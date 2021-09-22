Все смешалось в доме ливийском. Маршал Хафтар рвется в президенты, - М.Беленькая

21:50 22.09.2021

Все смешалось в доме ливийском

Халифа Хафтар продемонстрировал президентские амбиции



"Коммерсантъ" от 22.09.2021,

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар вступил в борьбу за пост президента. Однако часть политических элит Ливии не готова видеть фельдмаршала во главе государства, более того, считает его выдвижение незаконным. Накануне запланированных на 24 декабря всеобщих выборов все чаще проявляются разногласия между представителями трех регионов страны, несмотря на попытки международного сообщества добиться консенсуса среди ливийских политиков. Так, в Ливии появилось сразу два закона о выборах президента, а парламентарии решили объявить вотум недоверия правительству.



Фельдмаршал Халифа Хафтар передал командование Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковнику Абдерразаку ан-Назури, который будет возглавлять армию с 23 сентября по 24 декабря. Об этом говорится в указе, подписанном фельдмаршалом и опубликованном ливийскими СМИ. Временное сложение полномочий Халифой Хафтаром было воспринято в Ливии как намерение принять участие в выборах президента, которые, как и выборы в парламент, запланированы на 24 декабря.



10 сентября после бурных дебатов Палата представителей (ПП, парламент) наконец-то приняла долгожданный закон о президентских выборах. Согласно документу, баллотироваться на пост президент может ливиец без двойного гражданства, у которого нет жены-иностранки, судимости и который не разыскивается Международным уголовным судом.



При этом желающие стать президентом в случае, если они занимают важные государственные или армейские посты, должны сложить с себя полномочия не позднее, чем за три месяца до выборов, т.е. до 24 сентября.

Это правило не распространяется только на переходные власти Ливии (премьер-министра и Президентский совет) Согласно ранее достигнутым договоренностям, эти политики не должны участвовать в выборах.



Решение депутатов вызвало раскол среди ливийских политиков. В воскресенье Высший государственный совет (ВГС, консультативный орган, который часто называют верхней палатой парламента) утвердил собственную законодательную базу для всеобщих выборов. Речь идет не только о президентских, но и о парламентских выборах, решение о проведении которых ПП еще не принял. Основное различие двух вариантов законов о президентских выборах касается характеристик кандидата на высший государственный пост.



ВГС считает, что военные не должны участвовать в президентской гонке ранее, чем через два года после отставки.

Это был явный камень в огород фельдмаршала Хафтара. Глава ВГС Халед аль-Мишри не только не признал предложенный ПП закон, но и предложил перенести выборы президента на 2023 год.



Теперь главная интрига в том, кто еще заявит об участии в президентской гонке. На этой неделе в Ливии активно ходили слухи о планирующейся отставке спикера ПП Агилы Салеха, который, как и Халифа Хафтар, представляет восток страны. В отличие от фельдмаршала фигура Салеха более приемлема для политиков на западе Ливии, которые не могут простить командующему ЛНА его поход на Триполи и обвиняют его в военных преступлениях. Ожидается, что от западной части страны в президентскую гонку может вступить бывший глава МВД Фатхи Башага, но пока нет ответа вопрос, согласится ли он участвовать в выборах на основе закона, не признаваемого в Триполи. Впрочем, ранее господин Башага уже демонстрировал готовность сотрудничать с Агилой Салехом, когда они баллотировались на пост премьера и президента на переходный период, но проиграли другому списку.



Напомним, в феврале Ливийский форум политического диалога выбрал глав Правительства национального единства (ПНЕ) и Президентского совета. Ими стали Абдель Хамид Дбейба и Мухаммед аль-Манфи. ПНЕ приступило к работе в марте. Новые власти сменили Правительство национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, который также был главой Президентского совета.



Задача новых властей - подготовить всеобщие выборы, а также сделать все возможное для объединения государственных институтов (политических, военных и экономических), которые на протяжении семи лет существовали на западе и востоке страны по отдельности.

С последней задачей возникли проблемы. Базирующееся в Триполи правительство так и не нашло общего языка с большинством депутатов ПП, которая работает на востоке страны, т.е. на территории, контролируемой Халифой Хафтаром. Не сошлись парламентарии и с заседающим в Триполи ВГС.



Одним из последних проявлений конфликта стали не только дебаты о выборах, но и объявленный во вторник ПП вотум недоверия правительству. За него проголосовали 89 депутатов из 113 присутствовавших на закрытом заседании. Агила Салех обвинил правительство в растратах и пообещал начать парламентское расследование заключенных им сделок. По итогам голосования официальный представитель ПП Абдалла Блихак заявил, что ПНЕ получает статус временного правительства и продолжит вести дела в обычном режиме до тех пор, пока не состоятся выборы. При этом в СМИ появились заявления некоторых депутатов об ограничении полномочий правительства. В частности, оно больше не сможет принимать решений, связанных с внешней политикой. Такой вариант развития событий не понравился ни правительству, ни Высшему государственному совету. Как утверждают некоторые несогласные с результатом голосования политики, вотум - незаконен.



По их словам, для отказа правительству в доверии нужно выполнить три условия:



инициаторами голосования по этому вопросу должны выступить 50 депутатов

за вотум недоверия должны проголосовать 120 из 200 членов ПП

решение должно быть согласовано с ВГС.

Как минимум два последних условия не были выполнены. Более того, 38 депутатов пообещали выступить против принятого решения коллег, а часть парламентариев заявила, что и вовсе не была в курсе даты голосования.



"У них нет ничего, кроме зла, войны и разрушения страны. Такой парламент не может представлять ливийский народ, а значит, он должен уйти и уйдет с божьей помощью",- заявил премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба, реагируя на решение Палаты представителей. Господин Дбейба призвал ливийцев выйти на улицу в пятницу после дневной молитвы, чтобы выступить в поддержку правительства.



Через несколько часов после голосования в ПП Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) поспешила заявить, что ПНЕ по-прежнему легитимно для международного сообщества и будет оставаться таковым до тех пор, пока его не сменит новое правительство "через организованный процесс после выборов". Кроме того, глава миссии Ян Кубиш подчеркнул, что сейчас главная задача парламента - доработка закона о парламентских выборах и завершение этого процесса в течение недели, а также в целом достижение консенсуса относительно законодательной основы выборов. Перенос выборов вряд ли устроит международное сообщество, но оно оказалось в непростой ситуации, не понимая, на какой закон о выборах ориентироваться. Правда, выступая 10 сентября на заседании СБ ООН, посвященном Ливии, Ян Кубиш заявил, что проведение выборов "даже далеко не в идеальной ситуации, со всеми ее негативными последствиями, проблемами и рисками гораздо более желательно, чем отсутствие выборов, что только усилит раскол, нестабильность и конфликт". В то же время часть экспертов полагает, что решение Халифы Хафтара баллотироваться может положить конец хрупкому равновесию в Ливии и привести к войне.



Последнее заявление UNSMIL о доверии ПНЕ и выборах перепостило в своих соцсетях посольство США в Ливии, тем самым выразив солидарность с позицией миссии. В то же время в Анкаре, которая всегда выступает на страже интересов ливийских сил в Триполи, не сдержали эмоций, заявив, что решение парламента не будет способствовать стабильности в Ливии. По мнению исследователя по ливийской проблематике в нидерландском Институте международных отношений "Клингендаль" Джаляля Харшауи, "многие государства, которые занимают позицию, противоположную Турции, готовы отдать предпочтение закону, принятому ПП во главе с Агилой Салехом". В беседе с "Ъ" он также отметил стремление Вашингтона сделать все возможное для проведения выборов в срок. "Для этого США, возможно, придется действовать более решительно",- сказал эксперт.



Марианна Беленькая