Украинские думы о поджоге Рейхстага, - С.Князев

10:34 23.09.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 23.09.2021

Как в 22-й серии сериала "Слуга народа"...



22 сентября в Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Стрелок открыл огонь по машине из леса, в автомобиль чиновника, по разным данным, попало от десяти до восемнадцати пуль, но стрельба велась так, что сам Шефир остался невредим. Зато три ранения получил водитель.



"Кто за этим стоит, не знаю пока что… На крепость нашей команды это не повлияет, на тот курс, который я выбрал со своей командой, на изменения… И даже наоборот, потому что этот мандат на изменения дал мне народ Украины", – заявил Зеленский, находясь в Нью-Йорке, куда он уехал на заседание Генассамблеи ООН.



"Покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что Владимир Зеленский у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь", – прокомментировал случившееся с ним сам Шефир.



"Это открытое, намеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства", – поддержал дискурс советник главы офиса президента Михаил Подоляк.



Зато два непримиримых оппонента – известный оппозиционный блогер Анатолий Шарий и нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сошлись в предположении о том, что расстрел машины связан с конфликтом внутри команды Зеленского.



"Я вижу жесткие конфликты внутри их команды. Мы недавно слышали в СМИ, что у Шефира был серьезный конфликт с Зеленским, он даже вывозил свои вещи из офиса президента. Я бы скорее связывал покушение с этим", – заявил Гончаренко. "Я же полагаю, что он теперь соберет манатки и свалит из офиса президента, поняв, что команда друзей в следующий раз не промахнется", – написал в своем телеграм-канале Анатолий Шарий.



Политолог Руслан Бортник предположил, что покушение могло быть связано с конфликтами между Зе-командой и уголовными авторитетами, но и у этой версии есть слабые стороны.



Стрелок проявил неплохую осведомленность. Шефир передвигался на автомобиле с "номерами прикрытия" – сменяемыми номерными знаками, выдаваемыми спецслужбами и отсутствующими в базах МВД. То есть стрелявший либо давно следил за "объектом", либо имел источник информации "наверху". При этом он проявил искусство: пули попали куда угодно, но только не в район заднего сиденья, где ехал высокопоставленный пассажир. Очень похоже, что стрельба велась таким образом, чтобы не задеть чиновника.



Версия запугивания тоже неубедительна. Ведь Шефир – исполнитель, не принимающий решений. И в последнее время, по словам знатоков, его влияние на Зеленского стало невелико. Для запугивания Зеленского логичнее было бы подобрать другую фигуру.



"В общем, власть будет пытаться использовать покушение на Шефира как "поджог Рейхстага" – как повод для расправы со своими противниками и для запугивания колеблющихся", – написал телеграм-канал "Политика страны".



По многим признакам уже в ближайшем будущем Зе-команду ждут большие проблемы. В конце года ожидается невероятный рост тарифов ЖКХ на фоне жесткого сокращения количества лиц, получающих коммунальные субсидии. Роста зарплат и пенсий в будущем году, судя по проекту бюджета, жителям Украины ждать не приходится. А из Вашингтона на Зеленского давят: требуя "зачистить" Украину от крупного местного бизнеса, чтобы освободить место для американских корпораций. Как раз на текущей неделе Верховная рада должна проголосовать "антиолигархический" закон.



Поэтому Зеленский наперед говорит о "сильном ответе", а его окружение очерчивает круг потенциальных "виновников" покушения. После стрельбы по машине Шефира будет проще протащить закон об ограничении прав крупного бизнеса через парламент, а затем развернуть репрессии против недовольных. Спецслужбы уже называют недовольство людей тарифами ЖКХ "угрозой национальной безопасности". Не надо исключать, что преступление скоро "раскроют", найдя того, кто даст показания "на кого нужно". Поэтому параллель с поджогом Рейхстага возникла не на пустом месте: пожар в здании немецкого парламента 27 февраля 1933 года дал возможность нацистам молниеносно уничтожить оппозицию, арестовав тысячи коммунистов, и закрыть все неугодные СМИ. Кажется, Зеленский не прочь повторить опыт.



И кстати: инсценированное покушение в жизни Зеленского (вернее, его экранного альтер-эго Голобородько) уже было – в 22-й серии сериала "Слуга народа"!