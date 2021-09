Эрдоган идет на конфликт с "другом" Путиным, - Bloomberg

00:29 23.09.2021

Bloomberg, США



По словам официальных лиц, тысячи солдат помогут сдержать любые попытки наступления сирийских войск на Идлиб и контролировать дороги, ведущие к турецкой границе. Турция якобы очень боится наплыва новых беженцев, и там растет недовольство расходами на содержание четырех миллионов сирийцев, уже живущих в стране.

Bloomberg (США): Турция направляет больше войск в Сирию перед ключевой встречей Эрдогана с Путиным



Селкан Хакаоглу (Selcan Hacaoglu), Фират Козок (Firat Kozok)

Турция направила дополнительные войска на северо-запад Сирии, готовясь к важной встрече с лидерами России и Ирана на следующей неделе, сигнализируя тем самым о своей решимости продолжать блокировать нападения на одной из последних линий фронта сирийской войны.



Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана уже давно опасается, что попытка поддерживаемых Россией сирийских войск двинуться на оплот повстанцев Идлиб может привести к тому, что еще больше беженцев устремится к турецкой границе.



Хотя нет никаких признаков крупного полномасштабного наступления, рост числа нападений российских военных самолетов и сирийских войск на эту территорию привлек внимание турецких официальных лиц, которые уже сталкиваются с растущей внутренней критикой по поводу стоимости жилья для крупнейшего в мире числа беженцев.



Ожидается, что Эрдоган поднимет вопрос об эскалации в Идлибе на встрече 29 сентября с Владимиром Путиным и другим видным сторонником сирийского режима - президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этой конфиденциальной информации сообщили два турецких чиновника на условиях анонимности.



По словам официальных лиц, тысячи новых солдат помогут сдержать любые попытки наступления сирийских войск на Идлиб и контролировать дороги, ведущие к турецкой границе.



Позиции воюющих сторон вокруг Идлиба в основном оставались неизменными с марта 2020 года, когда Эрдоган и Путин заключили соглашение о перемирии, положившее конец ожесточенным боям между турецкими и сирийскими войсками.



Но президент Сирии Башар Асад намерен заявить о полной победе в разрушительной 10-летней войне в этой стране. И на редкой встрече в Кремле с сирийским лидером на прошлой неделе Путин объявил продолжающееся присутствие иностранных войск, не санкционированное правительством Асада, "главной проблемой" Сирии, что стало последним в серии требований России к Турции и небольшим силам США на востоке, контролируемом курдами, вывести войска.

Этого не случиться. "Мы не можем мириться с новой волной беженцев, - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар во время визита на сирийскую границу 11 сентября, на следующий день после того, как исламские боевики убили трех турецких солдат в Идлибе. - Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить миграцию. В основе этого лежит обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Мы стремимся к этому".



Акар опроверг критику со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу того, что Турция не выполняет своих обязательств 2018 года по отделению радикальных исламистов от других противников Асада в Идлибе.



В соответствии с соглашением 2016 года Европейский союз заплатил Турции миллиарды долларов за размещение сирийцев, спасающихся от войны и стремящихся обосноваться в Европе, где мигранты стали причиной политических потрясений в нескольких странах. В настоящее время в Турции проживает почти четыре миллиона сирийцев, и поскольку экономика пошатнулась во время пандемии, а захват власти талибами* в Афганистане угрожал новым кризисом с беженцами, то сопротивление их присутствию возросло.



Во вторник на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Эрдоган затронул проблему перемещенных лиц. "Как страна, которая спасла человеческие жизни во время сирийского кризиса, у нас нет ни средств, ни терпения, чтобы встретить новые волны иммиграции", - сказал он.



С турецкими войсками, действующими в качестве сдерживающего фактора, самое большее, что могут сделать сирийские силы, - это шаг за шагом восстанавливать территорию, заявила московский эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина.



"Ситуация принципиально не изменилась, хотя могут быть предприняты усилия по возвращению некоторых конкретных областей", - сказала она.



* террористическое движение, запрещенное в России, - прим. ИноСМИ



Оригинал публикации: Turkey Sends More Troops to Syria Ahead of Key Putin Meeting