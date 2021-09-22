 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы выпустили из тюрем убийц и наркоторговцев: экс-прокуроры вынуждены скрываться
09:21 23.09.2021

Прокуроры, работавшие на свергнутое правительство Афганистана, говорят, что теперь им угрожают преступники, которых они помогли посадить за решетку. Угрозы начали поступать после того, как боевики "Талибана" выпустили заключенных из тюрем во время захвата страны в августе.

В Афганистане экс-прокуроры вынуждены скрываться: их ищут преступники, которых освободил "Талибан". Боевики, захватив страну, выпустили почти всех осужденных из афганских тюрем.

Много лет до падения власти в Афганистане Хумаюн расследовал серьезные преступления в южной провинции Гильменд. Это регион, где выращивается большая часть мирового опиума и где налажена переработка в героин. Именно теми, кто занимается незаконной торговлей наркотиками в Афганистане, и занимался Хумаюн.

Однако теперь бывший прокурор говорит, что ему угрожают преступники, которых он помог осудить. По его словам, они требуют возмещения уплаченных ими штрафов и конфискованного судом имущества.

Бывшие прокуроры со всего Афганистана рассказывают похожие истории об угрозах, которым они подвергаются.

Многие из тех, кто был освобожден талибами в прошлом месяце из афганских тюрем, были боевиками "Талибана" или членами других группировок боевиков, таких как "Исламское государство" или "Техрик-е Талибан Пакистан".

Однако в тюрьмах, опустевших "благодаря" боевикам "Талибана", также были заключенные, осужденные за преступления, за которые, согласно собственным интерпретациям исламского права талибами, они понесли бы суровые наказания и им даже могла бы грозить смертная казнь.

Афганские адвокаты сообщают Радио Свободная Европа / Радио Свобода, что вышедшие на свободу заключенные уже совершили нападения как минимум на трех бывших прокуроров, убив их на почве мести.

Движение "Талибан" не раз заявляло, что его боевики не будут преследовать тех, кто работал на свергнутое афганское правительство, но сообщения о возмездии и репрессивных убийствах носят повсеместный характер в Афганистане.

"Талибан" ни разу не отреагировал на убийства из мести бывших правительственных служащих. Боевая группировка также была немногословна относительно структуры будущей судебной системы и того, позволят ли они бывшим афганским чиновникам юстиции вернуться к работе.

Прокуроры-женщины не видят перспектив возвращения к своей работе. Некоторые говорят, что получают угрозы каждый день и обеспокоены своей безопасностью.

По словам работавшей прокурором в Кабуле женщины под псевдонимом Джамила, она и ее коллеги отчаянно стремятся покинуть страну.

Она говорит, что их работа на свергнутое правительство означает, что они и их семьи – в опасности.

– Мы хотим, чтобы средства массовой информации донесли наше послание до всего мира. Международное сообщество должно помочь нам перебраться в безопасное место, чтобы мы не переживали полнейшее нервное истощение, – сказала она Афганской редакции Радио Озоди.

Великобритания уже эвакуировала некоторых прокуроров и судей трибунала по особым преступлениям Кабула в Манчестер и другие города. Этот суд рассматривал особо тяжкие уголовные преступления в Афганистане.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632378060
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