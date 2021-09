Чубакка заряжает бластер... Космическая война неизбежна, - SpaceNews

18:35 22.09.2021 Пентагон объявил космос зоной боевых действий. Генералы и должностные лица космической промышленности готовятся к обороне на предельных высотах. При этом Договор о космосе 1967 года устарел, считают эксперты, и не может решить большинства проблем безопасности космического пространства, которые могут спровоцировать войну.

SpaceNews (США): американские генералы готовятся к космической войне, считая ее практически неизбежной



Сандра Эрвин (Sandra Erwin)



В Тихом океане корабль, оснащенный мощным лазером, нацеливается на американский спутник-разведчик, слепит его датчики и лишает Соединенные Штаты критического взгляда в космическом пространстве.



Таков сценарий, который, как опасаются военачальники и гражданские лидеры, может привести к эскалации и более крупному конфликту на фоне активизации такими конкурентами, как Китай и Россия, процесса разработки и развертывания противоспутникового оружия.



В зависимости от обстоятельств при нападении на спутник могут быть приняты соответствующие меры, заявил глава объединенных сил в Космическом командовании США генерал-майор Джон Шоу (John Shaw).



"Перестав быть научной фантастикой, бои в космосе представляют собой вполне вероятный сценарий развития событий, а противоспутниковое оружие станет ключевым в ходе будущих боевых действий", - подчеркнул Шоу на недавно прошедшем 36-м Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.



Космическое командование США отвечает за военные операции в космическом пространстве, границей которого является линия Кармана примерно в 100 километрах над поверхностью Земли. Ему вверена защита американских спутников и выработка действий на случай каких-либо проявлений враждебности.



Военно-космические силы и средства вроде спутников и систем наземного обеспечения принято считать "вспомогательной" аппаратурой, которая оказывает ценные услуги связи, сбора навигационной информации и своевременного предупреждения о запусках ракет. Но по мере роста зависимости Пентагона от космической сферы спутники превращаются в средство стратегического назначения и заветную цель для противников.



"Невозможно переоценить важность космических систем для национальной безопасности", - заявил в своей речи на симпозиуме министр ВВС США Фрэнк Кендалл (Frank Kendall).



Шоу же отметил, что генерал Джон Хайтен (John Hyten), заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, "любит говорить о спутниках как о "больших и сочных легкопоражаемых целях"".



"Я с этим согласен, - заявил Шоу. - Но как это можно изменить? Как нам сделать так, чтобы потенциальный противник не надеялся вот так легко лишить нас нашего ракетно-космического потенциала?"



Обсуждение этих вопросов идет полным ходом, а Космическое командование разрабатывает так называемую "доктрину боевых действий в космосе". Слепящий спутники лазер - лишь пример тех видов наступательных действий, к которым США нужно быть готовыми, отметил Шоу. В подобном случае Министерству обороны пришлось бы решать, как именно реагировать на угрозу. Вполне возможно, что перед военно-морскими или воздушными силами встанет необходимость принятия ответных мер.



"Мы только начинаем осознавать, что в действительности означает космическая война", - сказал Шоу.



США в контексте "долгосрочного стратегического соперничества"



Борьба за господство в космосе между Соединенными Штатами и их конкурентами в лице Китая и России вынудила администрацию Трампа и Конгресс возобновить работу расформированного в 2002 году Космического командования и создать независимый вид вооруженных сил - Космические войска США.



Кендалл, который в конце июля принял присягу в качестве гражданского лидера Военно-воздушных и Космических войск, заявил, что Соединенные Штаты находятся в состоянии долгосрочного стратегического соперничества с Китаем. По его словам, последствия могут быть существенны, поскольку Китай активно движется по пути использования космического пространства в военных целях.

Космические войска будут вкладывать силы в новые возможности для сдерживания или, в случае неэффективности последнего, достижения победы, сказал Кендалл. Любой тип эскалации может привести к погрешностям в расчетах и ошибкам, связанным с человеческим фактором, в результате чего космическая война представляется "никому не нужным конфликтом".



Имеющиеся у США космические вооружения, которые, как предполагается, удержат Китай от нападения на спутники, оглашению не подлежат. В прошлом году Космические войска сенсационно заявили о развертывании высокотехнологичного глушителя связи наземного базирования производства L3Harris, который можно использовать в качестве "наступательного оружия" для нарушения передачи сигналов по спутниковой связи.



Вице-председатель и главный операционный директор L3Harris Крис Кубасик (Chris Kubasik) упомянул необходимость повышения осведомленности о рисках нападения на спутник, чреватого более серьезным конфликтом.



"Я считаю, что это наиболее существенная из всех угроз, с которыми сталкивается наша страна", - заявил Кубасик на Космическом симпозиуме. Война в космосе повлечет "неблагоприятные" для общества последствия ввиду немаловажной роли спутников в повседневной жизни большинства людей. "Задумайтесь о последствиях войны в космосе и ее влиянии на такие простые вещи, как мобильная связь, навигационные системы, производственно-сбытовые цепочки, логистика, здравоохранение. Я считаю это весьма серьезной проблемой и уверен в необходимости продолжать о ней говорить".



По его словам, информирование и просвещение общественности о зависимости страны от космической сферы призваны помочь Министерству обороны получить надлежащее финансирование для сдерживания противников или победы над ними.



В отличие от конфликтов на земле, космическую войну представить не так просто. "Я называю это невидимой войной с невидимым оборудованием; здесь, на земле к такому не привыкли", - поделился Кубасик.



Первой может пострадать спутниковая связь



Зависимость армии от коммерческих спутников связи делает эти системы одной из наиболее вероятных целей вражеских средств активного радиоэлектронного подавления и киберпомех, заявил Трэвис Лангстер (Travis Langster), вице-президент и генеральный менеджер корпорации Comspoc, которая осуществляет мониторинг движения аппаратов в космическом пространстве и отслеживает орбитальную деятельность.



"С учетом обилия случаев коммерческого использования космоса на основе наблюдений и деятельности Comspoc, целью первого выстрела станет, скорее всего, коммерческий спутник", - сказал Лангстер в ходе одной из экспертных дискуссий на Космическом симпозиуме. Инициировав электронную или компьютерную атаку на коммерческий спутник, используемый Министерством обороны для военных операций, враг "попытается послать вполне определенный сигнал" о том, что не видит разницы между коммерческими и военными космическими силами и средствами.



Наиболее вероятным сценарием является "обратимая атака", означающая приостановку услуг средствами космического базирования, сказал Лангстер. "В наш век первым шагом станет, вероятно, кибератака".



Кэри Смит (Carey Smith), генеральный директор Parsons, американской технологической компании в области обороны, разведки, безопасности и инфраструктуры, заявила, что атаки на космические сети уже начались.



"Радиопротиводействие имеет место быть; очевидно, что кибератаки охватывают всю инфраструктуру", - сказала она. И существует множество документально подтвержденных попыток создания помех сигналам передачи данных в тех зонах военных действий, где действуют американские войска.



Но вопрос в том, приведет ли эта деятельность к эскалации и разрастанию конфликта. "Я думаю, что война в космосе действительно начинается с гонки космических вооружений, и нам повезло, что до сих пор ее удавалось сдерживать, и все же она может оказаться неизбежной", - добавила Смит.



По ее словам, главная причина активизации космической гонки заключается в стремительном развитии технологий. Другой причиной является отсутствие "твердых обязательств относительно действующих в космосе норм, - подчеркнула она. - А без них космическая война становится весьма вероятной".



Договор о космосе 1967 года - единственная существующая в настоящее время основа международного космического права - устарел и не может решить большинства проблем безопасности космического пространства, которые могут спровоцировать войну, отметила Смит.



Договор запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве, исключает военную деятельность на небесных телах и содержит юридически обязательные правовые нормы, регулирующие исследование и использование космического пространства в мирных целях. Но в нынешний космический век необходим новый свод правил, считает Смит. "Мы действительно не рассмотрели некоторые сложные вопросы. Имеет ли одна страна право вплотную приблизиться к спутнику другой? Будет ли допустима превентивная самооборона? Появится ли запрет на любые виды оружия в космосе?"



Данную позицию поддержал Фрэнк Бэкес (Frank Backes), старший вице-президент занимающейся космической и оборонной деятельностью компании Kratos.



"Нам довелось наблюдать случаи вполне преднамеренного вмешательства в региональные конфликты, чтобы перевести устройства военного назначения в режим офлайн", - сказал он. Особую озабоченность Пентагона вызывают сбои в сетях спутниковой передачи данных, которые используются для управления беспилотными средствами наблюдения. Для возможности отслеживания и поражения целей БПЛА всецело зависят от систем GPS и спутниковой связи.



"Данные типы обратимых действий уже стали частью космического эшелона, но я разделяю мнение Кэрри Смит. Именно гонка в области космических исследований превращает межпланетное пространство в сферу боевых действий, - сказал Бэкес. - То, что представляется нам прогрессом, определенно может иметь разрушительные последствия как для коммерческого, так и для международного использования космоса".



Минобороны нужна устойчивая космическая архитектура



Как отмечают эксперты, ввиду появления все новых способов нанесения спутникам необратимых или временных повреждений, Министерство обороны фактически не сможет защититься от всего многообразия видов оружия.



Китай и Россия, к примеру, обладают оружием с прямым выведением на орбиту цели по суборбитальной траектории. Также у них есть коорбитальное оружие, которое сначала выводится на орбиту, а затем выполняет маневры в направлении намеченной цели.



Кроме того, по данным Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), Китай и Россия развертывают некинетические противоспутниковые системы. Сюда относятся лазеры, которые могут использоваться с целью временного или постоянного ослепления спутниковых средств контроля, и генераторы помех, которые мешают передаче данных со спутников и на них, производя шум на тех же радиочастотах.



Перед лицом этих угроз Соединенные Штаты стремятся повысить устойчивость сетей космической связи посредством использования множества спутников на разных орбитах, что усложняет возможность инициирования противником полноценной атаки.



Кендалл отметил, что отказоустойчивость "касается не только отдельного спутника, но и всей архитектуры в целом".



Агентство космического развития (SDA) Министерства обороны США стремится продемонстрировать способность к созданию более эластичной космической архитектуры. Агентство работает над развертыванием многочисленной группировки малогабаритных спутников на низкой околоземной орбите в качестве альтернативы традиционным крупным дорогостоящим космическим аппаратам, которые Минобороны многие годы запускало на более высоких орбитах, но куда в меньшем количестве.



"Мы отвлекаемся от лакомых целей", - сказал Директор Агентства Дерек Турнер (Derek Tournear). Согласно идее расширения архитектуры, количество спутников на орбите должно быть достаточным для того, чтобы иметь возможность "справляться с возможными потерями".



Сандра Эрвин пишет о военно-космических программах, политике, технологиях и поддерживающей этот сектор отрасли промышленности. На протяжении без малого двадцати лет работала редактором журнала "Национальная оборона" и корреспондентом журнала RealClearDefense.



Оригинал публикации: U. S. generals planning for a space war they see as all but inevitableОпубликовано 17/09/2021 Источник - inosmi.ru

