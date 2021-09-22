 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.09.2021
00:59  Карл Бильдт: Отказ Запада от построения наций аморален
00:55  Дипломатия уступок: как Таджикистан десять лет назад отдал свои земли Китаю, - Х.Хуррамов
00:44  "Талибан" работает над имиджем, - Данила Моисеев
00:03  Биг Фарма как мафия, - В.Катасонов
Среда, 22.09.2021
21:50  Все смешалось в доме ливийском. Маршал Хафтар рвется в президенты, - М.Беленькая
21:46  Антиталибское сопротивление открывает новый фронт. Ахмад Масуд хочет склонить Вашингтон на свою сторону
21:41  AUKUS может стать восточным НАТО, - "НГ"

21:17  Казахстан оставляет Россию без вкусных "макарошек"
18:40  "Армия Турана" показалась на южных рубежах РФ, - В.Мухин
18:35  Чубакка заряжает бластер... Космическая война неизбежна, - SpaceNews
18:11  Здание дворца Романовых в Ташкенте будет реконструировано
17:32  Евролагеря. В Европе озаботились созданием спецлагерей для мигрантов по "евростандартам"
17:27  Семья замученного в Ташкенте востоковеда Андрея Кубатина получит компенсацию в 150 млн сумов
16:13  Чем опасен национализм в Киргизии на фоне афганских событий, - П.Дятленко
14:53  Баку – Тегеран – Ереван: игра на обострение, - Ст.Тарасов
14:06  Русские наемники-вагнеровцы люто гоняют негров по Сахелю, - Le Temps
13:30  Русская геополитика: от момента к эпохе, - Александр Дугин
13:18  Бердымухамедов "в коме": в Сети обсуждают здоровье туркменского лидера
13:03  Ближний Восток - регион в состоянии вечной войны, - Кристиан Вайсфлог
12:50  Партизаны атаковали в лесу кортеж 1-го помощника гауляйтера Украины герр Шефира
12:16  Кто опасней для России: AUKUS или сами кремлевские, - "СП"
12:05  Китайская компания "Кайди" по-тихому вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата. Кто в доле?
12:00  Сенсация: спецпрокурор США обвинил штаб Хиллари Клинтон в заговоре по фабрикации "российского следа" в 2016 году
11:11  По ком звонит государственная измена генерала Милли
10:54  Кыргызский "президент Академии тенниса" мырка Тенизбаев избил.. учительницу
10:47  От папы - к сыну. Семейка Сарсеновых переформатировала свои доли в казахстанском "Нурбанке"
09:55  Жители села Алпамыс Батыра в Туркестанской области силой заставили акима выпить воду из арыка
09:51  Закрытое небо. Кто стоит за крахом "Таджик Эйр" и кому это выгодно? - "РО"
09:48  Коррупция, кумовство и бедность. Как погибла "Восточная Швейцария" (Ливан), - А.Афонский
09:30  Американская удавка вокруг Ирана, - Елена Пустовойтова
09:28  США и Британия назвали условия признания талибов властью в Афганистане
08:57  "Англосаксонская тройка": новый вектор глобализма? - Александр Елисеев
06:51  В "деле Скрипалей" появился новичок. Русские террористы-отравители множатся
00:44  Афганистан может стать яблоком ирано-саудовского раздора, - Джеймс Дорси
00:06  Как американцы шутят с союзниками, - Дм.Седов
00:05  Футболистов ф/к "Сурхан" избили битами за требование выдать зарплату в Узбекистане
00:03  Европу ставят перед выбором между США и Китаем, - Василий Федорцев
Вторник, 21.09.2021
20:23  В центре Нур-Султана горит здание "Казахмыса"
19:50  В Судане подавили попытку военного путча. Власти допрашивают заговорщиков
19:25  Экс-губер Чуйской области Киргизии Абдраимов уличен в "незаконном обогащении". Но... не арестован
18:57  ШОС с него взять. Как Путин и Лукашенко использовали саммит в Душанбе, - репортаж А.Колесникова
18:53  П.В. Густерин: Особенности языковой подготовки на профильных факультетах российских вузов
17:45  Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России? - О.Хавич
17:36  AKFA Group построила первый в Узбекистане большой приют для бездомных животных с собственной ветеринарной и кинологической службами
17:28  Может ли новая вакцина встраиваться в геном человека? - Tages-Anzeiger
16:51  Назначены новые афган-талиб-министры: Азизи - торговли, Ибад - здравоохранения и др.
15:50  В Казахстане решили восстановить недоразломанные Экибастузские ГРЭС
15:45  Турция не признала российские выборы в Крыму. Крым - наш...
15:22  Зеленский в усмерть рассорился с своим соратником - спикером Рады Разумковым. Чья возьмет?
15:05  Как кремлевские пиарщики подыгрывали укр-бандеровцам
14:32  Подробности гибели "отца ядерной программы Ирана" Мохсена Фахризаде
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Дипломатия уступок: как Таджикистан десять лет назад отдал свои земли Китаю, - Х.Хуррамов
00:55 23.09.2021

Десять лет назад, 20 сентября 2011 года прошла церемония с участием военнослужащих Китая и Таджикистана, посвященная передаче части таджикской территории Пекину. Решение, которое власть назвала "дипломатической победой", впоследствии стало самой весомой причиной для ее критики.

История вопроса
Население Таджикистана узнало о факте передачи земель только 1 октября из китайских СМИ и в день годовщины образования Китая. Хотя ратификация протокола о демаркации таджикско-китайской границы парламент республики проводил 12 января 2011 года. Согласно документу, под юрисдикцию Пекина перешли 1 тыc. 158 квадратных километра спорных территорий Восточного Памира, составляющих 0,77% от общей территории Таджикистана.

"Подписание данного протокола является великой победой таджикской дипломатии", - заявил тогда перед парламентариями Хамрохон Зарифи, тогдашний министр иностранных дел Таджикистана.

Чиновник отметил, что Китай и Россия в 1884 году подписали соглашение под названием "Новый Маргелан", согласно которому власти нынешнего Китая претендовали на более чем 28 тысяч квадратных километров таджикской территории. "Это составляет почти 20% территории нашей страны, - напомнил депутатам глава таджикского МИДа. - После подписания протокола из этих спорных территорий Китаю отходит лишь около 3%".

Само соглашение "О таджикско-китайской государственной границе" стороны подписали еще в 1999 году. Тогда же была урегулирована ситуация с двумя из трех спорных участков на границе двух стран. Таджикистан сохранил под свой контроль спорный район у перевала Карзак, но уступил Китаю около половины другого участка близ реки Маркансу общей площадью 400 кв. км.

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Таджикистан
ПРОЧТИТЕ ТАКЖЕ
"Таджикистан всегда был частью Китая"? Китайские СМИ вернулись к теме территориальных претензий к соседям
Через три года, с подписанием протокола в Пекине, была улажена и проблема указанного спорного района в Мургабской области. Однако ратификация документа в парламенте Таджикистана прошла только через десять лет и, тем не менее, вызвало недовольство в обществе.

Политика за закрытыми дверями
Мухиддин Кабири, председатель Национального альянса Таджикистана и ныне запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения, в 2011 году был одним из немногочисленных представителей оппозиции, выступающий против решения властей о передаче земель Китаю.

"Это была тайная, антиконституционная и предательская операция, которую провел Эмомали Рахмон. Таджикский народ в последний момент был поставлен в известность и уже никто ничего не смог с этим поделать", - рассказывает Мухиддин Кабири. По словам оппозиционного политика, решение таджикских властей противоречило седьмой статье Конституции Таджикистана, гарантирующая неделимость и неприкосновенность территории страны, а обсуждение в парламенте имело формальный характер и не означало информирование общественности.

Аналогичную позицию в тот период занял и покойный академик Рахим Масов, который с 2004 года был членом таджикско-китайской межправительственной комиссии. В интервью Би-би-си академик заявил, что не подписывал документ, согласно которому территория Таджикистана переходит Китаю.

"Это было неправильное решение правительства Таджикистана. Территориальная целостность и неделимость нашего государства является для каждого таджика делом чести и достоинства", - отмечал в то время Рахим Масов.

Решение властей также вызывало возмущение среди жителей ГБАО. Автономный статус области, согласно конституции, требовал, чтобы соглашение было одобрено на уровне областного парламента, но официальных новостей об одобрении со стороны Маджлиса народных депутатов области так и не было опубликовано.

Исторические притязания
Согласно официальной риторике власти, территориальные споры за таджикские земли продолжались более ста лет и с ратификацией последнего протокола вопрос был закрыт. Однако китайские СМИ продолжают публиковать свою историческую версию, согласно которой территория современного Таджикистана принадлежала Китаю, чем в последний раз вызвали возмущение таджикского МИД-а.

Таджикский историк Камолуддин Абдуллаев в своей колонке "Кто хозяин на Памире?" пишет, что Китай в годы своего подъема брал буферные территории (куда входил Синьцзянь наряду с Монголией и Тибетом) в свои владения, и терял их, как только ослабевал.

"Еще в 1864 г. Россия и Китай подписали Чугучакский Протокол, согласно которому России отошли Алтайский и Курчумский края, озеро Зайсан, земли Тарбагатая, Алатау, Тянь-Шаня. Англо-российское соглашение 1873 г. наметило границу на Памире, создав Ваханский коридор в качестве узкой афганской буферной зоны между Британской Индией и российской Центральной Азией.

Позднее коммунистический Китай опротестовал пограничные соглашения, достигнутые с царской Россией. При этом китайская сторона в своих претензиях на Памире ссылается на Новомаргеланский протокол от 22 мая 1884 г., который очерчивает границу от Ферганской области и Кашгарии лишь до пограничного перевала Уз-Бель (примерная широта 38°40′, недалеко от пер. Ак-Байтал). Далее, согласно ст. 3 указанного протокола, граница обозначена в самых неопределенных выражениях. Согласно ей, от Уз-Беля русская граница идет на юго-запад в направлении Хорога, а Китая – на юг, навстречу Афганистану, оставляя большую часть современной ГБАО в лучшем случае "ничьей" землей.

В 1894 г., после обмена дипломатическими нотами, китайцы и русские все-таки разделили Памир вдоль хребта Сарыколь. Эта граница сохранена и поныне. При этом китайская сторона не скрывала, что не отказывается полностью от своих прав на Памир и рассматривает данное соглашение как "временное"", –пишет историк.

Безосновательные аргументы
По словам оппозиционного политика Мухиддина Кабири, разговоры о столетнем споре за таджикские земли исходят из чиновников, пытающихся обелить властей, и являются безосновательными по следующим причинам:

- Если имелся какой-либо спор между Китаем и СССР или Российской империей, то это не имеет никакого отношения к Таджикистану. Согласно официальной ноте МИД России, это страна является правопреемницей всех международных споров и соглашений. Какие-либо споры или соглашения между Китаем и другой страной не относятся к Таджикистану как к самостоятельному субъекту международных отношений с 1991 года.

-ссылаться на появившийся камень с иероглифами в окрестностях Хорога, как к историческому факту (аргумент, который был озвучен в парламенте), не только является смехотворным, но доказывает обратное. В соседних странах можно найти тысячи таких надписей и исторических свидетельств на нашем языке. Но разве это может давать нам право предъявлять соседям территориальные претензии?

Наш собеседник отмечает, что пока власти не покажут обществу, какие аргументы предоставил Китай, обосновывая свои претензии, все будет восприниматься не более, чем сказка.

Отказ от территорий как новая возможность
После развала Советского Союза Китай предъявил свои территориальные претензии в Приморье, Приамурье и Центральной Азии, на 1500 квадратных км. По итогам двусторонних договоренностей Пекину удалось получить определенную часть территорий от соседних стран. Так Россия уступила острова - сначала Даманский, потом Тарабаров и половину Большого Уссурийского, Казахстан уступил Китаю 407 кв.км, а от Кыргызстана отошел участок в 12 кв.км. Таджикистан, будучи наиболее мелким по территории среди всех перечисленных стран, уступил больше всего своей территории Пекину - 1 тыс. 158 кв. километра.

Книга Зарифи о земле, которую отдали Китаю
Однако околовластные круги не столь категоричны в оценке территориальных уступок. "Споры насчет территории присущи всем странам мира. Практически не существуют государства, которые бы не имели противоречия по поводу границ со своими соседями. Каждый из них обращается к историческим и другим фактам, чтобы решить вопрос. У нас, к счастью, с Китаем не было ни военного и ни политического противостояния. Мы решили все вопросы цивилизованным и дипломатическим путем, и я не думаю, что наша страна от этого пострадала", - говорит руководитель аппарата Народной Демократической партии Таджикистана (НДПТ) Абдурахмон Хонов. Чиновник отмечает, что в настоящее время Таджикистан имеет плодотворное сотрудничество с Китаем во всех отраслях, которое показывает хороший результат.

За последние два десятилетия Китай превратился в одного из главных инвесторов в экономику Таджикистана и в прошлом году уровень внешнеторгового оборота между двумя государствами превысил 1,5 млрд долларов. Основная часть внешнего долга Таджикистана приходится также на Китай. Эта страна входит в тройку основных экономических партнеров Таджикистана, а с 2013 года, имеет статус стратегического партнера.

Хурсанд Хуррамов
22.09.21

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632347700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем Председателя Совета по управлению МФЦА Сумой Чакрабарти
- Вопросы развития гражданского общества и медиасферы обсудили в Сенате
- Казахстан обеспечит внутренние потребности и сохранит потенциал экспорта зерна - А. Мамин
- Правительство утвердило Комплексный план развития г. Экибастуз на 2021-2025 годы
- А. Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации
- Депутаты Мажилиса от партии "Ак жол" обеспечили углем два десятка семей, пострадавших от взрывов в Байзакском районе Жамбылской области
- Ряд решений по смягчению карантинных ограничений приняли на заседании МВК
- Мажилис и Сенат утвердили полномочного представителя Парламента Казахстана в МПА СНГ
- Каирбек Сулейменов: госорган лоббирует интересы подведомственного предприятия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  