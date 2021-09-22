 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вся "турецкая" политика Кремля - цепь грубых политических ошибок, - С.Багдасаров
10:27 23.09.2021

"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом

Турецкий президент отказывается признавать Крым, а Москва делает вид, что все нормально, считает востоковед
Российская сторона, по мнению эксперта, неправильно выбрала тактику в отношении Турции. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров оценил слова турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что его страна не собирается признавать "аннексированный Крым" и поддерживает суверенитет Незалежной. Несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о неуместности обсуждений принадлежности полуострова – в этом вопросе давно поставлена точка, ибо крымчане сами сделали выбор на референдуме.

На фоне позиции, которой турки придерживают по Сирии, попыток вытеснить Россию с Кавказа, поставок вооружений Украине и недавних заявлений по Крыму Москва продолжает вести с ними переговоры. Эксперт назвал такую политику грубой ошибкой, которая приведет к неутешительным последствиям.

"…мы с ними встречаемся, как будто все нормально", – заявил Багдасаров НСН.

Из-за подобной тактики Турция может вытеснить Россию из Средней Азии, считает эксперт.

"Ряд государств ОДКБ сейчас войдут в тюркский совет – как вам это нравится?"

На заявления турецкой стороны о непризнании выборов в Госдуму РФ, прошедших в Крыму, ранее ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва делает выводы после подобных выпадов. И указала на вероятное ухудшение двусторонних отношений.

Тем временем уже через неделю, 29 сентября, в Сочи состоятся переговоры главы РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Как позиция турков повлияет на договоренности двух сторон и дальнейший диалог между странами? Эксперты дали прогноз на будущее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Источник - ytro.news
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