Казахстанский TikTok-дом YOLO House стал самым популярным в мире

12:12 23.09.2021

Казахстанский TikTok-хаус YOLO House набрал более 20 млн подписчиков и стал самым популярным домом в мире, передает Tengrinews.kz.



Ранее долгое время лидировал американский Hype House (19,8 млн), но казахстанцам удалось вырваться вперед. YOLO House появился в TikTok почти год назад, и за это время его участники успели собрать значительную аудиторию.



"На данный момент мы смогли обогнать отца-основателя всего движения TikTok-хаусов - The Hype House, тем самым заняв первое место в мире в этой категории. Я очень рад этому событию и поздравляю все СНГ и особенно Казахстан с этой новостью. Командная работа и вклад каждого участника были важны, спасибо большое всем нашим фанатам со всего мира за такую мощную поддержку", - сказал основатель дома и генеральный продюсер YOLO House Азат Халимов.



В YOLO House живут шесть блогеров, и все они имеют больше миллиона подписчиков: Алина (@homm9k), Ренат (@rendi_popping), Радион (@raidess), Батырхан (@batyr.white), Адалят (@adaliatta) и Аслан (@japyr667).



Алина Ким, известная как Хомяк, является сегодня одним из самых популярных тиктокеров в СНГ (30,5 млн фолловеров). В мировом листе по количеству подписчиков она сейчас располагается на 42-м месте.



Своим секретом успеха участники YOLO House считают дружелюбие. Они часто отмечают, что любят своих хейтеров. Кроме этого, их ролики охватывают чаще всего глобальную тематику. Среди их подписчиков пользователи практически со всего мира.



"Мы очень рады этой новости и не собираемся останавливаться на достигнутом результате. Благодаря слаженной командной работе мы стали лучшими в мире, что не может не радовать. Думаю, весь Казахстан может гордиться нами", - отметил генеральный продюсер JKS Бексултан Казыбек.



Своей финальной целью YOLO House видит переезд в США, чтобы закрепиться для дальнейшего сотрудничества со всеми международными тиктокерами.



Отметим, что казахстанские TikTok-дома YOLO House и Bip House (17,3 млн) являются частью компании JKS Entertainment. Оба хауса принадлежат двум братьям - Асхату и Азату Халимовым.



TikTok House - дом, в котором живут блогеры и постоянно создают видеоролики для соцсетей. Первый тиктокерский дом Hype House появился в США в 2019 году. Его основал блогер Томас Петру, который ранее входил в состав блогерского сообщества Team 10.