Дефолт гигантской китайской бизнес-империи Evergrande грозит потрясением мировой экономике

23:05 23.09.2021 CNN сообщает о близящемся дефолте китайского бизнес-"монстра" Evergrande, крупнейшего на рынке строительства и недвижимости в Китае. Кризис будет равным банкротству банковского холдинга Lehman Brothers в 2009 году и ударит по всей мировой экономике. Китайские власти пытаются спасти ситуацию, но пока безрезультатно.



CNN (США): дефолт гигантской китайской бизнес-империи Evergrande грозит потрясением мировой экономике



Мишель То (Michelle Toh)



Проблемы китайского гигантского финансово-инвестиционного конгломерата Evergrande (China Evergrande Group - многопрофильный китайский инвестиционный холдинг, крупнейший оператор недвижимости Китая - прим. ред.) опять доминируют в заголовках всех мировых СМИ после того, как он снова предупредил, что может объявить дефолт по своему астрономическому долгу из-за нехватки денежных средств.



Эксперты охарактеризовали возникшие у корпорации глубочайшие финансовые трудности как серьезное испытание для Пекина и возможное повторение сначала в Китае, а затем и в мире истории с кризисом в США в 2009 году банковского холдинга Lehman Brothers. Крах вызовет потрясение во второй по величине экономике мира.



Эта неделя может быть критической для Evergrande. Согласно сообщению агентства Bloomberg, на ней компания должна выплатить купонные проценты по некоторым банковским кредитам. В новостях сообщалось, что якобы власти Китая заявили крупным банкам-кредиторам о том, что они не получат эти платежи.



Evergrande не ответила на запрос нашего агентства CNN Business о комментариях по поводу этих платежей.



По данным экономического информационного портала Refinitiv, в четверг 23 сентября по двум облигациям (в юанях и долларах) Evergrande должна выплатить проценты на общую сумму более 100 миллионов долларов.



Вот что вам нужно знать о бизнес-империи Evergrande и о том, как она попала в ту ситуацию, в которой находится сейчас.



Что такое Evergrande?



Evergrande - один из крупнейших операторов недвижимости в Китае. Компания входит в список Global 500, что означает, что это также одно из крупнейших в мире предприятий по объему выручки.



Компания зарегистрирована в Гонконге и базируется в городе Шэньчжэнь на юге Китая, в ней работает около 200 000 человек. Она также косвенно помогает поддерживать каждый год более 3,8 миллиона рабочих мест.



Группа была основана китайским миллиардером Сюй Цзяинем, также известным как Хуэй Ка Ян на кантонском диалекте, который когда-то был самым богатым человеком страны.



Изначально Evergrande сделала себе имя в сфере жилой недвижимости - она заявляет, что "владеет более чем 1300 проектами в более чем 280 городах" по всему Китаю, - но ее интересы выходят далеко за пределы только жилья.



Помимо жилья, группа инвестировала в электромобили, спортивные и тематические парки. Она даже владеет бизнесом по продаже продуктов питания и напитков, продавая воду в бутылках, бакалею, молочные продукты и другие товары по всему Китаю.



В 2010 году компания купила футбольную команду, которая сейчас известна как Guangzhou Evergrande. С тех пор эта команда создала крупнейшую футбольную школу в мире, обошедшуюся Evergrande в 185 миллионов долларов.



Филиал Guangzhou Evergrande продолжает достигать новых рекордов: в настоящее время он работает над строительством крупнейшего футбольного стадиона в мире, которое, как ожидается, будет завершено в следующем году. Стадион стоимостью 1,7 миллиарда долларов США имеет форму гигантского цветка лотоса и в конечном итоге сможет вместить 100000 зрителей.



Evergrande также обслуживает туристов через свое подразделение тематических парков Evergrande Fairyland. Его претензия на известность - это масштабный туристический комплекс под названием Ocean Flower Island на Хайнане, тропической провинции Китая, обычно называемой "Китайскими Гавайями".



Проект включает в себя искусственный остров с торговыми центрами, музеями и парками развлечений. Согласно последнему годовому отчету группы, в начале этого года он начал принимать клиентов на пилотной основе с планами полного открытия в конце 2021 года.



Как Evergrande попал в беду?



В последние годы долги Evergrande резко выросли из-за того, что компания занимала огромные средства для финансирования своей деятельности.



И вот наконец группа получила дурную славу за то, что стала самым обремененным долгами девелопером Китая с обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. За последние несколько недель она несколько раз предупреждала инвесторов о проблемах с денежными средствами, заявив, что может объявить дефолт по своим долгам, если не сможет быстро собрать деньги.



Это предупреждение было особо подчеркнуто на прошлой неделе, когда Evergrande сообщила в документах биржевой отчетности о том, что у нее возникли проблемы с поиском покупателей на некоторые из своих активов.



По словам экспертов, в некотором смысле причиной того, что Evergrande попала в беду, являются ее неумеренные амбиции. Группа "далеко отошла от своего основного бизнеса, что и составляет часть того процесса, в котором она попала в этот переплет", - сказал Мэтти Бекинк, директор по Китаю консалтингового агентства Economist Intelligence.



Аналитики Goldman Sachs говорят, что из-за структуры компании "трудно разработать эффективную линию по ее восстановлению". В недавней записке они указали на сложность схемы строения Evergrande Group и отсутствие достаточной информации об активах и обязательства компании.



Сложности, с которыми столкнулась Evergrande, со всей очевидностью свидетельствуют о бизнес-рисках, существующих в Китае.



"История Evergrande - это история о глубоких структурных проблемах экономики Китая, связанных с кредитами", - сказал Бекинк.



Проблема не нова: в прошлом году множество китайских государственных компаний объявили дефолт по своим кредитам, что вызвало опасения по поводу того, что Китай полагается на "долговые" инвестиции для поддержки экономического роста.



А в 2018 году миллиардер Ван Цзяньлинь был вынужден уменьшить свой конгломерат Dalian Wanda, поскольку Пекин ограничил деятельность компаний, которые берут крупные займы для выхода на зарубежные рынки.



В своем докладе, который он представил на прошлой неделе, главный экономист консалтингового агентства Capital Economics по Азии Марк Уильямс сказал, что крах Evergrande "станет самым большим испытанием, с которым финансовая система Китая столкнулась за последние годы".



"Корень проблем Evergrande - и других застройщиков с высокой долей заемных средств - в том, что спрос на жилую недвижимость в Китае вступает в эру устойчивого спада", - написал он.



"Продолжающийся крах Evergrande привлек внимание к тому влиянию, которое волна дефолтов китайских девелоперов может оказать на экономический рост Китая".



Как Evergrande пытается двигаться вперед?



Evergrande заявил в среду в официальном заявлении на Шэньчжэньской фондовой бирже, что вопросы, касающиеся выплат процентов по долговым облигациям в юанях, "урегулированы путем переговоров".



По данным Refinitiv, сумма процентов по этим облигациям составляет около 232 миллионов юаней (36 миллионов долларов).



Хотя эта новость может немного успокоить кредиторов, многое остается неизвестным. В своем заявлении Evergrande не уточнила условия выплаты купонного дохода по пятилетним облигациям в долларах в общей сумме 83,5 миллиона долларов, который также должен быть уплачен в четверг.



14 сентября Evergrande объявила, что привлекла финансовых консультантов для оценки ситуации.



Хотя этим фирмам поручено как можно быстрее изучить "все возможные решения", Evergrande предупредила, что ничего гарантировано быть не может.



Пока конгломерат Evergrande изо всех сил пытается остановить это "кровотечение из раны", он не может найти покупателей для частей своего бизнеса по производству электромобилей и услуг по содержанию арендной недвижимости.



На момент подачи официального заявления на бирже компания не добилась "существенного прогресса" в поиске инвесторов, и "неясно, сможет ли группа совершить такую продажу", говорится в сообщении.



Компания также пыталась продать свою офисную башню в Гонконге, которую она купила примерно за 1,6 миллиарда долларов в 2015 году. Но это "не было завершено в ожидаемые сроки", говорится в сообщении.



Как реагируют инвесторы?



Проблемы Evergrande вылились на прошлой неделе на улицы, когда, по сообщениям СМИ, вспыхнули протесты вокруг ее штаб-квартиры в Шэньчжэне. По снимкам, полученным от агентства Reuters, в понедельник на этом месте собралось множество демонстрантов, которые обращались к кому-то, кто был идентифицирован представителем компании.



Акционеры испытывают тревогу уже в течение нескольких последних месяцев: в этом году акции потеряли Evergrande более 80% своей стоимости.



Ранее в этом месяце Fitch и Moody"s Investors Services понизили кредитные рейтинги Evergrande, сославшись на ее проблемы с ликвидностью. "Мы считаем вероятным какой-то дефолт корпорации по своим обязательствам", - говорится в недавнем сообщении Fitch.



Ситуация, похоже, пугает инвесторов в Китае в более широком смысле, в то время как они уже испытывают на себе жесткие меры Пекина в отношении частных компаний, особенно в технологическом секторе. Индекс Hang Seng (HSI) в понедельник упал на 3,3%, что явилось самым сильным спадом почти за два месяца из-за критики китайских властей в адрес банков, страховщиков и других компаний, занимающихся недвижимостью.



"По нашему мнению, решение проблемы кредитных сложностей у Evergrande будет влиять на настроения рынка", - писали недавно аналитики Goldman Sachs, имея в виду кредитный рынок и экономику в целом. Они добавили, что китайский рынок финансовых облигаций может серьезно пострадать и потерять уверенность, что может "перекинуться на более широкие сектора экономики".



Уолл-стрит, похоже, более оптимистично смотрит на проблему риска распространения китайских проблем на зарубежные рынки.



"Я не думаю, что крах Evergrande и финансовые проблемы китайских компаний в области недвижимости в более широком смысле отразятся на экономике или рынках США", - сказал CNN Business Марк Занди, главный экономист Moody"s Analytics.



Что может случиться дальше?



Аналитики ожидают, что китайское правительство вмешается, чтобы ограничить последствия, если Evergrande откажется от выполнения своих долговых обязательств. И власти явно внимательно следят за ситуацией, пытаясь сохранить в ней спокойствие.



По сообщениям китайских государственных СМИ, на прошлой неделе Фу Линхуэй, представитель Национального бюро статистики Китая, признал трудности, возникшие у некоторых крупных компаний, занимающихся недвижимостью.



Не называя Evergrande напрямую, Фу сказал, что рынок недвижимости Китая в этом году оставался стабильным, но влияние недавних событий "на развитие всей отрасли необходимо учитывать".



Марк Уильямс из Capital Economics прогнозирует, что центральный банк страны "вмешается с поддержкой Evergrande ликвидностью", если опасения по поводу крупного дефолта холдинга усилятся.



Сообщается, что китайские власти принимают меры. На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что китайские регулирующие органы привлекли международную юридическую фирму King & Wood Mallesons и других консультантов для проверки финансов конгломерата Evergrande. King & Wood Mallesons от комментариев отказалась.



Но некоторые полагают, что спасать компанию может быть уже поздно.



Финансовые проблемы Evergrande были широко муссируются китайскими СМИ в качестве "огромной черной дыры". При этом подразумевается, что решить проблемы этой бизнес-империи не смогут уже никакие деньги.



"В конечном итоге мы ожидаем, что правительство вмешается в дело Evergrande, поскольку оно никогда не позволит дефолту компании распространиться на банковскую систему страны", - сказал Бекинк.



"Последствия крупного дефолта Evergrande будут гигантскими". Источник - ИноСМИ

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