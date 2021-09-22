 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Дружеское" покусывание. В ответ на турецкие крым-пакости Россия вновь заигрывает с курдами, - Таха Даглы
09:33 23.09.2021

Haber7, Турция
Cопредседатель Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
В преддверии встречи Путина и Эрдогана многие пытаются спрогнозировать ее исход. По мнению автора, есть ряд фактов, указывающих на то, что предложения России не понравятся турецкому лидеру. Перечисляя доблести руководства, вспомнив "победоносные беспилотнки", якобы разгромившие "Панцири", и крымский вопрос, журналист приходит к важному выводу.
Haber7 (Турция): есть очень важные темы для разговора с Путиным

Таха Даглы (Taha Dağlı)
Саммит Эрдоган - Путин показался на горизонте. Ожидается, что в конце этого месяца или самое позднее в начале октября президент Эрдоган посетит Россию. На столе лежат очень и очень важные темы, настолько, что Кремль заявил об этом саммите: "Повестка дня самая обширная, начиная с двусторонних отношений".

У оппозиции было два оплота в Сирии: Деръа и Идлиб.

Россия, режим, Иран взяли Деръа. Теперь пришла очередь Идлиба.

Если в Идлибе начнется широкомасштабное наступление, наряду с массовой резней последует поток миграции, и это поставит Турцию в затруднительное положение.

Россия на данный момент бомбит Идлиб и обвиняет Турцию.

Последнее соглашение по Идлибу было заключено 5 марта 2020 года.

Судя по агрессивности на поле боя, оно нуждается в обновлении.

Президент России Путин на днях принял Башара Асада.

90% сирийской территории находится под контролем Асада, сказал российский лидер.

По подсчетам Путина, остальные 10% - это Идлиб.

А сирийские земли к востоку от Евфрата, оккупированные Рабочей партией Курдистана (РПК) / Партией "Демократический союз" (PYD), судя по всему, не являются территорией Сирии.

Если Путин не допустил математической ошибки, то он дает сигнал об автономии для террористической организации к востоку от Евфрата. Россия сделала жест РПК / PYD и в рамках работ над конституцией.

Через два дня после этих слов Путина главаря террористической организации PYD, террористку по имени Ильхам Ахмед (İlham Ahmed) - а это жестокая террористка РПК, которая одно время орудовала в Кандиле, - принял в Москве заместитель министра иностранных дел России.

Есть еще кавказский аспект.

На прошлой неделе Турция, Азербайджан и Пакистан провели совместные учения под названием "Три брата".

Кроме того, армии Турции и Азербайджана провели отдельные двусторонние учения.

Это также обеспокоило Россию.

Россия передала свое беспокойство Баку, о чем сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иными словами, русские за десять дней сделали три хода против Турции.

Перед саммитом Эрдоган - Путин Россия погрозила Турции пальцем через Идлиб, PYD и Южный Кавказ.

Давайте обратимся к причинам, которые погружают Россию в агрессивные настроения по отношению к Турции.

Украинско-турецкие отношения.

Украина попросила у Турции поддержки в вопросе членства в НАТО, а Турция в положительном ключе высказалась об этом.

Помимо этого, позиция Украины по оккупации Крыма, взгляд Турции на оккупацию Крыма с самого начала.

Похожие отношения Турции с Грузией.

Близость Турции к Азербайджану.

Разрушение Турцией уравнения, построенного Россией в Ливии со ставкой на Хафтара.

Новое уравнение, возникшее в Афганистане с уходом США, Россия воспринимает как угрозу, и в этом новом уравнении преобладает Турция, а не Россия.

Все это делает русских агрессивными по отношению к Турции.

Всякий раз, когда Путин оказывается в неприятном положении относительно Турции, первое, что он делает, - будоражит Идлиб.

И в этом процессе он тоже поступил так.

В последний раз, когда Путин сделал это, 34 наших солдата в Идлибе приняли мученическую смерть.

Россия считает Идлиб слабым местом для Турции.

Да, это так.

Но не только для Турции.

Это такое же слабое место и для России, и для Ирана.
Когда 34 наших военных погибли в Идлибе в 2020 году, мы уничтожили более двух тысяч военных режима Асада, иранских боевиков и даже террористов.

Русских на поле боя не было.

Были иранские террористы и боевики Асада, мы убивали их.

Но мы не преминули наказать и русских.

Наши ударные БПЛА "Байрактар" (Bayraktar) разнесли в пух и прах российские системы противовоздушной обороны под названием "Панцирь".

Настойчивые попытки России сыграть в русскую рулетку в Идлибе могут заставить Турцию заплатить тяжелую цену.

Однако этот счет ни в коем случае не будет односторонним.

Россия пошла на некоторое сближение с США в Сирии.

Наращивание контактов с PYD является конкретным примером этого.

В отношении террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ред.) Россия и США также придерживаются общего знаменателя.

Однако реальный факт заключается в том, что отколовшаяся от "Аль-Каиды" "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) является очень серьезной угрозой для России, а не для США. И в Идлибе с этой угрозой сталкиваются и русские, и Асад, и Иран.

Учитывая, что как раз в этом процессе сирийские оппозиционные группы независимо от ХТШ объединились под крышей Фронта освобождения Сирии и Турция поддержала это, мы можем видеть, что, подобно тому как русские дают сигналы перед саммитом, Турция тоже использует похожий язык и отвечает на вызов.

Ведь идлибская проблема больше не является раной, которую можно снова перевязать, а лечение отложить на потом.

Так или иначе ее действительно нужно решить.

Оригинал публикации: Putin"le konuşacak çok kritik başlıklar varОпубликовано 22/09/2021

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632378780
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