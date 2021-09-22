 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Поздно, прокомпостировали... Об обратном переименовании Алматы в Алма-Ату, - Д.Ашимбаев
10:59 23.09.2021

О переименовании Алматы
С подачи Олжаса Сулейменова вновь разгорелась дискуссия о возвращении Алматы ее прежнего названия - Алма-Ата

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 22 сентября

С подачи Олжаса Сулейменова вновь разгорелась дискуссия о возвращении Алматы ее прежнего названия - Алма-Ата.
Прозвучал аргумент о том, что переименование в свое время было произведено незаконно. Но, насколько помнится, когда этот вопрос обсуждался в 1993 году, то был озвучен такой аргумент: переименование было произведено в новой конституции, которая является основным законом, а значит на нее процедуры не распространяются. С мнением тогдашнего акима тогдашней столицы и инициатора переименования Заманбека Нуркадилова спорить тогда особо не стали, тем более что шел активный процесс переименования областей, городов, районов и улиц.
О теме периодически вспоминали, но серьезного движения не было. Все сразу представляли расходы и волокиту, связанную с переоформлением документов.

К тому же, коренные жители южной столицы все равно в разговоре использовали второе "а", а россияне демонстративно применяли старое название.
На днях тему озвучил 85-летний Олжас Сулейменов, в прошлом известный поэт, чиновник и политический деятель. К теме переименования он возвращается не впервые и, по его словам, сказанным в декабре 2019 года, к ней положительно отнеслись президент Токаев и аким Сагинтаев. Последние, впрочем, об этом ничего сами не говорили.

О филологических аргументах г-на Сулейменова говорить не будем - это вопрос спорный, как и его политическая биография. Для молодежи он авторитетом особым не является, среднее поколение помнит его частые маневры и нежелание конфликтовать с властью. Старшее поколение, для которого он был кумиром молодости, ценит его знаменитую поэму "Земля, поклонись человеку" (1961 г.).

Сулейменов часто подвергается критике со стороны национал-популистского лагеря за евразийские взгляды и интернационализм. С другой стороны, для российской аудитории, где его авторитет достаточно высок, самую знаменитую свою тему - поиски тюркизмов в "Слове о полку Игореве" - предъявить уже сложно. Не тот момент.
Исторические изыскания поэта о роли тюрков в становлении шумерской цивилизации были приняты только среди фанатов фольк-истории.
Тема репрессий, якобы имевших место за книгу "Аз и Я", тоже зашла в тупик, поскольку именно после нее Сулейменов стал членом правительства, депутатом и членом ЦК.
Тема роли Сулейменова в закрытии Семипалатинского полигона также дискуссионна, поскольку это достижение было закреплено за Нурсултаном Назарбаевым.
А вот тема переименования Алматы оказалась достаточно "маркетинговой".
Судя по тому, что очередное интервью Сулейменова на эту тему было опубликовано в "Вечерней Алматы", то можно предположить, что акимат рассчитывал дискуссией перекрыть очередную волну недовольства и критику в адрес городских властей, в частности вокруг недавнего пожара, в котором сгорело здание, на участок которое у подрядчиков давно были свои виды.
Только вот момент оказался выбран неудачно. После заявлений президента о возможности строительства АЭС по российскому проекту и странном соглашении правительства со Сбербанком, по которому последний становится главным разработчиком новой платформы электронного правительства, переименование Алматы было воспринято как "следующий шаг" в северном направлении.
Тираж газеты оперативно изъяли, а с сайта газеты интервью сняли.
Указаний и мнений из столицы, судя по всему, не поступало, но рисковать уже никто не захотел.
У меня лично сложное отношение к смене названия города.
Олжас Омарович написал, что "Алматы можно назвать аул, но двухмиллионный город требует очень звучного имени – универсального, общечеловеческого названия, красиво звучащего для человеческого восприятия".
С этим сложно не согласиться.
Алма-Ата за последние десятилетия необратимо превращается в Алматы, и смена названия вряд ли что изменит...

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632383940
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