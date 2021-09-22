AUKUS может стать восточным НАТО, - "НГ"

21:41 22.09.2021

22.09.2021

Геннадий Петров



России вместе с Китаем придется реагировать на появление нового военного блока в Тихоокеанском регионе



Тихоокеанский флот РФ, если не считать стратегических ядерных сил, по своим возможностям сейчас не относится к числу сильнейших флотов региона. Фото с сайта Министерства обороны РФ



Австралийские премьер-министр Скотт Моррисон и глава МИДа Марис Пейн разъяснили, чем, с точки зрения их страны, должно стать объединение AUKUS (по английскому названию входящих в него государств – Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов). Разъяснение оказалось парадоксальным. Заявляя, что о создании военного альянса речь не идет, они фактически признали, что именно в военный блок AUKUS и будет трансформироваться. Если это на самом деле так, получается, создается своеобразное тихоокеанское НАТО. По своим потенциальным военным возможностям оно значительно сильнее РФ и создает серьезную проблему Китаю.



Онлайн-брифинг Моррисона можно назвать мерой вынужденной. Дело в том, что внятных и подробных разъяснений относительно задач AUKUS от лидеров трех входящих в него стран с момента создания объединения – то есть с 15 сентября – не звучало. Было, конечно, выступление президента США Джозефа Байдена на 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он сказал, что американцы не хотят "возвращения к холодной войне или мира, поделенного на блоки", и вообще объявил о наступлении "новой эры дипломатии", при которой Соединенные Штаты будут применять силу только как крайнее средство. Однако разъяснений относительно того, чем является в таком случае AUKUS и зачем его нужно было создавать, президент США не дал.



Создание нового объединения было воспринято негативно не только Китаем (пресс-секретарем МИД КНР Чжао Лицзянем оно было названо "наносящим ущерб региональному миру и стабильности"). Объяснений от США никак не могут получить в странах ЕС, где углубление сотрудничества трех англосаксонских стран расценили как удар по своим интересам, что небезосновательно. Ведь первым непосредственным результатом создания AUKUS стал разрыв многомиллиардного контракта на строительство и приобретение Австралией французских подводных лодок. Теперь австралийцы обзаведутся подводным флотом при помощи американцев и британцев.



Ярким симптомом проблем в отношениях трансатлантических союзников стала отмена встречи глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, США и Великобритании. Она должна была состояться на полях Генеральной Ассамблеи ООН.



В этих условиях австралийские чиновники взяли на себя неблагодарную миссию публичного разъяснения ситуации. Глава МИД Австралии Марис Пейн в ходе онлайн-брифинга сообщила, что AUKUS – "это партнерство для обмена технологиями и возможностями, а не военный союз или пакт о безопасности". Вместе с тем Моррисон объявил, что до ввода в строй собственных подводных лодок австралийские военные базы примут британские субмарины.



По его словам, это необходимо помимо всего прочего для обучения австралийских военных. Следует также отметить, что ранее министр обороны Австралии Питер Даттон говорил о том, что прорабатывается вопрос о создании новых военных баз США в стране. Сейчас их только две: военно-морская в Эксмауте и разведцентр в Алис-Спрингс.



Таким образом, получается, что функции AUKUS выходят за рамки простого обмена технологиями и возможностями. Австралия на неопределенный срок принимает британские военно-морские силы. При этом Моррисон заметил, что Австралия рассчитывает как можно скорее расширить сотрудничество в рамках AUKUS. Его страна, сказал австралийский премьер, получит ряд технологий в сферах кибернетики, квантовой физики и искусственного интеллекта. "Это станет важным направлением нашего сотрудничества на раннем этапе", – подчеркнул он.



Какой будет роль в этом процессе Евросоюза и будет ли она вообще, премьер не прояснил, ограничившись лишь туманной фразой о том, что AUKUS "откроет новые возможности" для сотрудничества ЕС со странами Индо-Тихоокеанского региона. В любом случае Моррисон выразил готовность сгладить недопонимание с европейцами. Он четко разграничил два процесса: работу AUKUS и переговоры о соглашении о свободной торговле между ЕС и Австралией, очередной раунд которых состоится 12 октября. Для австралийцев это соглашение очень важно. Оно предусматривает отмену пошлины в 12% на полезные ископаемые страны. Канберра этого давно добивается. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон ранее заявлял, что после разрыва франко-австралийского контракта по подводным лодкам переговоры по торговому соглашению прекратятся. Судя по словам Моррисона, это не так. Впрочем, по мнению экспертов, в экономическое противостояние или серьезную ссору конфликт из-за AUKUS не перерастет.



"В целом все, что можно, Франция уже по большей части сделала. Такие кардинальные шаги, как выход из НАТО, сейчас все-таки нереальны. Возможен демонстративный отказ от участия в форуме демократии, который Байден планирует организовать в декабре, также Парижем наверняка будет поставлен вопрос не только о реформировании НАТО, но и о необходимости создания стратегии более автономной Европы. Впрочем, успеха в последнем вряд ли удастся добиться. Но развить эти темы и транслировать их Париж сможет, учитывая грядущее председательство Франции в ЕС", – сказал ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.



В разговоре с "НГ" эксперт отметил, что экономических рычагов влияния на Вашингтон у Парижа практически не имеется. Свои убытки французы могут попытаться снизить, усилив кооперацию с Индией, которой, так же как и Австралии, необходимы подводные лодки. Также Франция наверняка сделает все зависящее, чтобы получить определенную компенсацию. Речь шла о миллиардах, но все-таки ко времени расторжения контракта точно можно говорить о том, что было потрачено приблизительно 900 млн долл. Эту сумму от Канберры попробуют получить.



Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с "НГ" заметил, что AUKUS представляет собой проблему и для России. По мнению эксперта, пока непонятно, во что именно трансформируется это объединение. Сейчас оно производит впечатление скорее коммерческого проекта, который позволит США заработать на строительстве ядерных подводных лодок, правда, с нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Но дело даже не в этом. AUKUS направлен против Китая, но где Китай – там и Россия. Будет увеличиваться количество американских военных баз, которых и так много в регионе. России придется так или иначе реагировать: тратить деньги на дополнительное вооружение. Для России будут созданы определенные трудности", – заключает эксперт.



Что касается российского Тихоокеанского флота, то он, если не считать стратегических ядерных сил, по своим возможностям сейчас не относится к числу сильнейших флотов региона.