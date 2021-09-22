Биг Фарма как мафия, - В.Катасонов

00:03 23.09.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 22.09.2021 |

Биг Фарма как мафия

Политэкономия медицины Луи Бровера



Я уже писал, что во Франции в конце ХХ века два профессиональных медика, доктор Жак Лаказе (Jacques Lacaze) и доктор Луи Бровер (Louis de Brouwer), заложили основы того, что можно назвать "политэкономия медицины". Они убедительно показали, что капиталистический способ производства проявляется не только в сфере промышленности и других отраслях производства, но и в социальной сфере. Особенно в медицине, понимаемой в широко, как единый комплекс, объединяющий лечебные учреждения, фармацевтическую промышленность и страховые компании.



В 1999 году во Франции вышла книга La mafia pharmaceutique et agroalimentaire. Avec pour cosequences le discrédit de la médecine allopathique et le grave état sanitaire des populations du monde occidental ("Фармацевтическая и агропродовольственная мафия. Последствия ее деятельности: дискредитация аллопатической медицины и серьезные проблемы состояния здоровья населения Запада"). В 2004 году она была издана на русском языке в Киеве в издательстве "Княгиня Ольга" и продавалась в книжных магазинах Российской Федерации.



Луи Бровер – специалист по молекулярной биологии и гомеопатии. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию на медицинском факультете университета Рене Декарта (Париж) на тему "Отношения между врачами и обществом". Он вице-президент Международной лиги "Врачи за запрещение вивисекции" (LIMAV), насчитывающей 1600 медиков почти из 70 стран мира. Член комитета директоров Международного общества врачей в защиту окружающей среды (ISDE), объединяющего более 45 тысяч врачей из 102 стран. Доктор Л. Бровер основал ADEPAM (Ассоциацию защиты населения против отравления пищевыми продуктами и медикаментами), насчитывающую 3700 сторонников во Франции. Он профессиональный международный лектор, принимавший участие в конференциях во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Швеции, Швейцарии, Германии и ряда других стран.



Луи Бровер автор 12 научных книг. Одна из наиболее известных – "Рак, генетическая фатальность" (впервые издана в США в 1981 г.). Также: "Пищевое отравление и рак" (1990); "Черное досье синтетических лекарств" (1991); "Стресс и рак" (1991); "СПИД: помутнение разума" (1993); "Вакцинация: медицинская ошибка века" (1997). И, наверное, наиболее известная из всех его работ – упомянутая выше "Фармацевтическая и агропродовольственная мафия".



Приведу один из ключевых фрагментов этой книги: "На заре третьего тысячелетия все, что касается терапии, уже давно следует пересмотреть. То, в чем остро нуждаются сейчас медицинские работники, – это совершение интеллектуальной революции, победа в которой создаст благоприятные условия для отказа от устаревших догм, ошибочных принципов и необоснованных притязаний. Аллопатическая медицина находится в глубоком заблуждении, если питает надежду на свое дальнейшее существование, но лечит последствия, а не устраняет причины болезни с учетом особенностей человеческого организма. Болезнь никогда не возникает случайно. Ее появление провоцируется самим ослабевшим организмом и лекарствами, которые воздействуют на живой организм только для того, чтобы его основательно раскачать и создать условия для появления других болезней, чаще всего более серьезных, чем само изначальное заболевание".



Л. Бровер использует понятие "аллопатическая медицина". Оно применяется гомеопатами для обозначения фармакотерапии и других методов официальной медицины. В данном фрагменте содержится ряд глубочайших мыслей, которые на первый взгляд кажутся банальными, но которыми, к сожалению, руководствуется в жизни не более одного процента людей. Остальные покорно живут по тем шаблонам и стереотипам, которые обществу навязывает официальная (она же аллопатическая) медицина. Л. Бровер называет ее "медицинской мафией".



Ядром "медицинской мафии", по мнению Л. Броуэра, являются гигантские фармацевтические корпорации. Л. Бровер рассчитывает изменить стереотипы медицинского мышления хотя бы той части общества, которая относит себя к интеллектуалам. Он формулирует ряд ключевых тезисов "политэкономии медицины", снабжая их обильными ссылками на первоисточники и статистику. Таких ключевых тезисов в книге семь.



Тезис первый. Аллопатическая медицина нацелена на ослабление последствий болезней, а не на устранение их причин.



Тезис второй. В аллопатической медицине царят старые и ошибочные догмы.



Тезис третий. Аллопатическая медицина прописывает лекарства, разработка которых основывается на антинаучных принципах.



Тезис четвертый. Аллопатическая медицина не признает профилактических мер.



Тезис пятый. Аллопатическая медицина не учитывает природные возможности человека.



Тезис шестой. Аллопатическая медицина не научна, так как сама не является наукой.



Тезис седьмой. Аллопатическая медицина стала коммерческой, а фармацевтическая индустрия подчиняется общим законам капиталистической системы производства.



Указанные семь тезисов образуют каркас той системы взглядов, которые можно назвать политической экономией современной медицины.



Л. Бровер дает обзор того арсенала бесполезных и опасных для здоровья населения лекарственных препаратов, которым располагает аллопатическая медицина. Он приводит одно из "откровений" ВОЗ, когда она еще не находилась в сильнейшей зависимости от Биг Фармы и могла говорить правду. Так вот, ВОЗ признавала, что "для лечения всех болезней хватило бы 200 медикаментов". А те 10 тысяч лекарственных препаратов, которые в 90-е годы ХХ века находились в обороте каждой страны ЕС, Л. Бровер сравнивает с "атомной бомбой, которую используют для борьбы с мухой". И он продолжает: "Аллопатическая медицина стала такой, какой она есть, благодаря семи категориям медикаментов, выпущенных фармацевтической индустрией в течение последних 50 лет. Эти семь категорий лекарственных средств представляют собой подобие острия копья, чтобы уничтожить всех больных. Они являются воплощением ее [аллопатической медицины] гордости и всего смысла ее существования. Без них аллопатическая медицина давно была бы уже забыта в пользу менее агрессивных лекарств. За это она должна быть благодарна фармацевтическим лабораториям, так как без них она бы не смогла существовать".



Что же собой представляют упомянутые семь категорий медикаментов? Это: 1. Антибиотики; 2. Противовоспалительные и болеутоляющие средства; 3. Антигипертензивные средства; 4. Средства против атеросклероза; 5. Антидепрессанты и транквилизаторы; 6. Противоопухолевые средства; 7. Вакцины.



Л. Броуэр объясняет, что объединяет почти все названные категории лекарственных препаратов: "Как вы можете констатировать, все эти лекарственные средства нацелены обязательно "против" чего-то. Нет ничего, что было бы "за", кроме транквилизаторов. Все это представляет собой не что иное, как абсурдное воплощение на практике теории Луи Пастера. Вместо того чтобы бороться за сохранение умственного и физического единства, использование природных средств предупреждения болезней, употребление витаминов, натуральных солей, соблюдение рационального питания, выполнение рекомендаций по нормальному образу жизни, лечение лекарствами натурального происхождения, аллопатическая медицина находится в состоянии ожидания, когда какое-либо расстройство вашего организма не заявит о себе и не заставит обратиться к врачу-аллопату с просьбой прописать какое-нибудь из указанных шести категорий лекарств (шести, потому что вакцины предназначены для предупреждения заболевания)".



Мы видим, что Л. Бровер выделил вакцины как единственную группу препаратов, которая призвана предупреждать заболевания. И, как это ни странно, он считает данное направление особо опасным для жизни и здоровья людей: "Аллопатическая медицина с помощью вакцинации решила изменить курс и заняться профилактической работой. Но по этому поводу можно только утверждать, что это не достижение медицины, а, скорее всего, неудачный шаг на выбранном ею пути. Становится очевидным, что система вакцинации, приносящая огромные прибыли лабораториям всего мира, является платформой для появления новых заболеваний, которые поражают целые государства вследствие значительного ослабления иммунной системы человека. Иммунная система, периодически нарушаемая различного рода профилактическими "вакцинациями", кончает тем, что постепенно теряет свою "память" как к различным инфекциям, так и к своим потенциальным возможностям".



Тема вакцин и вакцинации рассматривается Л. Бровером неоднократно в разных контекстах. Вот, например, название некоторых параграфов, относящихся к теме вакцинации: "Массовые вакцинации угнетают иммунную систему"; "Вред, наносимый полиомиелитной вакциной"; "Другой пример господства государственно-фармацевтической диктатуры: вакцинация населения"; "Чрезмерное заблуждение медицинского корпуса аллопатической медицины: принятие к руководству теории Луи Пастера и методики вакцинации – самая большая научная ошибка всех времен".



Кстати, очень большое внимание Л. Бровер уделяет теоретическому обоснованию вакцинации известным французским медиком Луи Пастером (1822-1895). Результаты клинических исследований Пастера, отмечает Л. Бровер, ссылаясь на многочисленные источники, были фальсифицированы. Л. Бровер пишет: "В настоящее время, спустя более чем 132 года после обнародования причудливой теории Пастера, медицинский корпус только сейчас приступил к обсуждению данной проблемы, так как его заблуждения становятся все очевиднее". Со времени, когда Л. Бровер написал эту свою книгу, уже прошло 22 года, но и сегодня во многих учебниках сохраняется глянцевый портрет Луи Пастера, о его заблуждениях (или сознательных фальсификациях) не говорится не слова.



Следует признать, что у Пастера был предшественник. Принцип вакцинации был открыт Эдуардом Дженнером, "который, – пишет Л. Бровер, – боялся вакцинировать собственного сына". И продолжает: "Этот принцип был подхвачен и развит Пастером, которого можно считать автором несметного количества серьезных болезней, порожденных бесчисленными и неуместными вакцинациями, и, вероятно, появлением самой ужасной болезни современности – СПИДа".



Завершая обзор лекарственных препаратов, которые стали арсеналом современной аллопатической медицины, Л. Бровер заключает: "…семь категорий медикаментов, широко используемых в практике аллопатической медицины, с одной стороны, не подтвердили своей надежности, а с другой - оказались чрезмерно опасными. Следовательно, они могут использоваться лишь как крайнее средство и только в исключительных случаях. Руководители лабораторий, которые занимаются их изготовлением, об этом прекрасно знают, но думают лишь о прибыли. Медики-аллопаты назначают эти препараты потому, что им запрещено прописывать что-либо другое, и потому, что их обязывают назначать исключительно эти виды продукции; а против тех, кто назначает другие лекарства, организуется преследование со стороны Французской ассоциации врачей в виде порицания, временного отстранения от должности или исключения из списков ассоциации. Врачи-аллопаты находятся в полной зависимости от лабораторий и их руководителей, занимающих самые высокие должности в государственных органах власти. Вполне понятно, что жить как-то нужно... Они попали в ловушку извращенной системы, которая необратимо ведет аллопатическую медицину к дискредитации, а со временем и к полному исчезновению".



С тех пор, когда известный французский доктор написал эти слова, прошло 22 года. Однако аллопатическая (читай: коммерческая, капиталистическая) медицина продолжает диктовать свои правила.