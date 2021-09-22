Россия объявила Европе Газоват. Сама того не желая.., - К.Зайцев

09:17 23.09.2021

Газоват

опасения о том, что СП-2 станет оружием, окажутся самосбывающимся пророчеством, но это будет не "оружие России", направленное против Европы

Кирилл Зайцев



Пока в Германии отсчитывают последние дни перед парламентскими выборами, политическая жизнь в стране застыла в максимальном напряжении, а руководители партий стараются по возможности молчать, чтоб сойти за умных и не выстрелить в ногу собственным электоральным перспективам, опросы позволяют предположить картину Бундестага, который будут избирать 26 сентября. Согласно этим опросам, лидирующая сила – СДПГ – вынуждена будет собирать коалицию, в которую почти наверняка войдут "Зеленые". Эти проводники линии Демократической партии США в Европе, как следует из названия, в основу своей программы заложили экологическую повестку. Вслед за ней неизбежно следуют остальные идеи: "антирасистская" политика, открытие границ ордам различных чужаков, агрессивное продвижение извращений человеческого поведения в обществе на законодательном уровне. Но в силу своеобразного географического положения Германии - в самом центре Европы, - где зеленые идеи заходят не так хорошо, как в вечно теплой Калифорнии, интересно то, как "Зеленые", будучи одной из правящих в главной стране Евросоюза партий, будут манипулировать своей важнейшей идеей. Не будь партия почти целиком состоящей из выкормышей прогрессивных НКО и профессиональных бюрократов, связанных с общеевропейскими структурами, можно было бы заподозрить ее в работе на Кремль. Именно "Зеленые" последние несколько лет планомерно подводили Германию (а с учетом включенности "Зеленых" в глобальное экологическое движение – и всю Европу) к ужесточению зависимости от внешних поставок топлива. Давление на ТЭЦ, закрытие атомных электростанций, успешные акции против добычи угля и бессовестное продвижение зеленой энергетики уже ставило Германию на грань энергетического коллапса зимой 2019–2020 годов. Холодная же зима 2020–2021 годов стала открытием как для европейских, так и для американских прогрессистов – разговоры про глобальное потепление казались издевательством на фоне самых лютых за последние много лет морозов. Нынче ветрено и волны с перехлестом – ни народные приметы, ни метеорологи не дают точных прогнозов на грядущую зиму, но воспоминания о зиме минувшей заставляют европейцев нервно ерзать и ежиться.



Новый День



Несколько лет назад некоторые из них раскусили хитрый план "Газпрома", предложившего привязать цену на газ к цене на нефть. Отказы от контрактов, составленных по такому принципу, преподносились европейской прессой как победа над российской корпорацией, у которой теперь не выйдет зарабатывать еще больше на росте нефтяных котировок. В результате на сегодняшний день таких контрактов осталось около 13 процентов, и совершенно внезапно их владельцы оказались одними из самых счастливых людей в Европе. Остальные же вынуждены закупать газ сверх оговоренных объемов по рыночной цене, которая летит вверх, пробивая все новые потолки рекордов. Еще в начале августа цена составляла примерно 500 долларов за тысячу кубометров, сегодня же речь идет о 800 долларах. Долгосрочные контракты, заключенные с "Газпромом" некоторыми европейскими странами, покрывают только необходимый минимум, но не учитывают вероятность нетипичных для Центральной Европы суровых зим. По итогу периода постоянного роста цена на газ выросла на 300%, а цена на электричество – вдвое. К началу осени газохранилища Европы были заполнены на объем газа, покрывающий лишь две трети потребностей жителей континента. "Северный поток-2" все еще не поставляет газ, а любые другие источники топлива неспособны обеспечить высокий спрос, ожидающийся в случае холодной зимы. Это погрузило европейские рынки в состояние паники, и к 15 сентября цена за тысячу кубометров газа достигла 963 долларов. На следующий день в игру вступила Норвегия – власти скандинавской страны объявили о росте поставок газа, что привело к падению цены и занятному искажению восприятия. Европейские СМИ, триумфально объявлявшие, что "цены на газ рухнули", не всегда уточняли в заголовках, что "обрушение" произошло до уровня 730 долларов за тысячу кубометров, что больше похоже на вполне естественную корректировку. На следующий день цена вновь пробила отметку в 800 долларов, что несколько утихомирило всех, кто ждал триумфального краха цен.



В ситуации тотальной зрады, когда Европе остается надеяться лишь на грязный и тоталитарный газ из России, очень к спеху пришелся бы СПГ из Америки, который Белый дом долгое время предлагал Европе в качестве "молекул свободы", альтернативы СП-2. Но американцы, не будь дураками, повернули свои караваны со сжиженным газом в Азию: там рост цен, вызванный похолоданием, начался куда раньше. Конечно, американские суда рано или поздно дойдут и до готовой щедро платить Европы, плюс, Норвегия, как уже было сказано, вовремя нарастила поставки. В этой ситуации решающую роль играет некий газопровод, который Европа с грехом пополам позволила построить. Его запуск ликвидирует дефицит газа и остановит панику, но вместе с падением цен падет и миф об энергетической независимости Европы. Опасения о том, что СП-2 станет оружием, окажутся самосбывающимся пророчеством, но это будет не "оружие России", направленное против Европы. Едва ли стоит ждать радикального пересмотра своей политики "Зелеными" и десятками партий схожей направленности по всей Европе: прошлые энергетические кризисы их ничему не научили. Но наглядная демонстрация жизненной необходимости в обветшалой, неэкологичной, подпитываемой грязным газом из "тоталитарной России" энергетики в нужный момент способна серьезно обрушить позиции различных экоактивистов и неизбежно следующих за ними "прогрессивных сил".