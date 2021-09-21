Здание дворца Романовых в Ташкенте будет реконструировано

18:11 22.09.2021

Фонд развития культуры и искусства намерен реконструировать здание дворца Романовых в Ташкенте. В нем, как уже сообщалось ранее, расположится музей, в него планируют вернуть западноевропейскую коллекцию живописи, изделия из фарфора и предметы интерьера. Парковая зона вокруг станет общественным пространством.



Фонд развития культуры и искусства сообщил, что реализует проект реконструкции здании дворца Романовых в Ташкенте.



Как отмечается в сообщении, в 2019 году фонд начал разрабатывать архитектурный проект реконструкции бывшей резиденции князя Романова в Ташкенте и размещения в здании филиала Государственного Музея искусств.



На данный момент готова предварительная концепция, которая включает в себя план экспозиции, архитектурное и планировочное решение здания флигеля, проработку ландшафта с сохранением вековых деревьев, высадкой дополнительных зеленых насаждений, реставрации существующих фонтанов и технические разработки.



"Основной идеей концепции является открытое пространство для общественности. Посетители смогут не только стать гостями музея, но и проводить время в парковой зоне дворца", - подчеркнули в фонде.



К проекту реставрации дворца привлечены специалисты из Atelier Brückner, которые работают совместно с экспертами из Узбекистана. Немецкая компания специализируется на разработке концепций и дизайна архитектурных пространств для сложных выставочных проектов и постоянных музейных экспозиции.



Среди успешных завершенных проектов Atelier Brückner - музей BMW в Мюнхене (2008), выставка "Это опера" (That"s Opera) в Брюсселе (2008), Музей текстильной промышленности в Аугсбурге (2010), Национальный морской музей в Амстердаме (2011), Государственный музей археологии в Хемнице (2015), Hyundai MotorStudio в Сеуле (2017) и Большой Египетский музей в Гизе (2018).







Дворец князя Николая Константиновича Романова был построен в 1891 году по проекту архитекторов Вильгельма Гейнцельмана и Алексея Бенуа. Здание выполнено из обожженного серо-желтого кирпича. Фасады дворца украшены ажурными решетками, окнами, и декоративными башенками. Вход охраняют скульптуры собак в натуральную величину, по обе стороны от входной лестницы на постаментах расположены бронзовые олени.



В 1935 году здание служило Дворцом пионеров имени Ленина. В 1980-х годах оно стало музеем, где экспонировалась коллекция драгоценностей. После обретения независимости здание использовали в качестве Дома приемов Министерства иностранных дел Узбекистана.



Чтобы выяснить в каком состоянии находится помещение в 2020 году фонд провел детальное исследование архивных данных. В ходе анализа выяснили, что большая часть архитектуры сохранила свою первоначальную структуру. Далее провели техническое обследование для определения устойчивости конструкции исторического объекта.



Отдельно специалисты изучили коллекцию произведений искусства из фондов Государственного музея искусств Узбекистана для дальнейшей экспозиции в новом филиале. В дополнение к мраморным и бронзовым скульптурам, которые некогда украшали дворец, планируется вернуть в музей западноевропейскую коллекцию живописи, изделия из фарфора, предметы интерьера и другие ценные произведения искусств, подчеркивается в сообщении.