром. Его идея ясна: если просители убежища из Европы прибудут в страну, они будут строго контролироваться", – пишет Guardian.



Вновь прибывшие на Самос должны провести до 25 дней в изоляторе, пока проверяются их документы, в то время как депортированные, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены, будут помещены в "закрытую" зону предварительного заключения, а попросту говоря, в обычную тюрьму.



"По периметру – колючая проволока, высота забора метра три, причем сверху гнезда под спираль. Дальше по периметру – бетонный забор. Между ограждениями дорога, то есть там будут ездить молодцы на джипах с автоматами. Внутри лагеря тоже все поделено колючкой на зоны. Вышки с прожекторами, здание с красной крышей для администрации, какой-то ангар непонятного назначения. В общем, товарищ Берия мог бы такой постройкой гордиться", – так описывает новый "евролагерь" в стране Евросоюза на Самосе информационный ресурс thebigtheone.com.



Спустя шесть лет после того, как миллион сирийцев, спасающихся от гражданской войны, пересекли страну по пути в Европу, "евролагерь" на Самосе представляется сегодня властями Греции и ЕС демонстрацией улучшенной миграционной политики. То есть более быстрых и справедливых процедур предоставления убежища и завершения специальных решений одной из самых больших проблем континента – массового наплыва нелегалов из стран Африки и Востока. ЕС уже выделил в общей сложности 250 млн евро на строительство аналогичных "центров приема" и на других греческих островах – Косе, Леросе, Лесбосе и Хиосе.



Однако в организации "Врачи без границ" уже назвали новый лагерь для мигрантов на Самосе антиутопическим кошмаром.



"Это прекрасная иллюстрация того, насколько преступна миграционная политика ЕС: удерживать и задерживать людей, которые избегают насилия, и наказывать их за то, что они хотят быть в безопасности. Это – позор ", – сказал Патрик Виланд из организации "Врачи без границ".



Встревоженная действиями Анкары в прошлом году, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что открывает ворота в Европу, отправляя тысячи мигрантов к границе с Грецией, и под напором массовых протестов местных жителей администрация премьер-министра Кириакоса Мицотакиса ужесточила свою позицию в отношении мигрантов. Было усилено пограничное патрулирование, построен 40-километровый стальной забор вдоль сухопутной границы, которая разделяет Грецию с Турцией. Совсем недавно, как утверждают, пограничники начали также использовать звуковые пушки – акустические устройства дальнего действия, способные стрелять очередями оглушительного шума – для отпугивания мигрантов вдоль сухопутной границы.



Однако еще более жестко встречают мигрантов жители греческих островов. Ненависть к мигрантам становится все более очевидной. В автобусы, которые их привозят, летят камни. А самый большой в Греции лагерь мигрантов на острове Лесбос недавно был подожжен и сгорел дотла.



Начавшееся в ЕС "организованное" строительство фактически концлагерей для мигрантов невольно наводит на тревожные исторические параллели. Последнее время все чаще говорят о том, что принимая жесткие законы в отношении приезжих и создавая для них "евролагеря", современная Европа начинает напоминать гитлеровский рейх. Где тоже начали со строительства лагерей для неугодных, а чем все это закончилось, известно.



И это –не преувеличение. В нацистской Германии в лагеря сажали коммунистов и евреев, а сегодня в "цивилизованной" Европе туда помещают мигрантов. Новая категория людей "второго сорта"? Не так давно прокуратура Варшавы начала проверку сообщений с призывами отправить беженцев в Освенцим, о чем сообщил пресс-секретарь прокуратуры Пшемыслав Новак. А ранее в Польше разгорелась острая дискуссия на тему мигрантов из Сирии. Сама премьер Копач тогда заявила: "Мы, конечно, готовы принять, но чтобы это было безопасно для граждан". И граждане отреагировали. Дискуссия разгорелась на профилях популярных телеканалов.



Вот несколько цитат с мнениями на этот счет простых поляков: "Можно было бы открыть Освенцим заново для мигрантов и подтянуть новую установку газа", – пишет на Facebook некий Куба. Подобное предложение возникло у него не случайно: в двух бараках музея, открытого на месте бывшего немецкого концлагеря, впервые в истории проведены реставрационные работы.



И еще несколько цитат из Facebook. Некто Мариуш напоминает, что уже давно писал: "Освенцим-Биркенау для мигрантов – идеальный пансионат". Пользовательница Барбара добавляет, что "в бараках их можно много разместить". Юзер Чеслав рад, что "наконец-то находится решение данного вопроса". И еще более циничные записи: "А теперь мы можем принять на полный пар, вернее, на полный дым гостей из Африки", – веселится пользователь Рафал и ставит смайлик. Мартин напоминает: "Надо бы добавить номерки". А Збигнев советует: "Обновить крематорий". Мариуш: "Отремонтировать печи, ведь приближается зима".



После прочтения таких комментариев, да еще со стороны поляков, самих пострадавших от нацизма, становится ясно, что в Европе и в самом деле сегодня не все в порядке.



Кстати, такие "евролагеря" для беженцев уже давно есть и в самой Германии. На сайте Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, висит приглашение: "Добро пожаловать в Германию!" Однако по приезде мигранты оказываются в лагерях. Их размещают, в основном, на бывших американских базах, где ранее проживали солдаты. Они так и называются: "Американский лагерь в Гиссене" на 7 тысяч человек, "Американский лагерь в Висбадене" и так далее.



А недавно в Германии вспыхнул бурный скандал после того, как английская газета Daily Mail поместила сообщение о том, что два десятка беженцев с Ближнего Востока и Африки разместили на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря, являвшегося подразделением Бухенвальда. Информацию о принадлежности трудового лагеря Schwerte-Ost к Бухенвальду позднее подтвердило немецкое издание Deutsche Welle. По его сведениям, в этом лагере в 1944-45 годах находилось отделение, подчинявшееся концлагерю Бухенвальд. На его территории содержались порядка 700 вывезенных на принудительные работы поляков, которые должны были ремонтировать железные дороги Третьего рейха. Местные власти вынуждены это признать и стали оправдываться тем, что это была, мол, экстренная мера, на которую вынуждены были пойти из-за нехватки ресурсов для размещения мигрантов в специальных лагерях.



Словом, навсегда, казалось, забытое после 1945 года немецкое слово lager в современной Европе снова в ходу. Это хорошо забытая новая "европейская ценность".