Антиталибское сопротивление открывает новый фронт. Ахмад Масуд хочет склонить Вашингтон на свою сторону

21:46 22.09.2021

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Лидер Фронта национального сопротивления (ФНС) Афганистана Ахмад Масуд нанял лоббистов в США, чтобы предотвратить международное признание движения "Талибан" (запрещено в России). Помимо этого сын легендарного полевого командира хочет привлечь финансовую и военную помощь администрации президента Джозефа Байдена. Несмотря на то что у Масуда и его сторонников есть все шансы с учетом опыта лоббистского взаимодействия с западными государствами, его противники не сидят сложа руки. Талибов подозревают в готовности нанять в США официальных представителей.

Проводником интересов сына легендарного полевого командира стал Роберт Стрик, бывший советник избирательного штаба экс-президента Дональда Трампа. Его фирма Stryk Global Diplomacy официально уведомила власти США о соглашении в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). В документации говорится, что Стрик "будет предоставлять стратегические консалтинговые услуги и выполнять дополнительные обязанности" как минимум полгода. Официальный представитель ФНС Али Назари уточнил, что контракт является попыткой помешать любому потенциальному признанию американской стороной правительства талибов. Только Масуд является источником легитимности, подчеркивает он.



Но этим дело не ограничивается. "Мы просим США оказать нашим усилиям материальную поддержку, которая включит поставку наступательного оружия", – в то же время говорит официальный представитель ФНС. В свою очередь, Стрик в разговоре с Politico отмечает, что Масуд и "его праведные воины" не нуждаются в том, чтобы вашингтонские бюрократы повторяли им одно и то же. "Им нужны пистолеты, пули, гранатометы и многое другое", – подчеркивает лоббист. По его словам, талибы обладают географическим преимуществом, но ресурс ФНС – "это сердца и умы" простых афганцев, несогласных со сменой власти в стране. Стрик привел в пример Чарли Уилсона – покойного сенатора, разделявшего идею о необходимости помощи моджахедам против СССР.



По словам Назари, выбор ФНС пал на Стрика, потому что он не является частью того американского истеблишмента, который "потакает талибам". Впрочем, у бывшего советника Трампа противоречивая репутация. В его послужном списке защита интересов окружения таких авторитарных лидеров, как президент Венесуэлы Николас Мадуро. Однако в пользу контракта между Stryk Global Diplomacy и ФНС может говорить то, что Масуд обладает поддержкой части республиканских кругов в Вашингтоне, в том числе сенатора Линдси Грэма, который, если верить ряду сообщений, организовывал встречи между повстанцами и дипломатами из Британии и Индии. Еще один фактор – лоббистский опыт Масуда во Франции (см. "НГ" от 19.04.21).



Неназванные источники издания New York Times утверждают, что талибы также не теряют времени. По их словам, политический офис радикального движения ищет возможность нанять официальных представителей в американской столице для того, чтобы подтолкнуть Вашингтон к возобновлению международной помощи Афганистану и к изменению своей позиции по поводу статуса "Талибана". В то же время свои лоббистские усилия, как утверждается, продолжают бывшие члены расформированного парламента Исламской Республики, которые сохранили контакты с действующим в США Афгано-американским демократическим советом мира и процветания. Внутри диаспоры обсуждается возможность формирования правительства в изгнании.



На прошедшем недавно в Душанбе саммите лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что северная провинция Панджшер, которая представляет собой последний оплот сопротивления талибам, сейчас фактически находится в блокаде: боевики попросту перекрыли местным жителям доступ к гуманитарной помощи. Само движение применение таких мер отрицает и говорит о нормализации обстановки. Тем временем, по оценкам афганского телеканала Tolo, который ссылается на очевидцев, около 90% жителей Панджшера были вынуждены покинуть свои дома и уйти в горы из-за того, что талибам удалось подчинить себе большую часть районов.



О местонахождении самого Масуда мало что известно: некоторое время он не появлялся на публике, хотя, когда наступательная операция талибов вошла в активную фазу, записывал аудиопослания для своих сторонников. На днях его официальные представители проинформировали, что лидер сопротивления сейчас находится в безопасном месте где-то в Афганистане. Подробностей в ФНС не раскрывают по соображениям безопасности. Таких мер потребовала ситуация, которая сложилась после убийства пресс-секретаря сил сопротивления Фахима Дашти. По некоторым данным, звонок с его мобильного телефона был оперативно запеленгован, после чего по полученным координатам был совершен ракетный удар.



Научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар пояснил в разговоре с "НГ", что у Ахмада Масуда-младшего есть веские основания рассчитывать на поддержку: он вызывает симпатию у американцев. "Судя по публикациям американских СМИ, еще задолго до падения Кабула в Вашингтоне рассматривали его в качестве возможного лидера оппозиции, – напомнил аналитик. – Тем не менее позиция американцев зависит от многих факторов". В их числе собеседник "НГ" назвал нежелание усугублять и без того напряженные отношения с талибами, а также заинтересованность в укреплении позиций "умеренного" крыла внутри группировки.



"Открытое вмешательство Вашингтона в конфликт между ФНС и талибами на данном этапе может укрепить позицию радикального крыла движения "Талибан", – полагает Нессар. – США заинтересованы в том, чтобы талибы дистанцировались от террористических группировок и по возможности вели борьбу против "Исламского государства" (запрещено в России. – "НГ")".



21.09.21