Баткен. На таджико-кыргызской границе мутузит друг дружку школота. Подрастают...

14:59 23.09.2021

23 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



На границе с Таджикистаном произошел конфликт. Подрались школьники двух стран



В местности Дахма Баткенской области на кыргызско-таджикской границе между школьниками пограничных сел произошла драка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что бытовой инцидент произошел сегодня примерно в 14.00. По предварительным данным, таджикские школьники подрались с кыргызстанским.



"В ответ кыргызстанец побил таджикистанцев. Известно, что сейчас переговоры ведут акимы Баткенского района КР и Исфаринского района РТ", - сообщили редакции.



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23 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Инцидент на границе. Обстановка в Кок-Таше стабильная



Обстановка на кыргызско-таджикском участке границе в селе Кок-Таш стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Баткенской районной администрации.



Уточняется, что около 30 таджикских школьников побили четверых кыргызстанцев в местности Дахма. Отец кыргызских школьников побил двоих таджикистанцев и их родителей.



"После этого с обеих сторон собрались около 40 человек. На место выезжал аким Баткенского района Учкунбек Жоробаев и представители правоохранительных органов. Проведены переговоры с главой Исфаринского района Баховадином Бахадурзодой. В итоге обе стороны пришли к выводу, что необходимо на местах провести разъяснительную работу. Граждан, нарушивших общественный порядок, привлекут к ответственности в рамках закона", - сообщили в администрации.



Напомним, сегодня на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Школьники двух стран подрались. По предварительным данным, в ответ другой кыргызстанец побил граждан Таджикистана.