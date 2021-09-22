Обустроенный Китай. новые горизонты социализма, - Юрий Тавровский

09:15 23.09.2021 Обустроенный Китай. новые горизонты социализма

Юрий Тавровский



Проблема неравномерности



Прошло совсем немного времени после июльских торжеств по поводу 100-летия образования Компартии Китая. Точно в сроки, намеченные еще после XVIII съезда КПК в ноябре 2012 года, было завершено создание "сяо кан", "общества среднего достатка". Созданное еще Конфуцием, это понятие усилиями коммунистов стало реальностью. В масштабах всей Поднебесной ликвидирована нищета, доход китайцев на душу населения достиг 10000 долларов, удвоился ВВП страны. Достигнут горизонт, о котором им можно было лишь мечтать еще пару десятилетий назад. Но ведь у горизонтов нет начала и нет конца…



Нынешний руководитель Китая Си Цзиньпин отличается умением смотреть далеко вперед, ставить перед своим народом долгосрочные цели. В 2012 году он сформулировал план "Китайская мечта о великом возрождении китайской нации", который к 2049 году должен превратить страну в "модернизированную социалистическую державу". Тогда же был определен срок выполнения первого этапа этого плана - к 2021 году построить "сяо кан", "общество среднего достатка". На XIX съезде КПК в 2017 году уже стала очевидной реальность выполнения как первого этапа, так и следующей части долгосрочного плана. Тогда же был определен новый ближний горизонт - 2035 год, когда будет построено "общество высокого достатка". Конкретные параметры названы не были. Пришлось подождать до 2020 года, когда на пятом пленуме ЦК компартии было заявлено: будут еще раз удвоены показатели как ВВП Китая, так и доходы каждого китайца. Стоит напомнить, что эти весьма напряженные планы принимались в обстановке борьбы со вспышками пандемии КОВИД-19 и в условиях торговой войны, начатой Америкой и ее союзниками.



Свой столетний юбилей Компартия Китая отметила не только небывалыми фейерверками и невиданными в истории достижениями. На смену "сяо кан" пришло словосочетание "гунтун фуюй", "совместное благополучие" - оно быстро стало лидером в Китае по частоте употребления. Подсчитано, что Си Цзиньпин с высоких трибун уже использовал его в этом году 60 раз, в то время как годом раньше - 30 раз и только 6 раз в 2019 году. Так, в программной речи по случаю юбилея КПК, призывая продолжить легендарный Великий поход, он говорил: "Необходимо развивать всеобъемлющую народную демократию, защищать социальное равенство и справедливость, прилагать особые усилия для решения проблемы неравномерности и неполноты развития, для решения актуальных и сложных проблем, которые наиболее беспокоят народные массы и решения которых с нетерпением ждет народ. Надо содействовать достижению более заметных и существенных сдвигов во всестороннем развитии личности и в осуществлении совместного благополучия!"



Задуманная программа полностью пока не раскрыта. Но мозаика "совместного благополучия" уже складывается из отдельных фрагментов, как это было с инициативой "Пояс и путь", со стратегией "новая нормальность" и другими экономическими и политическими новациями Си Цзиньпина. Подготовка началась заранее: еще минувшей осенью финансовой структуре Alibaba Group под названием Ant Group китайские власти запретили осуществить привлечение новых средств через размещение акций на Шанхайской и Гонконгской биржах. В июле нынешнего года подобная история случилась с компанией ByteDance, разбогатевшей благодаря сверхпопулярной во всем мире соцсети TikTok. Месяцем позже тяжелую руку властей ощутила могущественная Tencent, владеющая главным в Китае мобильным приложением WeChat, при помощи которого ведется повседневная переписка, совершаются платежи и онлайн-покупки. Непредвиденные проблемы возникли у концерна Didi, крупнейшего агрегатора такси в Китае. Список пополнили компания доставки еды Meituan, другие флагманы китайского капитализма.



Неизвестно, какие конкретные претензии выдвигают хозяевам и менеджерам попавших под раздачу компаний во время доверительных бесед в офисах партийных комитетов, государственных банков и других регуляторов. В печати и соцсетях говорят об опасениях партийного руководства все более активной политической деятельностью олигархов калибра основателя Alibaba Джека Ма, о все более негативном влиянии монополий на развитие среднего и малого бизнеса, на социальную мобильность молодежи, у которой начинает накапливаться недовольство, об утечке персональной информации сотен миллионов китайцев в иностранные банки и иные структуры...



Зато известно, что после встреч с представителями властей "капитаны большого бизнеса" быстро меняют стратегию, тактику и даже стиль оформления документов. В финансовых отчетах 70 ведущих компаний за последние кварталы по многу раз повторяются слова "совместное благополучие". Миллиарды долларов переводятся на развитие отстающих регионов, на счета благотворительных фондов.



За духовное благополучие



Проскрипционные списки кампании за "совместное благополучие" возглавили частные компании так называемого финтеха, занимающиеся самыми современными финансовыми технологиями. К ним быстро добавились соизмеримые по влиянию на общество лидеры "эдтеха", чей бизнес лежит в сфере дополнительного образования. Никакие "культурные революции" и прочие вивисекции не вытравили из китайской души почтения к учености, стремления видеть своих детей образованными и успешными. Для возникшего в последние годы среднего класса численностью в 400–500 миллионов человек стало характерным щедро тратить деньги на репетиторов, на дополнительное обучение детей в очном и онлайн форматах. Несчастных детей загружают внеклассными занятиями в любую свободную минуту, ведь от их успеха на экзаменах разного уровня зависит очень многое: продолжить учебу в "нормальной" школе или очутиться в профессионально-техническом училище; получить достаточный балл для поступления в университет или остаться за бортом, лишив всю семью надежды на светлое будущее продолжателей рода…



На ниве дополнительного образования возникло несколько крупных монополий, которые создавали и контролировали "параллельные школы", сети репетиторов, продавали онлайн-курсы и даже тренажеры в режиме виртуальной реальности. За несколько последних лет рынок "эдтеха" достиг объема в 100 миллиардов долларов в год. Его крупнейшие игроки тесно связаны с гигантами "финтеха", особенно с Alibaba, руководитель которой, бывший преподаватель английского языка Джек Ма, тратит на поддержку образования много своего личного времени и средств.



Незначительные поначалу штрафы в размере неполных 6 миллионов долларов, наложенные на дюжину частных репетиторских компаний, были правильно поняты всей индустрией и вызвали обвал. Уже вышедшие на фондовый рынок Шанхая и Гонконга компании потеряли 50–75% стоимости своих акций. Удар страшной силы ощутили сотни тысяч репетиторов, в том числе преподаватели - носители иностранных языков. По всей стране, и особенно в больших городах, резко подскочили показатели безработицы.



Погром в новой процветающей отрасли рыночной экономики поначалу объясняли заботой о здоровье подрастающего поколения. За первыми штрафами последовали запреты на внеклассные занятия (не только онлайн, но и очно) в выходные, праздники и во время школьных каникул, а также курсов на территории университетских кампусов. Учеба в будние дни ограничена по продолжительности. Заодно решили ограничить до 3 часов в неделю время, которое дети посвящают электронным играм.



Однако скоро стало ясно, что речь идет о гораздо более серьезных вещах: председатель Си Цзиньпин в уже упоминавшейся речи 1 июля не зря пообещал "защищать социальное равенство и справедливость". Действительно, параллельная государственной системе просвещения индустрия дополнительного обучения стала одним из самых болезненных символов социального неравенства. Нехватка денег на репетиторов лишает миллионы детей в малообеспеченных семьях шансов на социальный лифт.



Компартия вспомнила свою изначальную цель



На первый взгляд, резкие перемены в деятельности гигантов "финтеха" и "эдтеха" мало связаны между собой. Однако уже сейчас, на начальной стадии новой политико-экономической кампании "совместного благополучия", слышится лейтмотив происходящего. Речь идет о претворении в жизнь главной установки XIX съезда Компартии: "Твердо и сознательно помнить изначальную цель и возложенную на нас миссию". Под этим понимается возврат ко многим ценностям социализма, отошедшим на второй и третий план за десятилетия "политики реформ и открытости". Ее архитектор Дэн Сяопин выдвинул девиз "Обогащайтесь!", который подразумевал практически неконтролируемое обогащение одних при бедности других, большинства. Сейчас в Китае долларовых миллиардеров больше, чем в Америке. Показатели разрыва в доходах зашкаливают.



Си Цзиньпин то ли в силу своей былой близости к обездоленному крестьянству, то ли благодаря пониманию опасности углубления неравенства для прочности позиций Компартии с первых дней взял курс на улучшение положения большинства жителей Поднебесной, на обуздание богачей и продажных чиновников. Отсюда и "точечная" борьба с управляющими общенародной собственностью партийными "олигархами", и системный отлов десятков тысяч коррумпированных "тигров, лис и голых чиновников". Отсюда и решение "посадить власть в клетку закона", ужесточение контроля за административными органами, отмена системы бессудного "трудового перевоспитания", расширение доступа малого и среднего предпринимательства к государственным заказам, финансам и ресурсам, а также беспрецедентная по интенсивности и стоимости программа искоренения нищеты, позволившая за годы правления нового вождя вывести из "мертвой зоны" 99 миллионов человек! Сюда же можно приплюсовать стратегический разворот от обслуживания внешних рынков к приоритету потребностей 1400 миллионов китайцев. В этом был смысл стратегии "новая нормальность", которая получила дальнейшее развитие в новой стратегии "двойной циркуляции".



Где заканчивается горизонт кампании "совместное благополучие"? Об этом пока рановато судить. В ближайшем будущем появится еще немало новых фрагментов этой мозаики. Очень важным показателем масштаба и длительности начавшихся перемен станет шестой пленум ЦК КПК, намеченный на ноябрь. Это будет последний промежуточный партийный форум перед ХХ съездом КПК в 2022 году, от которого будет зависеть как оценка решений предыдущих 5 лет, так и одобрение планов на обозримое будущее. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в победоносной формуле "социализм с китайской спецификой" ударение все ощутимее делается на первом слове. Источник - zavtra.ru

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