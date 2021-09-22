"Талибан" работает над имиджем, - Данила Моисеев

00:44 23.09.2021

Новые хозяева Афганистана корректируют свою внутреннюю политику в надежде на международное признание

Данила Моисеев

22.09.21



Амир Хан Муттаки требует, чтобы талибам

дали возможность высказываться

в международных организациях. Фото ReutersДвижение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, отказалось от былого принципиального положения своей программы – запрет на образование для женщин. Оно разрешило девочкам вновь посещать школы. Помимо этого, Амир Хан Муттаки, назначенный талибами министром иностранных дел, отправил письмо в ООН с просьбой разрешить выступить на Генеральной Ассамблее представителю самопровозглашенного эмирата Афганистан. Впрочем, поскольку приход к власти "Талибана" в мире не признан, ответ будет отрицательным.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что девочкам будет предоставлено право на образование. По его словам, обучение в школах будет раздельным для мальчиков и девочек, но программы – идентичными. Это перемена в позиции движения. Оно объявило 17 сентября, что занятия в школах для мальчиков будут возобновлены, но о школах для девочек ничего не было сказано.



Вообще политика "Талибана" в отношении женщин не отличается последовательностью. Так, они разрешили женщинам посещать занятия в университетах. При этом в конце августа талибы запретили появляться на улице женщинам, мотивируя это тем, что многие бойцы не знают, как с ними себя вести. В какой-то степени это действительно оправданно. По крайней мере часть талибов с детства обучались в религиозных школах и с женщинами практически не контактировали. Потом женщинам временно (впрочем, непонятно насколько временно) запретили работать, также права образования на время лишены девочки, которые должны были учиться в средних школах. Теперь же оставаться дома предписано тем женщинам, которых на рабочем месте могли бы заменить мужчины.



Каждый новый запрет вызывает шквал критики на Западе. Талибы же отвечают, что это якобы временно, дескать, через какое-то время система будет налажена. Впрочем, и то, что будет налажено, если так действительно произойдет, будет мало удовлетворять светскую часть человечества, поскольку соблюдать права женщин талибы намерены в соответствии с шариатом. Девочек должны учить женщины, мальчиков – мужчины. Что это означает в стране патриархата, догадаться нетрудно: педагогов-женщин не так много, и скорее всего качество образования для девочек разительно снизится.



Свое слово сказал даже премьер-министр Пакистана Имран Хан, в интервью Би-би-си выразивший надежду на то, что талибы все-таки предоставят представительницам слабого пола право на образование, и заявивший, что это якобы не будет противоречить религиозным нормам. Он также сказал, что первые заявления талибов были в целом "обнадеживающими". Пакистан может стать действительно важным союзником талибов, чего боится Индия.



Эксперты в целом полагают, что движение все-таки не станет делать режим столь суровым, как это было при предыдущем правлении "Талибана". Ведь свои экономические интересы обозначает Китай, да и реакция России была относительно спокойной и явно свидетельствующей о готовности Москвы сотрудничать с талибами.



Одним словом, новым властям Афганистана (а талибы таковыми являются вне зависимости от того, признавать этот факт или нет) есть что терять, и представлять себя миру дикарями будет означать лишение важной поддержки и инвестиций. Тем более что с талибами уже начали сотрудничать международные организации, чтобы суметь оказать афганцам посильную поддержку в гуманитарной сфере, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.



"Но в конечном счете все будет зависеть от самого "Талибана". Если вдруг будет возврат к жутким казням и забиваниям камнями, как это было в 90-х годах, то ни о каком признании речи идти не будет. Пока режим талибов практически никто в мире не признал, из-за чего и выступление на Генассамблее ООН невозможно", – сказал эксперт "НГ".



Факт признания талибам настолько важен, что спикер движения Забихулла Муджахид даже заявил на встрече с журналистами в Кабуле, что критикующим новые власти Афганистана странам следовало бы сначала признать, что "Талибан" все-таки находится у власти, а уже потом выражать движению свое недовольство.



"Те, кто признает администрацию талибов в Афганистане, могут затем юридически поднять вопросы перед новым правительством. Мы будем работать над решением этих проблем после того, как они признают афганское правительство", – сказал он.