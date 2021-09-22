Разницы между Байденом и Трампом для Ирана нет, - Н.Бобкин

10:33 23.09.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 22.09.2021 |



Иран смотрит на восток



Президент Ирана Ибрахим Раиси 21 сентября впервые обратился по видеоконференцсвязи к Генеральной Ассамблее ООН. Новый президент высказал более резкий взгляд на американскую внешнюю политику, чем его предшественник Хасан Роухани.



"Сегодня мир не волнует "Америка прежде всего" или "Америка вернулась". За последнее десятилетие США совершили ошибку, изменив свой "способ войны" с миром вместо того, чтобы изменить свой "образ жизни". Иран требует от Вашингтона соблюдения международных правил, возвращения к ядерной сделке и резолюции ООН, выполнения своих обязательств по снятию санкций. Как сказал Раиси, "мы не хотим ничего, кроме того, что по праву принадлежит нам".



Президент Ирана Ибрахим Раиси 21 сентября впервые обратился по видеоконференцсвязи к Генеральной Ассамблее ООН.



Для Ирана нет разницы между Байденом и Трампом. От прямых контактов с администрацией США Тегеран воздерживается. Белый дом неоднократно объявлял, что Вашингтон привержен дипломатическому процессу для достижения взаимного возврата к осуществлению СВПД и надеется на возврат Тегерана к ядерным переговорам в ближайшее время. В ответ Иран, не говоря об отказе от переговоров, держит паузу. Иранская позиция объясняется тем, что Америка была стороной соглашения, которая нарушила соглашение, Вашингтону необходимо сначала вернуться к выполнению своих обязательств по СВПД и снять санкции. Президент Раиси эти требования к Америке подтвердил.



Несмотря на критику в адрес Вашингтона, Раиси не исключает возвращения за стол переговоров по ядерному соглашению, заявив, что Иран считает переговоры полезными, если их конечным результатом станет снятие всех санкций. Тем не менее он сказал: "Мы не доверяем обещаниям, данным правительством США". Иранский лидер утверждает, что атомному оружию нет места в оборонной доктрине и политике сдерживания Ирана.



Обвинения Ирана в работах по получению доступа к ядерному оружию не находят подтверждения. Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами 20 сентября на ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ призвал руководство Агентства оставаться беспристрастным и избегать принятия политически мотивированных решений. У МАГАТЭ нет озабоченности по поводу ядерной программы Ирана, а у Тегерана вопросы к Агентству есть.



Прежде всего, они касаются проблемы наличия ядерного оружия у Израиля, а теперь и критики в адрес МАГАТЭ в связи с отсутствием реакции на соглашение между Австралией, Великобританией и США о строительстве атомных подводных лодок. В Иране недоумевают, почему МАГАТЭ становится слишком чувствительным по поводу каждого сообщения в СМИ о ядерной программе Ирана, но молча наблюдает за планами передачи Австралии атомных подводных лодок, реакторы которых заправлены топливом оружейного качества.



Между тем Байден в своем выступлении в ООН опять подчеркнул озабоченность США возможностью появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, Америка готова вернуться к полному соблюдению СВПД, если Иран сделает то же самое. И ни слова о снятии санкций, которые были введены Трампом в нарушение обязательств Америки по ядерной сделке.



Не стоит забывать, что в январе 2020 г. страны находились в шаге от войны. Тогда кризис в отношениях между США и Ираном достиг пика после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани. С тех пор отношения с Америкой не стали менее напряженными.



Многие эксперты рассматривают победу Раиси на президентских выборах как один из побочных продуктов кампании максимального давления на Иран бывшего президента Трампа.



Многие эксперты рассматривают победу Раиси на президентских выборах как один из побочных продуктов кампании максимального давления на Иран бывшего президента Трампа. Высказывалось мнение, что, если бы США не вышли из ядерной сделки и не ввели новые санкции, отношения Тегерана с Западом были бы нормализованы. Однако Америка выдвинула дополнительные требования к Тегерану. Речь идет в первую очередь об отказе Тегерана от поддержки союзников в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, а также об ограничениях на разработку и модернизацию баллистических ракет. Оба требования для любого правительства в Иране невыполнимы.



Ожидания доброй воли со стороны Америки не оправдались, и это не связано с теми или иными лицами в иранском руководстве. Трампа сменил Байден, переговоры в Вене о восстановлении СВПД и снятии санкций вели переговорщики из команды Роухани, но результата не было.



Новый президент Ирана и его правительство не питают иллюзий по поводу улучшения отношений с Соединенными Штатами. Характер взаимодействия Тегерана с Европой зависит от Вашингтона. ЕС и его члены следуют политике США в отношениях с Ираном. В этих условиях у Ирана немного шансов добиться в ближайшее время отмены американских односторонних санкций.



Видимо, и поэтому новое руководство Ирана стало рассматривать перспективу компенсации экономического ущерба от санкций путем кардинального улучшения сотрудничества с соседними странами, включая Россию и Китай. Президент Раиси завершил свою речь в ООН обещанием "стремиться к эффективному взаимодействию со всеми странами мира, особенно с нашими соседями". Иранский лидер особо подчеркнул, что Тегеран будет считать отношения с соседями главным приоритетом своей внешней политики.



Первая зарубежная поездка Раиси в качестве президента была в Душанбе для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит в Душанбе завершился тем, что 17 сентября Иран был принят в состав ШОС. Выступая на саммите, президент Ирана назвал ШОС "одной из немногих" возможностей для диалога по обеспечению мира и сотрудничества на региональном уровне. Раиси отметил, что внешнеполитическая ориентация его администрации будет сосредоточена на "экономической многосторонности" и усилении "политики соседства" в самом широком смысле, а также на усилении присутствия Ирана в региональных организациях.



Президент Ирана в Душанбе



Становясь членом ШОС, Иран сможет торговать со странами-членами без санкций и ограничений. Еще одно преимущество – усиление позиций страны на международной арене. Сегодня двое из девяти основных членов организации (Китай и Россия) имеют право вето в Совете Безопасности ООН. Членство Индии в ШОС как крупной экономической державы, которая обычно является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, также очень важно.



Раньше у Китая были оговорки по поводу членства Ирана из-за жесткой позиции в отношении США. Однако ситуация изменилась. По мере того, как США наращивают военное давление на Китай, Пекин все меньше обращает внимание на американский фактор в отношениях с Тегераном.



В марте Китай и Иран подписали долгосрочное 25-летнее соглашение о сотрудничестве, согласно которому китайцы согласились инвестировать 400 млрд. долларов в инфраструктурные проекты Ирана. Соглашение, получившее название "Всеобъемлющее стратегическое партнерство", охватывает различные виды экономической деятельности, от нефти и добычи полезных ископаемых до содействия промышленной деятельности в Иране, развитию транспорта и сельского хозяйства.



Иран стремится к сотрудничеству в регионе не только с великими державами. К примеру, президенты Ирана и Туркменистана договорились урегулировать газовый спор, длившийся не одно десятилетие. Аналитики охарактеризовали соглашение с Ашхабадом как успешную экономическую дипломатию нового иранского правительства.



На фоне противостояния Китай – США и Россия – США у Китая, России и Ирана обозначилась тенденция к укреплению их единства. Солидарность трех евразийских стран и их сотрудничество на платформе ШОС являются противовесом США.