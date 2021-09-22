Экс-вице-министра финансов Казахстана Енсебаева посадили на 4 года. Крал, где работал

15:15 23.09.2021

Руслану Енсебаеву дали реальный срок – его приговорили к четырем годам лишения свободы



Столичный суд озвучил приговор в отношении бывшего вице-министра финансов Казахстана Руслана Енсебаева, которого осудили к лишению свободы за коррупцию.



Дело рассматривалось в районном суде №2 Есильского района. На скамье кроме Енсебаева оказался и другой чиновник - замглавы одного из комитетов министерства информации Ескендиров.



Как выяснилось в суде, Енсебаев получил взятку в размере 1,2 миллиона тенге от двух лиц - Байбосынова и Бухарбая. Деньги ему дали за то, чтобы некое ТОО "Аль-Фараби Partners" выиграло конкурс, объявленный на информационное сопровождение проектов цифровизации Минфина.



Второй фигурант дела - Ескендиров - получил взятку в сумме 2,3 миллиона тенге от Бухарбая и Байбосынова. Деньги ему дали за то, чтобы тот ускорил подписание документов и оказал покровительство при заключении договоров между ТОО "Аль-Фараби Partners" и ТОО "Телевидение города Астаны" на выполнение субподрядных работ.



"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, выписками с банковских счетов", - сообщили в районном суде.

Двух чиновников признали виновными в получении взятки (часть 2 статьи 366 Уголовного кодекса). Их приговорили к четырем годам лишения свободы. При вынесении приговора суд учел, что чиновники нарушили ранее данную присягу, это стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.



Байбосынов и Бухарбай осуждены за дачу взятки (пункты 1, 3 части 3 статьи 367 Уголовного кодекса). Их приговорили к семи годам лишения свободы.



Подсудимые были взяты под стражу после оглашения приговора. Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.