 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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А и Б сидели на трубе – не шутка, а российская экономика, - М.Синельников-Оришак
08:30 23.09.2021

А и Б сидели на трубе - не шутка, а российская экономика
Вынося домашнее барахло по дешевке, в моменте тоже можно почувствовать себя богатым и гульнуть в ресторации
Михаил Синельников-Оришак

23.09.21

Госдеп США потребовал от Российской Федерации увеличить поставки газа через Украину - логично, продолжайте, мол, и далее кормить собаку, которая на вас же и тявкает. Однако какое "потоковое" ликование и пропагандистское счастье в России: мы строили, строили, и, наконец, построили! Будто Сталинградскую битву выиграли, или, на худой конец, новый БАМ проложили.

Ту магистраль упрекали в "глупости" и "нецелесообразности", но именно благодаря таким проектам "связываются" экономические регионы, страна превращается в единую без кавычек, наполняется инфраструктурой и рабочими местами. А сначала-то, конечно, да, "убыточно". Особенно при коротком - конкретно "шкурном", а не длинно-государственным интересе. Но даже янки, коих в отсутствии прагматичности и корысти не упрекнешь, тянули в позапрошлом веке железную дорогу, невзирая на расходы и трудности, соединяя восток США с Западом, чтобы он более не был "Диким".

Помните, давние разговоры о "группе А" - товарах, необходимых для производства других товаров и "группе Б" - товарах народного потребления? Для избавления от множества дефицитов придумали оставить лишь один (денег у населения), который зато превращает в дефицит все остальное. Такая вот тавтология, такая вот экономика, которую "надобно изменить" - сколько раз слышали это, а сколько еще услышите.

А, чем, спрашивается, недовольны? Вон Советский Союз распался, прежнее хозяйство "фрагментировалось", но взамен коммерческие ларьки заблистали огоньками и диковинными ништяками. Диковинными - потому что на латинице. Так на фига вообще суетиться, если все само собой появится - "дворы, забитые иномарками" и "постоянно увеличивающиеся продажи смартфонов"?

Правда, необъяснимо, отчего вся планета до сих пор не превратилась в подобное изобилие, почему не спешат наполнять Африку "мерседесами", или хотя бы кормить досыта туземцев за "просто так". Ну, дык ить у нас же "самая богатая страна" - с ее географией, климатом, логистикой, глубиной залегания полезных ископаемых и разведанными месторождениями, не путать с "гипотетическими". Себестоимость - ерунда, вынося из квартирки барахло и сдавая его по дешевке, в моменте тоже можно почувствовать себя богатым и гульнуть в ресторации.

Нынеча не то, что давеча: А и Б сидели на трубе, А упало (производство), Б пропало (много ли массовых товаров made in Russia, хотя бы с 50% долей локализации)? Что осталось на трубе? Ах, "цены на газ растутЬ"? Так на "растут" влияет множество мельчайших нюансов, которые на первый взгляд и не разглядишь - от долгой, безветренной погоды в Европе ("ветряки" не крутят генераторы, а электроэнергии надо откуда-то браться). До быстрого восстановления азиатских экономик, куда и были перенаправлены с европейского направления "газовозы" с СПГ.

В любом случае - все это кратковременный, а не фундаментальный фактор. Основное же - есть "рынок продавца" и "рынок покупателя", кто сильнее, тот и диктует. А сильнее всегда тот, у кого больше "добавленная стоимость". При таком раскладе и хотелось бы соскочить, да слишком больно придется падать. Нет никакого сомнения в том, кого здесь "прогибают" (заявление американского Госдепа лишь крошечные "5 копеек" в огромную копилку с многочисленными европейскими уже давным-давно принятыми ограничениями и послушно подтвержденными российской стороной). По каким тарифам - тайна сия великая есть - "гнать" будем? За сколько времени хотя бы окупится? Над украинцами смеемся - им, дескать, тяжело "трубу обслуживать", а российскую, естественно, "не надо". Изменится через десяток лет конъюнктура - святым духом запитается.

Ах, опять дурная привычка, говорить по старинке "нас"! Давно уже нет никаких "мы", после разделения общественной собственности - лишь "они", "они" и "они". Отсюда вся глубина распада, от географического до ментального, ведь разделение происходит не по крови, не между лейкоцитами и эритроцитами, а среди мозговых извилин.

На декабрь прошлого года, "национальное достояние" на 49,77% принадлежало "различным физическим и юридическим лицам", включая владельцев ADR - американских депозитарных расписок, эдакая хитрая штучка, позволяющая обходить "особенности" (читай - запреты) в иностранных юрисдикциях. А 50,23% "национального достояния" принадлежит государству. Ну, как "государству" - у Управления имуществом РФ - 38,37%, остальное у АО "Роснефтегаз" и АО "Росгазификация".

Не многие осознают разницу между "российским обществом" и "акционерным обществом". Отбросив камуфляж "сакральности", так называемое, государство - всего лишь "общественный договор" между людьми, населяющими определенную территорию. Главное, в чью пользу (через законодательство) он составлен. Какие именно "лица" пользуются приоритетом и поддержкой за счет "общака". Кстати, по факту именно у топ-менеджмента гораздо больше возможностей и прав, чем у номинальных владельцев-акционеров, ибо первые владеют оперативной информацией и принимают решения, о которых вторые узнаЮт гораздо позже. Особенно о последствиях.

Капитализм? Прекрасно! Ошиблись при принятии стратегического решения (например, протянули трубу, вместо того чтобы строить флот танкеров СПГ), упала капитализация компании в несколько раз - пшли вон! Газу-то все равно через чего течь - "Газпром" или, допустим, "Промгаз". Однако не все равно фактическим владельцам (не путать с декларировано-номинальными). Это ведь на всех - немножко, а когда для некоторых - то ого-го! Поэтому обязательно регулярный аудит, чтоб каждое "мы вам налоги платим" коррелировалось с "а сколько вы обратно из бюджета забираете".

Знаете, почему Германия хочет себе и "Северный поток" и терминалы для приема американских танкеров с СПГ? Чтоб односторонне не зависеть ни от тех, ни от этих. Это и есть "рынок покупателя". Знаете, для чего "углеродный налог"? Чтоб, в том числе, за счет туземцев обеспечить себе переход в следующий технологический уклад - путь очень дорогой, на котором нет ничего "лишнего", зато, если получится, перспективы окупят все.

Пока тут "гыгыкают" над Гретой Тунберг, повторяя мантры "за нас, за газ!", там давно уже размышляют (и не только размышляют), что будет после. Какая экономика поднимет одних на недосягаемую высоту, а других навсегда оставит в каменном, пардон, углеродном веке. "Газуйте" между собой, аборигены, обеспечивайте цивилизованных людей "потоковым производством" по древней энергетике. Когда-то ведь и уголь был "царем".

Источник - svpressa.ru
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