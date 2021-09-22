Имама Атырауской области Казахстана обвиняют в соцсетях в продаже имущества мечети, - "Э-К"

18:53 23.09.2021

В социальных сетях пользователи заявляют: имам продал несколько машин, принадлежащих мечети, и на вырученные деньги собирается приобрести квартиру, передает ЭК.

Судя по сообщениям из социальных сетей, главный имам мечети Имангали в Атырауской области Алтынбек Утысхан уже продал автомобили марок Ford Mondeo, Toyota Prado, "газель" и грузовик, принадлежащие мечети, и за эти деньги собирается купить себе квартиру в Атырау.



В пресс-службе мечети опровергли информацию о том, что Алтынбек Утысхан собирается приобрести жилье. В пресс-службе добавили, что в ближайшее время имам получит служебную квартиру.



"Касательно тех автомобилей сообщаем, что с технической точки зрения машины находились в аварийном состоянии. Средства от их продажи легально поступили в доход мечети, этими деньгами выдавали заработную плату сотрудникам, оплачивались коммунальные услуги, на эти средства установили видеокамеры", - сообщает пресс-служба мечети.



В своих постах пользователи соцсетей также писали, что недавно в регион приехал Верховный муфтий Наурызбай кажы Отпенов.



"Его командировка обошлась более чем в 15 миллионов тенге. Он и сопровождающие его лица ночевали в дорогой гостинице, им местный имам накрыл стол. Когда делегация уезжала, им подарили красную икру и другие подарки, гости, конечно, остались довольны. Все эти расходы были возмещены из кармана местных предпринимателей", - написал источник.



Пресс-служба мечети подтвердила, что расходы были оплачены за счет спонсоров, но высказалась касательно суммы.



"Во время визита делегации во главе с Верховным муфтием Наурызбаем кажы Тагановичем в Атырау со стороны ДУМК изначально было поручено найти самую простую гостиницу. Однако местные предприниматели по своей инициативе оплатили проезд, проживание и питание делегации. Делегация состояла из 13 человек. На проезд и проживание делегации потрачено 2 миллиона 400 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе мечети.