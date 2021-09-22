В Украине утвердили алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

09:20 23.09.2021

Кабинет министров Украины 22 сентября на заседании утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики из 31 буквы, сообщают Крым.Реалии.



Алфавит разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа и специалистами ряда институтов и университетов. Концепция развития языка была утверждена кабмином в апреле этого года.



Образовательный процесс на крымскотатарском языке украинские власти намерены перевести на использование латиницы до 1 сентября 2025 года.



Это составляющая системной работы, которая началась в прошлом году, сказал глава Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резник: "Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. И важно, что это создает дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами, среди которых наши стратегические партнеры. Даже на бытовом уровне каждый украинец, который будет обладать азами крымскотатарского языка, будет чувствовать себя более уверенно при путешествиях или деловых контактах в той же Турции, Азербайджане, Казахстане или Узбекистане".



Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме без знаков отличия. Непосредственно перед референдумом, 26 февраля 2014 года, под стенами парламента Крыма собрались несколько тысяч человек, среди которых были сторонники Меджлиса крымскотатарского народа, выступавшие против аннексии Крыма. В результате столкновений на площади погибли два человека. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело, но в итоге возложил всю вину за произошедшее именно на лидеров крымских татар. Столкновения в Симферополе стали началом массового преследования крымских татар российскими властями. Многим лидерам крымских татар пришлось уехать в Украину. Меджлис крымскотатарского народа в 2016 году был признан в России экстремистской организацией, а его деятельность запрещена.