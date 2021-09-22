Они штарались... Что выполнено и что не выполнено из прошлогоднего послания президента Токаева? - Е.Косенко

11:05 23.09.2021 Как уж получится…

Что выполнено и что не выполнено из прошлогоднего послания президента?



Евгений Косенко, turanpress.kz, 22 сентября



С первым осенним днем страна традиционно вступила в новый политический сезон, ознаменованным очередным, уже третьим по счету посланием президента Касым-Жомарта Токаева, на этот раз получившим название "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны".

Как и заведено в таких случаях, средства массовой информации мгновенно приступили к аккумулированию вала положительных откликов на президентские месседжи, а исполнительная ветвь власти оперативно начала составлять план дальнейших действий. Уже 2 сентября премьер министр Аскар Мамин поручил "всем государственным и местным исполнительным органам незамедлительно приступить к исполнению поручений и инициатив озвученных в послании Главы государства". Вслед за ним выступили профильные министры, в свою очередь насчитавшие для себя 70 конкретных поручений, для исполнения которых необходимо принять шесть законов. Заодно были взяты очередные обязательства о сдерживании цен, насыщении рынка потребительскими товарами, повышении оплаты труда, модернизации системы здравоохранения, политической модернизации, развитию сельского хозяйства и конечно же – обузданию инфляции, а точнее, возвращению ее в следующем году в "целевой коридор". В общем, все как всегда. Из принципиально нового разве что профигурировали идеи о "выработке новых подходов по развитию мирного атома".

Любопытно, что свои грядущие труды чиновники оценили весьма недорого – всего в 215 миллиардов тенге (именно столько средств, взятых из резерва правительства, потребуется, по словам вице-министра финансов Татьяны Савельевой, на реализацию озвученных в послании поручений). Между тем, реализация прошлогоднего президентского послания "Казахстан в новой реальности: время действий" потребовало куда как больших затрат, а именно 1,6 триллиона единиц национальной валюты. По крайней мере, именно такую сумму озвучивал в сентябре прошлого года первый заместитель премьер-министра (и бывший министр финансов) Алихан Смаилов, заодно заметив, что 1,6 триллионов тенге – это уже то, что потребуется однозначно и уже заложено в бюджете, а по ряду позиций затраты еще уточняются…

К реализации поручений образца сентября 2021 года центральные и местные исполнительные органы приступают в январе следующего года. Ну а пока еще идет девятый месяц исполнений поручений из предыдущего послания, и хотя окончательные итоги этой работы можно будет подвести лишь через некоторое время, но о некоторых промежуточных результатах, пожалуй, можно поговорить уже сейчас.



Успех в создании "моделей"

Структурно текст послания "Казахстан в новой реальности: время действий" состоял из 11 частей, а по объему занимал вдвое больше текста, чем первое послание президента Токаева образца 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана". По мнению ряда экспертов, это в первую очередь свидетельствовало о желании президентской администрации указать на широкий спектр назревших проблем и обозначить возможные пути их решения. Кроме того, на фоне намеченных на начало января 2021 года выборов в Мажилис послание фактически становилось ядром предвыборной программы партии власти.

Подведя в преамбуле некоторые промежуточные итоги в борьбе с пандемией (в частности, напомнив о выделении 450 миллиардов тенге и заверив о том, что все ранее взятые социальные обязательства будут выполнены), президент перешел к первой части под названием "Новая модель государственного управления", которая практически полностью была посвящена очередным виткам административной реформы.

В первую очередь, речь зашла об очередном сокращении государственных служащих (в общей сложности на 25%, из которых 10 процентов полагалось сократить в до конца 2020 года, а остальные 15 процентов в течении первого полугодия нынешнего года). Достаточно подробно тему секвестра бюрократического аппарата мы поднимали в материале "Своих не бросаем. Как в реальности происходит процесс оптимизации государственного аппарата?" от 30 апреля 2021 года https://turanpress.kz/obshchestvo/svoikh-ne-brosayem-kak-v-real-nosti-proiskhodit-protsess-optimizatsii-gosudarstvennogo-apparata-2

Как и положено, в этом крайне деликатном щепетильном процессе нюансов было хоть отбавляй, но как бы там ни было, 1 июня текущего года с отчетным докладом на эту тему перед главой государства выступила председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова.

Судя по официальному коммюнике этой встречи, четкой цифры о 25 процентах лишившихся своих мест чиновников в ходе беседы не прозвучало:

"Президенту было доложено о работе по сокращению численности государственных служащих и внедрении факторно-бальной шкалы. По словам руководителя профильного ведомства, пилотный проект по переходу на факторно-бальную шкалу позволил повысить привлекательность госслужбы и обеспечил повышение стабильности кадрового состава. В частности, число кандидатов на одно вакантное место увеличилось в среднем в 2,6 раза. В свою очередь, Глава государства указал на необходимость продолжить функциональный анализ внедрения новой системы".

Собственно – и все. И судя по тому, что "в завершение Касым-Жомарт Токаев дал председателю агентства ряд конкретных поручений", доклад был принят и одобрен, хотя нигде так и не прозвучала конкретика о том, введена ли пресловутая ФБШ и сколько госслужащих было сокращено. А значит, это поручение нельзя считать выполненным.

Основная часть главы "Новая модель государственного управления" была посвящена созданию новых управленческих структур (или воссозданию ранее упраздненных, таких как самостоятельное Министерство по чрезвычайным ситуациям, в ходе предыдущей реформы переданное под юрисдикцию МВД, или Агентство по стратегическому планированию и реформам, уже существовавшее в Казахстане в конце 90-х годов).

Собственно, с этого агентства и начался перечень новых и ново-старых юридических лиц, появляющихся на административно-бюрократической карте страны: "Мною принято решение создать агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением президенту. Подобный орган ранее существовал и успешно выполнял возложенные на него задачи. Теперь он вновь станет центральным звеном системы госпланирования. Разрабатываемые агентством реформы должны быть конкретными, реалистичными и, самое главное, обязательными к исполнению всеми госорганами. Создается высший президентский совет по реформам, решения которого станут окончательными".

Процесс пошел весьма оперативно и уже 8 сентября 2020 года вышел в свет соответствующий указ о создании агентства, председателем которого стал Кайрат Келимбетов, а 14 сентября был подписан документ о формировании Высшего совета по реформам.

Также быстро решился вопрос и с созданием Агентства по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением президенту.

Указ о создании агентства, призванным согласно тексту послания, стать "сильным и независимым органом по защите и развитию конкуренции", был подписан также 8 сентября. Его руководителем был назначен Серик Жумангарин, уже когда-то возглавлявший аналогичный комитет, а в последнее время с переменным успехом трудившийся на посту вице-министра национальной экономики. (Любопытно, что будучи именно на этой должности, в конце 2018 года Серик Жумангарин получил выговор от тогдашнего премьер-министра Бакытжана Сагинтаева за допущенные нарушения монополистов приведшие к росту тарифов. Комментируя в те дни выговор своему подчиненному, министр национальной экономики Тимур Сулейменов заявил, что будет решен вопрос о лишении штрафника денежной премии и образно сообщил о "его висении на желтой карточки").

Для воссоздания Министерства по чрезвычайным ситуациям потребовалось на один день больше. Указ был подписан 9 сентября, а на пост министра был утвержден генерал-майор Юрий Ильин, некогда довольно долго занимавшийся вопросами ЧС в Алматы, а затем пребывавший на посту заместителя министра внутренних дел.

В числе более мелких преобразований можно отметить создание при Национальном банке комитета по денежно-кредитной политике.

Таковой был организован в январе 2021 года, и согласно пресс-релизу НБ, займется "принятием решений по базовой ставке, установление ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики и принятием решений по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции правления Национального банка".

О судьбе бывших ответственных секретарей министерств, институт которых отменялся в послании, мы подробно рассказывали в уже упомянутом выше материале "Своих не бросаем", поэтому лишь напомню, что ничего особо страшного и фатального с ними не произошло. Но в любом случае и здесь можно смело ставить "галочку" о полном выполнении данного поручения.

Тоже самое касалось и квазисектора, в части слияния холдингов "Байтерек" и "КазАгро": "Они внесли значительный вклад в индустриализацию и развитие АПК, упорядочили деятельность ранее разрозненных финансовых институтов. Теперь мы находимся в другой реальности, которая требует изменения институциональной структуры. Считаю целесообразным объединить эти две организации, создать единый институт развития с гораздо большими финансовыми возможностями".

В феврале 2021 года был подписан передаточный акт и договор о присоединении "КазАгро" к "Байтереку", а в марте приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан холдинги окончательно объединили.

Таким образом, ту часть послания, которая касалась созданий, воссозданий, а также слияний и поглощений управленческих структур, можно считать выполненной на 100 процентов.



Законы разные нужны…

Чуть менее успешным по степени эффективности исполнения можно считать блок поручений по законодательному обеспечению.

Первым получил путевку в жизнь упомянутый в послании закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции", который был подписан уже 19 декабря 2020 года. Законопроект "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" разработали осенью 2020 года, в конце декабря внесли в Мажилис на рассмотрение и окончательно приняли в июне 2021 года. Довольно оперативно прошел все стадии и законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов". Парламент принял этот 24 июня 2021 года, а президент подписал документ в первых числах июля.

Получила законодательное обеспечение и инициатива об использовании пенсионных излишков.

"Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. Поручаю правительству совместно с Национальным банком до конца текущего года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу", – говорилось в послании.

Соответствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста" где регламентировались эти процедуры, был подписан в январе 2021 года. В результате, право воспользоваться своими накоплениями, превышающими порог достаточности, получили порядка 760 тысяч вкладчиков и по данным на август нынешнего года, ЕНПФ перевел на спецсчета желающих улучшить свои жилищные условия около 1,7 триллионов тенге.

Наряду с впечатляющей законотворческой оперативностью в одних направлениях произошли и некоторые "пробуксовки" в других. В частности, до сих пор не решена окончательная судьба законопроекта "О промышленной политике", основной задачей которого является "определение основных принципов и целей развития обрабатывающей промышленности страны". Закон, надо отметить, достаточно важный, ведь, по словам самого президента, озвученным уже в январе нынешнего года: "Для обеспечения стратегической самодостаточности национальной экономики предстоит в срочном порядке приступить к развитию новых переделов в черной и цветной металлургии, нефтехимии, автомобиле- и машиностроении, производстве стройматериалов, продуктов питания и других секторах. Однако, реализовать весь потенциал внутреннего рынка нам пока не удалось".

В принципе, законопроект был разработан достаточно быстро, но, как выяснилось (по крайней мере, об этом говорят его оппоненты в ходе заседаний рабочих групп), предложенный ответственным за его создание МИИР текст носит сугубо теоретический характер – для чего нужна промышленная политика, из чего она состоит, как проводится и никаких конкретных норм, и предложений. Иначе говоря, учебная беллетристика. Разве что предусмотрено создание межведомственной комиссии по промышленной политике с весьма расплывчатыми функциями. Между тем, судя опять-таки по итогам бурных обсуждений в законопроекте должна быть четкая установка на то, что цена сырьевых товаров для отечественной промышленности должна быть доступной, а объем – достаточным. И заодно, наконец, должен быть решен вопрос о степени присутствия государства в экономике в целом и в промышленности в частности. Последний раз профильные рабочие группы собирались для обсуждения законопроекта в середине лета; не исключено, что осенью переговорный и согласовательный процесс будет продолжен.

Так же достаточно неторопливо идет работа над проектом Социального кодекса, который предусматривает "создание институциональных, экономических и организационных условий для реализации гражданами своих социальных прав и интересов".

Помимо консолидации социального законодательства (в случае принятия единого Кодекса отпадет необходимость в минимум шестнадцати сопутствующих законах) проект Кодекса содержит и немало принципиальных новаций, вроде внедрения цифровизации социальных платежей, внедрения цифрового "социального кошелька" и создания соответствующей товаропроводящей системы. Кстати, проект по внедрению "социального кошелька" по первоначальным планам должен был быть протестирован в пилотном режиме уже во второй половине этого года, а в следующем году внедрен массово.

Однако, пока проект намертво застрял "в разработке". Ну а к теме цифровизации (не только "социальной", а вообще таковой) мы подробно обратимся чуть позже. Как, впрочем, и к другому важному документу – "Национальному проекту развития АПК на 2021–2025 годы", о необходимости который так же говорилось в прошлогоднем послании. Этот документ был подготовлен точно в сроки, но вот какова будет его эффективность – тема отдельного разговора…



Когда речь о конкретике…

Плавно переходя к экономическому блоку прошлогоднего послания, нельзя обойти стороной поручение о переходе от государственных программ к национальным проектам: "Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом".

В общем, сказано-сделано, и в июне нынешнего года новоиспеченным Высшим экономическим советом были одобрены сразу 10 национальных проектов (над предметным заполнением которых еще предстоит работать).

Таким образом, замена госпрограмм нацпроектами на сегодняшний день выглядит так:

Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация";

Качественное образование "Bilimdi Ult";

Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки;

Управление водными ресурсами и "Жасыл Қазақстан",

Ұлттық Рухани Жаңғыру";

Безопасная страна;

Сильные регионы – драйвер развития страны;

Развитие агропромышленного комплекса;

Развитие предпринимательства;

Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев.

Согласно замыслу авторов, все эти нацпроекты должны стать проводниками заложенного в прошлогоднем послании нового экономического курса, который, в свою очередь, тоже подразделяется на семь основных принципов:

Справедливое распределение благ и обязанностей.

Ведущая роль частного предпринимательства.

Честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей

Рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики.

Развитие человеческого капитала, инвестиций в образование нового типа.

"Озеленение" экономики, охрана окружающей среды.

Принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

И здесь начинается самое интересное. С одной стороны, когда речь идет о "всем хорошем, против всего плохого" (то есть, вопрос содержит минимум конкретики), вроде как с его реализацией дело обстоит неплохо. Но стоит лишь обратится к проблеме более предметно, как сразу возникает достаточно много проблем. Таким образом, весьма внушительная глава послания под названием "Экономическое развитие в новых реалиях" сразу же привлекла к себе внимание специалистов самых разных отраслей и направлений. Тем более, что еще до озвучивания послания правительству было дано поручение о разработке программы структурного реформирования экономики. Логично было бы ожидать, что эта программа будет органично увязана с посланием, однако вместо этого прозвучали хоть и важные, но и до этого неоднократно озвучивавшиеся темы типа проблемы загрузки отечественных перерабатывающих предприятий сырьем. Был предложен и способ ее решения в виде поручения правительству "разработать регуляторные механизмы, обеспечивающие полноценную загрузку сырьем казахстанских обрабатывающих производств". Надо ли говорить о том, что, во-первых, эти "регуляторные механизмы" оказались достаточно сильно связаны с так и не принятым законом "О промышленной политике". А во-вторых, согласно отчетам ответственных ведомств (в частности Министерства индустрии и инфраструктурного развития) долгое время не удавалось найти общего языка непосредственно с производителями. Например, в апреле этого года МИИР предложило наделить себя функцией регулирования ценообразования на металлы внутри страны, что вызвало резкое возражение представителей металлургических компаний, которые заявили о том, что подобная идея "нарушает принципы законодательства о трансфертном ценообразовании, "не вписывается" в принципы ВТО, ЕАЭС. Даже по Предпринимательскому кодексу введение ценового регулирования допускается только в исключительных случаях, не более чем на 180 дней, в качестве экстренной, временной меры. Предложенное министерством ценовое регулирование – не рыночный механизм, а напротив, уход назад, в плановую экономику".

Также не сильно продвинулись в практической реализации предложенные министром Беубутом Атамкуловым "Программа развития отечественных поставщиков товаров, работ и услуг – пояс МСБ, – вокруг крупных горно-металлургических предприятий" и "Дорожная карта развития редких и редкоземельных металлов на 2021–2025 годы" (принимаемая взамен Национального плана развития разработки редких и редкоземельных металлов, утвержденного в 2015 году). По нему Казахстан (наряду с Афганистаном) должен был стать новым мировым центром добычи редкоземельных металлов, но, к сожалению, так и не стал.

В общем, принятие большинства "регуляторных механизмов" плавно отодвинулось к концу года, а возможно и до момента принятия многострадального закона "О промышленной политике".

Что же касается сферы сельского хозяйства, то, согласно посланию, в ней необходимо было повысить производительность, уйти от сырьевой направленности, добиться развития складской и транспортной инфраструктуры. Кроме того, необходимо было заняться кооперацией личных подсобных хозяйств, которым весьма трудно выживать в нынешних условиях.

На деле же, все ограничилось продлением моратория на использование земель сельскохозяйственного назначения до 2026 года, введения запрета на изменение целевого назначения земель сельхозназначения на "Садоводство и дачное строительство" и предоставление казахстанцам и казахстанским юридическим лицам земель сельхозназначения в долгосрочную аренду сроком до 49 лет. Все это стало возможным благодаря принятию поправок в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений, которые были утверждены парламентом и подписаны президентом летом этого года. Собственно, на этом все и закончилось, так как о предложенных в послании "иных формах вовлечения сельхозземель в полноценный экономический оборот" вопрос даже не поднимался (хотя разговоры о критической важности инвестиций в аграрный сектор ведутся буквально ежедневно).

В итоге, под влияние как объективных, так и субъективных факторов в нескольких областях страны фактически была провалена уборочная страда, что сулит дефицит зерна, а соответственно – рост цен не только на муку, но и на хлеб, макаронные изделия и все продукты, связанные с зерном, – яйца, птицу, мясо (с последним вдобавок наложилась дополнительная проблема в виде массового падежа скота).

Отставка министра сельского хозяйства Сапархана Омарова положение предсказуемо не спасла и, как недавно заявил и.о. министра Ербол Карашукеев, в лучшем случае общий урожай нынешнего года будет процентов на 20 меньше прошлогоднего. Со всеми вытекающими последствиями. Кстати, буквально перед своей отставкой, Сапархан Омаров успел заявить о хроническом недофинансировании отрасли, которая по его данным получает порядка 70 процентов необходимых средств. Помимо остального негатива, это не лучшим образом влияло и на реализацию поставленных в послании президента задач "развития аграрной науки и подготовки высококвалифицированных специалистов для современного сельского хозяйства". Вполне понятно, что в подобных условиях многим казахстанским аграриям в нынешнем году больше приходилось думать не о научном развитии, а об элементарном выживании...

Что же касается, других планов, заложенных в экономическом блоке послания, то довольно большой объем поручений касался развития несырьевого экспорта.

И в этой связи Министерство торговли и интеграции не слишком охотно информирует о промежуточных итогах реализации заложенной в послании "Программы экспортной акселерации", направленной на средние несырьевые предприятия. Единственно, что опубликовано на эту тему – краткий отчет о том, что благодаря программе "создан устойчивый канал доступа казахстанских товаров на рынок Китая, подготовленные маркетинговые материалы на китайском языке создали имидж казахстанских компаний поставщиков, как серьезных партнеров, готовых к долгосрочному сотрудничеству, а заключение и реализация долгосрочных контрактов создает хорошие перспективы для Казахстана в получении экспортной выручки на долгий промежуток времени".

Каких-либо более конкретных данных, свидетельствующих об успехах этого начинания, к сожалению, найти так и не удалось.

Что касается проблем малого и среднего бизнеса, то, несмотря на ряд налоговых послаблений и предоставленную возможность рефинансирования кредитов на льготных условиях, полностью оправиться от ударов пандемийного кризиса удалось далеко не всем. Более точные итоги будут подведены ближе к концу осени, но по прогнозам председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана Елены Бахмутовой, порядка 25 процентов ранее действовавших в стране субъектов МСБ может оказаться нежизнеспособными. Не сильно оптимистичными выглядят и данные исследования Центра исследования прикладной экономики (AERC), согласно которым по состоянию на середину года достаточно большая часть казахстанских предпринимателей указывала на ухудшение своего положения. В частности 57,6% респондентов отметило серьезное уменьшение или сокращение объемов собственного бизнеса.

Если же обратится к другому исследованию, проведенному в августе этого года аналитиками группы IDF Eurasia, то будет видно, что 15 процентов респондентов особо сильно пугает вероятность повышения цен на продукты. "Они не исключают, что их зарплаты не хватит на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг". "…Бизнес испытывает тревогу перед отсутствием дополнительных средств на расширение своего дела, сложностей, связанных с отсутствием навыков по его управлению, а также кадровыми проблемами. Более того, 15% предпринимателей не уверены во вложенных средствах. Такое же количество боятся повышения цен на ассортимент продукции. 40% от опрошенных ИП пострадали от последствий пандемии и опасаются, что не смогут восстановить бизнес. В худшем положении оказались 10% ИП, которые были вынуждены закрыть бизнес, и не уверены даже в сегодняшнем дне…"

Таким образом, положение дел с малым и средним бизнесом в стране по-прежнему далеко от идеала. Хотя, на этот счет в послании были весьма далеко идущие планы: "Главным результатом работы по развитию МСБ должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%, а числа занятых – до 4 миллионов человек".

Безусловно, до заявленного 2025 года еще далеко, и ситуация может измениться к лучшему, но на сегодняшний день серьезных предпосылок к этому улучшению так и не появилось…

(Продолжение следует). Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632384300

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