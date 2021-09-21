"Армия Турана" показалась на южных рубежах РФ, - В.Мухин

18:40 22.09.2021

Турецкие солдаты могут навсегда прописаться в Закавказье, Центральной Азии и на Каспии



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

21.09.21



Маневры Турции и Азербайджана с участием третьих стран, возможно, станут постоянными. В Баку 21 сентября завершились учения спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции "Три брата – 2021". В этот же день в Нахичевани стартовали азербайджано-турецкие маневры "Непоколебимое братство – 2021". Ранее в Лачинском коридоре на глазах российских миротворцев прошло тактическое учение спецназа двух стран. На этом фоне 10 сентября Азербайджан ввел дорожный налог для иранских фур, следующих в Нагорный Карабах.



"Согласно советским картам, два участка армянской дороги Горис–Капан принадлежат Азербайджану, – заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури. – Однако была достигнута договоренность о беспрепятственном проезде транспорта до начала делимитации.



Теперь… на этих участках дороги Горис–Капан азербайджанская полиция и пограничники уже несколько дней останавливают водителей, перевозящих иранские товары. Азербайджан взимает дорожный налог за каждый въезд-выезд иностранных транспортных средств. Иранская сторона, в том числе посольство, прилагает усилия для скорейшего решения этого вопроса".



Telegram-канал Caucasian_bureau прояснил подоплеку таких действий Баку: мол, посты на дороге в Нагорный Карабах введены для того, чтобы "если Армения не согласится предоставить Азербайджану Зангезурский коридор", Азербайджан взял под контроль Лачинский коридор, и "тогда уже посмотрим, как в Ереване запоют". Подобные сообщения публикуются в турецких соцсетях и СМИ. Но пока этим больше озабочены иранцы.



Соцсети стали публиковать видеоролики, где показана концентрация иранских войск и боевой техники вдоль реки Аракс, которая служит границей между Ираном и Азербайджаном. Связано ли это с транспортными инцидентами на дороге Горис–Капан, неизвестно. Однако в последнее время Тегеран уже высказывал свое отрицательное мнение о действиях Баку. Скажем, представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде неделю назад заявил о том, что участие Пакистана и Турции в маневрах "Три брата – 2021" противоречит положениям Конвенции о правовом статусе Каспия. Россия по поводу этих учений, как и по поводу участия турецких военных в маневрах в Лачинском районе, промолчала. Хотя при подписании трехстороннего соглашения с Баку и Ереваном Москва была против присутствия Турции в зоне карабахского конфликта.



Между тем взаимодействие Турции со своим стратегическим союзником Азербайджаном и другими тюркскими странами на Южном Кавказе, Каспии и в Центральной Азии обещает быть долгим и еще более масштабным. По сообщению турецкого агентства Anadolu, на маневрах "Три брата – 2021" присутствовали "высокопоставленные гости из Казахстана". Значит, Казахстан вроде бы не против присутствия третьих стран на Каспии. А спецназ Турции и Пакистана, по данным СМИ и соцсетей, отрабатывал "широкий спектр совместных мероприятий, включая высадку тактического воздушного десанта, выполнение рейдовых действий в тылу условного противника, выставление засад и проведение диверсий". Под эгидой ВМС Азербайджана совместно с турецким спецназом в ходе учебно-тренировочных занятий формировались "группы подводного нападения и обороны".



"Что это за противник может быть для Азербайджана и его союзников в Каспийском регионе, чтобы проводить диверсии, в том числе с участием подводного спецназа, – Иран, Россия? – задается вопросом военный эксперт полковник в отставке Владимир Попов. – И тут, конечно, есть вопросы и к российскому руководству: почему не реагирует?" Попов обращает внимание на то, что в октябре состоится саммит так называемого Тюркского совета, в который входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. В состав этой организации будет принята Туркмения, а наблюдателем станет Украина. "Украина вынашивает агрессивные планы в отношении России. А участие Туркмении в этой организации будет, видимо, способствовать еще большему укреплению позиций Турции на Каспии и в Центральной Азии. Это противоречит Конвенции по Каспию, где записано, что в регионе не должно быть военного присутствия третьих стран. И это явно противоречит интересам РФ, но на официальном уровне в Кремле на это почти не обращают внимания", – отмечает эксперт.



По его мнению, Турция в отношении России проводит "наглую, лживую политику, направленную на реализацию идей "великого" Турана". "И я не удивлюсь, что когда-нибудь под эгидой Турции появится "великая" армия Турана, о чем сейчас так много говорят политики и эксперты. Эта армия априори будет направлена против интересов России. И это уже сейчас происходит", – предположил Попов. По его мнению, Турция, сблизившись с Азербайджаном, пытается противодействовать РФ на Южном Кавказе. Она поддерживает армию Украины, продавая ей современное наступательное оружие – беспилотники "Байрактар" – и строя для ее флота военные фрегаты. Она клеймит нас за Крым и официально пропагандирует в международном сообществе свое несогласие с проведенными там выборами в Госдуму. Боевые самолеты Турции в рамках проектов НАТО несут боевое дежурство на Балтике. В Сирии Турция оккупировала часть территории и не выполняет договоренности с Москвой о нейтрализации боевиков, воюющих против режима Башара Асада. Она посылала исламских радикалов из Сирии на войну в Нагорном Карабахе. И в этих условиях Анкара готовит визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву, а Кремль заявляет, что готов с ним встретиться. "Дружить с Анкарой, конечно, лучше, чем ссориться. Но почему при этом так слабо отстаиваются интересы РФ, непонятно", – недоумевает Попов.