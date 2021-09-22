КазПрез учредил "штаб" по купированию адайского сепаратизма

10:38 23.09.2021

Президент поручил создать штаб в Жанаозене для решения трудовых конфликтов© Официальный сайт Президента РК



Президент Казахстана отметил растущее число трудовых конфликтов в Мангистауской области в последнее время



НУР-СУЛТАН, 22 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по социально-экономическому развитию Мангистауской области, где он находится с рабочим визитом.



В своем выступлении глава государства указал на ряд накопившихся проблем, которые требуют своего скорейшего решения. В частности, проблему трудовых конфликтов в регионе, сообщает сайт Акорды.



"С начала года в области зафиксировано 150 трудовых конфликтов. Все возникающие споры должны решаться исключительно в рамках закона. В Жанаозене необходимо создать постоянно действующий межведомственный штаб с активным вовлечением в его работу государственных органов и фонда "Самрук-Казына". Штаб нужен для принятия оперативных решений и формирования тесных контактов с гражданами", – сказал Токаев.

Глава государства акцентировал внимание на обострении проблемы безработицы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что зачастую подрядчики привлекают трудовые ресурсы из других регионов, тогда как местные кадры остаются невостребованными и нуждаются в работе. Президент поручил акимату и фонду "Самрук-Казына" уделить первостепенное внимание обеспечению рабочими местами жителей региона.



Другим важным вопросом, требующим решения, в выступлении был назван высокий уровень инфляции, что ведет к быстрому росту цен на продовольственные товары.



"Почти 80% продуктов питания импортируется. При этом дефицит емкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются – правительством разработана Дорожная карта по строительству овощехранилищ", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Он подчеркнул, что для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Президент поручил акимату региона обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау.



Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость возобновления деятельности Бейнеуского зернового терминала, который находится в состоянии банкротства. По его мнению, это позволит полностью обеспечить регион мукой и кормами и создать 200 новых рабочих мест. Для решения этой задачи акимату области и СПК поручено принять меры по снижению цен на продовольственные товары, включающие развитие торговой инфраструктуры, заключение долгосрочных контрактов с производителями из других регионов.