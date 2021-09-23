 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Миграционный кризис в США: "Придумай плохо и сделай плохо", - Джейн Спай
09:58 23.09.2021

Миграционный кризис в США: "Придумай плохо и сделай плохо"
23 сентября 2021
Аннотация
- "Эбботт, у нас проблема! Нам срочно нужна стена на границе с Мексикой!" - "Если нужна, значит ее надо построить из новых внедорожников". Американцы обсудили в Twitter абсурдные методы борьбы с миграционным кризисом в Техасе.
Губернатор штата Техас, США, Грег Эбботт отправил колонну автомобилей на границу с Мексикой, чтобы они выстроились в линию и образовали баррикаду длиной в несколько миль. Все отправленные автомобили принадлежат штату. По словам губернатора, штат идет на "беспрецедентные меры", потому что тысячи мигрантов все еще пытаются пересечь границу США. Так называемая "стальная стена" стала одним из последних ярких образов, иллюстрирующих миграционный кризис в США.

Многие пользователи недовольны тем, как губернатор подходит к решению проблем штата. Они считают, что в первую очередь нужно обратить внимание на сеть электропередач.

"Хороший способ потратить деньги техасских налогоплательщиков, лучше бы электричество починил", - написал @Out5p0ken.

Большинство пользователей назвали идею одной из тупейших и логически не обоснованных.

"Если это окажется успешным, то стоит делать так регулярно", - иронично отметил @basic_smoker.

"Я уверен, что если я могу пересечь реку, я могу и обойти несколько машин", - прокомментировал @cg_boston_woke.

Ряд комментаторов ответил, что проще и дешевле построить нормальную стену и никого не впускать, а не тратить деньги налогоплательщиков на смехотворные зрелища.

"Не будет ли дешевле и эффективнее построить настоящую стену вместо стены с новыми внедорожниками последней модели? Это больше, чем очень много денег", - поинтересовался @CynicalYet.

Некоторые пользователи отметили, что в миграционном кризисе не поможет ни одна стена. Если людям действительно страшно в своей стране, они найдут любой способ оттуда выбраться.

"Стены не работают, миграция происходит потому, что люди хотят лучшей жизни. Спросите кого-угодно, кто пытается эмигрировать, ничего не остановит их. Единственное, что действительно поможет замедлить ситуацию, это обеспечение лучшей жизни в других государствах", - считает @michealcpreble.

"Ясно, что пограничные стены и депортации не работают. Люди, которые столкнулись с крайними условиями, пройдут через ад, чтобы попасть на другую сторону в безопасность. Как вы завершите бесконечную миграцию? Помогите решить то, что стало причиной для переезда. Иначе они просто будут продолжать переезжать", - добавил @JiQed.

"Все границы во всех странах не без проблемных мест. Мы не можем просто оградить США целиком. Может быть Эбботту стоит потратить деньги штата на исправление жизни там, откуда мигранты бегут, тогда они будут сидеть дома", - предложил @AddieShepherd19.

Часть пользователей призвала к изменению законов, отметив, что стены работают только в тюрьме.

"Что точно работает, так это ужесточение законов. Стены работают, но только когда на них есть вооруженная охрана", - отметил @thechinaerman.

В комментариях уверены, что миграционный кризис в США не закончится в ближайшее время и предложили организовать нормальные миграционные пункты, а не запрещать всем въезд.

"Устойчивые миграционные проблемы продолжатся, и они бросают вызов ближайшему будущему, они могут даже стать хуже. Если или пока корень проблемы не решен, США должны построить центры наподобие острова Эллис, которые будут располагаться на южной границе. Там будет предоставляться полная процедура и человеческое отношение", - считает @JiQed.

Остров Эллис - остров в Нью-Йорке, который был самым крупным пунктом приема иммигрантов в США с 1892 по 1954 гг.

Неоднократно пользователи назвали губернатора клоуном, который не умеет управлять штатом и решать проблемы, зато всю страну смешит.

"Его рейтинг одобрения падает, потому что он не справился с регулированием пандемии, поэтому отвлечение для развлечения с его стороны является правильным ходом", - отметил @rhtkdjudo.

"Эбботт никогда не расстраивает. Подумайте о самой неправильной вещи, которая только может быть, и он ее осуществит", - написал @3kidpainter1.

Некоторые пользователи поинтересовались, о чем думал Эббот, когда отправлял машины на границу; как, по его мнению, "стальная стена" должна остановить мигрантов.

"Мне любопытен мыслительных процесс за всем этим. Им не показалось, что люди могут пройти между машин? Время и ресурсы в пустоту", - поинтересовался @calulu714.

"А машины пустые? Если так, я бы их поблагодарил и на них же уехал", - отметил @originalname37.

Источник - regnum.ru
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