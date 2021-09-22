КырДепутаты возмущены. Остатки "Кумтора" растаскивают без их участия, - "ВБ"

12:10 23.09.2021

Депутат о Кумторе: Это госкомпания или частная контора господина Болтурука?



Оксана Гут



"Рудник "Кумтор" может прекратить работу уже в октябре. Что будем делать, господа?". Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко встревожена нынешней ситуацией на месторождении и отсутствием отчетности в его управлении. Она сделала соответствующее заявление со своей странице в соцсетях.



"Итак, Кумтор не продает уже 4 месяца золото. Неизвестно, где накопилось более 4 тонн золота на общую сумму 240 млн долларов. Нацбанк золото не покупает. Только за последний месяц золотой запас сократился на 7,5 млрд сомов, а за 4 месяца более чем на 70 млрд сомов. По данным СМИ процент извлечения металла из руды упал с 87 до 60%. Поставок запчастей и механизмов не предвидится. Это неминуемо приведет к нарушению процессов и техники безопасности, что в свою очередь ставит под угрозу жизни людей и грозит экологической катастрофой. Специалисты указывают на наличие воды в центральном карьере. СМИ пишут о том, что "работы сворачивают, технику и людей спускают с высокогорья. Прогноз неутешительный. Нет кадров, которые могли бы управлять производством, нет специалистов, которые способны обслуживать оборудование. Рабочие жалуются на ухудшение условий труда и невыплату зарплат. Сотрудникам запрещено обсуждать любые проблемы "Кумтора"", - перечислила парламентарий.



В этой связи Никитенко задала несколько вопросов.



"Каков статус компании? Это госкомпания или частная контора господина Болтурука (Внешний управляющий "Кумтора" Тенгиз Болтурук - ред.) и нескольких его друзей и родственников? Какие зарплаты установил себе господин Болтурук и своим сотрудникам, или кто им установил зарплаты?



Откуда берутся деньги на выплаты зарплат, оплату счетов, приобретение товаров? Кто оплачивает адвокатов? Проводят ли тендер на приобретение услуг?



Кто осуществляет проверку деятельности Кумтора? Где и как хранится золото? И во сколько это обходится?



Почему никто не отчитывается о деятельности компании, которая обеспечивает более половины нашего экспорта и одной пятой нашего бюджета?", - возмущена депутат.



И главное, говорит она, неизвестно есть ли план выхода из сложившегося кризиса.



"Что мы будем делать с компанией? Каков план выхода из кризиса? Причем выхода сейчас, а не через несколько месяцев или лет. Нас ждет тяжелая зима, а по мнению экспертов рудник может прекратить работу уже в октябре. Что будем делать, господа? Что будем делать с экологией? Кто будет рекультивировать рудник? Это ведь десятки миллионов долларов", - заключила Наталья Никитенко.