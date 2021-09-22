 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Баткен. На таджико-кыргызской границе мутузит друг дружку школота. Подрастают...
14:59 23.09.2021

23 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

На границе с Таджикистаном произошел конфликт. Подрались школьники двух стран

В местности Дахма Баткенской области на кыргызско-таджикской границе между школьниками пограничных сел произошла драка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бытовой инцидент произошел сегодня примерно в 14.00. По предварительным данным, таджикские школьники подрались с кыргызстанским.

"В ответ кыргызстанец побил таджикистанцев. Известно, что сейчас переговоры ведут акимы Баткенского района КР и Исфаринского района РТ", - сообщили редакции.

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23 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Инцидент на границе. Обстановка в Кок-Таше стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границе в селе Кок-Таш стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Баткенской районной администрации.

Уточняется, что около 30 таджикских школьников побили четверых кыргызстанцев в местности Дахма. Отец кыргызских школьников побил двоих таджикистанцев и их родителей.

"После этого с обеих сторон собрались около 40 человек. На место выезжал аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев и представители правоохранительных органов. Проведены переговоры с главой Исфаринского района Баховадином Бахадурзодой. В итоге обе стороны пришли к выводу, что необходимо на местах провести разъяснительную работу. Граждан, нарушивших общественный порядок, привлекут к ответственности в рамках закона", - сообщили в администрации.

Напомним, сегодня на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Школьники двух стран подрались. По предварительным данным, в ответ другой кыргызстанец побил граждан Таджикистана.

Источник - 24.kg
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