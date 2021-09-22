 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 23.09.2021
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Западная "толерантность" и массовый убой фарерских дельфинов. Одно другому не мешает
12:17 23.09.2021

Они даже убивают "толерантно"
На Фарерских островах произошло самое массовое убийство дельфинов в истории

Святослав Князев

Местные охотники подогнали к берегам островов на катерах и гидроциклах огромную стаю белобоких дельфинов, а потом уничтожили ее в районе пляжа Скалафердур. Погибло 1428 китообразных. Однако реакция западных зоозащитных организаций и СМИ была достаточно вялой, а политический истеблишмент по большей части и вовсе предпочел проигнорировать происшедшее.

Традиция массового забоя дельфинов на Фарерских островах, принадлежащих Дании, уходит своими корнями в Х век. Из-за сложных природных условий на островах непросто было вести сельское хозяйство, и потому мясо и рыба занимали важное место в рационе средневековых фарерцев. Однако в наше время нужды в мясе дельфинов у жителей островов нет. Тем более, его сложно назвать полезным для здоровья: мясо китообразных в Атлантике загрязнено ртутью и кадмием. Оно представляет угрозу для всех, кто его употребляет, и особенно – для детей и беременных женщин. Более того, отказаться от подобных блюд неоднократно рекомендовали медики.



Фактически массовый забой дельфинов превратился в некую культурную традицию – развлечение, связанное с неофициальным ритуалом инициации местной молодежи, которая таким образом демонстрирует свою "зрелость".

Дельфинов загоняют на мелководье и забивают ножами. Причем, учитывая размеры животных, их мучения могут длиться долго. По сути, их пытают до смерти. Как отмечают очевидцы, дельфины издают при этом стоны, напоминающие плач новорожденных младенцев.

В текущем году не вышло имитировать даже "охоту ради продовольствия". Дельфинов фарерцы перебили столько, что их туши просто выбрасывали – мясо убитых ради развлечения животных оказалось невостребованным.

Председатель Ассоциации китобоев Фарерских островов Олавур Сюрдарберг в интервью "Би-би-си" назвал произошедшее "ошибкой". По словам участников расправы, они якобы просто не смогли объективно оценить размеры стаи, которую загоняли к берегу на этот раз.

Местные политики оправдывают охоту тем, что в руках опытных забойщиков дельфины якобы гибнут быстро, а убивать животных таким образом – гуманнее, чем держать "в неволе" свиней.

Понять, как большинство жителей Фарерских островов относятся к забою дельфинов – проблематично. Одни соцопросы показывают, что около 50% фарерцев требуют прекратить "охоту", согласно другим – 83% считают происходящее позитивной национальной традицией, которую нужно сохранить.

Следует отметить, что долгие годы массовый забой дельфинов на Фарерских островах не вызывал особых нареканий в западном обществе. Критиковали его преимущественно небольшие природоохранные организации, а единичные новости в средствах массовой информации появлялись по большей части сразу после забоя, и быстро исчезали.

Для сравнения – западные СМИ, в том числе финансируемые правительством США, говоря о России, очень любят публиковать обширные критические материалы о единичных случаях обычной индивидуальной охоты (которой занимаются по всему миру), используя при этом яркие образные выражения вроде "варварство".

Особый акцент делается на том, что ребенок, растущий в российской семье, в которой отец приносит застреленного на охоте зайца, получает "противоречивую картину миру" и "становится жестоким к тем, кто слабее".

Однако об убийстве тысяч дельфинов тоже самое издание пишет следующее: "На Фарерских островах уже сотни лет существует традиция гриндадрапа – охоты на китообразных, в которой могут участвовать представители местных общин. Жители архипелага считают мясо китов и дельфинов важной частью своего рациона, а охоту на них – частью культуры". Более чем дипломатичное определение для такого рода инцидента!

И, самое главное, – ни слова о подростках, лично участвующих в убийствах дельфинов, как и о малышах, которые наблюдают за ними со стороны.

Опять получается, что "все страны равны, но некоторые равнее других"? Ведь Фарерские острова – это часть либерального королевства Дании, в котором разрешены однополые браки и однополые усыновления, проходят гей-парады, а детям в школах на уроках сексуального просвещения рассказывают о том, что "любая ориентация нормальна". Поэтому их жителям, наверное, и можно развлекаться, убивая тысячи дельфинов. Даже на фоне рекордного забоя текущего года, в ведущих западных СМИ (и то не всех) появились лишь небольшие сдержанные заметки, в которых приводились доводы как противников, так и сторонников "традиционного" забоя.

Никаких двойных стандартов, правда?

Специально для "Столетия"

Источник - stoletie.ru
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