Белый дом ищет успокоительное для Ближнего Востока, - И.Субботин

00:03 24.09.2021

Недоверие к Америке питают все больше региональных союзников

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

23.09.21



Помощник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ближайшее время отправится в турне по странам Ближнего Востока и Северной Африки с тем, чтобы развеять опасения региональных союзников по поводу возможности сокращения американской поддержки. Такие подозрения у локальных игроков породило не только стремительное свертывание миссии США в Афганистане, но и похолодание в отношениях между Вашингтоном и Парижем. Наблюдатели тем не менее не верят в то, что традиционные союзнические отношения останутся прежними: традиционное понимание между Америкой и ее ближневосточными партнерами в последние годы заметно ослабло.

О том, что Салливан посетит на следующей неделе ряд ближневосточных стран, первым сообщило со ссылкой на свои источники издание Axios. Отмечается, что это первый визит американского помощника по нацбезопасности в регион с момента вступления в должность. По словам собеседников Axios, планируется, что Салливан отправится в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Как обращают внимание источники издания, все эти государства, которые являются давними союзниками США в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, испытывают некоторые опасения в связи с новыми подходами Джозефа Байдена к проблеме приверженности партнерским обязательствам.



Саудовскую Аравию, как кажется, американская сторона отодвинула на наибольшую дистанцию. Салливан станет первым американским должностным лицом столь высокого ранга, которое посетит королевство за весь период нахождения Байдена на посту президента. Неделей ранее стало известно, что в ходе ближневосточной поездки свой визит в Саудовскую Аравию отменил глава Пентагона Ллойд Остин. Несмотря на то что, по официальным данным, поездка была отложена из-за проблем с графиком, этот жест был интерпретирован как свидетельство американского курса на деприоритезацию отношений с королевством. Ситуация усугубилась данными о сокращении численности американских средств ПВО на территории страны.



Отношения с Египтом у американцев остаются не менее натянутыми. Лишним признаком стало то, что Государственный департамент в этом месяце решил заморозить 130 млн долл. ежегодной военной помощи Арабской Республике. В сообщении пресс-службы дипломатического ведомства отмечалось, что поддержка возобновится в том случае, "если правительство Египта положительно отреагирует на конкретные условия, связанные с правами человека". Как отмечало издание Politico, американское руководство ежегодно предоставляет властям Египта военную помощь в размере 1,3 млрд долл. Однако Конгресс имеет право заморозить 300 млн долл. из этой суммы, если Арабская Республика не будет соблюдать определенные условия.



Сейчас египтяне ищут поддержки у США в споре с Эфиопией, который касается строительства плотины на Голубом Ниле. С 2011 года Аддис-Абеба реализует инициативу по созданию крупнейшего в Африке проекта. Планируется, что мощность ГЭС, представляющей собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Строительство завершено практически на 90%. Для эфиопской стороны создание станции – это масштабный экономический проект, который поможет обеспечить страну электроэнергией и даст возможность направлять ее в соседние страны. Египет и Судан, на долю которых приходится большая часть ресурсов реки, всерьез боятся, что в результате функционирования эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острый дефицит воды.



Менее конфликтными отношения администрации Байдена оказались с ОАЭ, однако аравийское государство само постепенно отдаляется от Вашингтона, пытаясь демонстрировать максимальную самостоятельность в своей внешней политике. Проблему создает и то, что в июне Эмираты были избраны одним из непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН. В кулуарных разговорах официальные лица ОАЭ выражают опасения, что они на этой платформе окажутся зажаты между двумя крупными постоянными членами СБ – Америкой и Китаем, будь то вопросы в сфере прав человека или какие-то другие деликатные темы. Вероятно, в ближайшее время это может создать напряженность в отношениях ОАЭ с администрацией Байдена.



В не менее странной ситуации оказался и Израиль, куда Салливан может отправиться в рамках своего ближневосточного турне. По данным Axios, визит пока что под вопросом. На днях Конгресс выступил за то, чтобы заморозить предоставление еврейскому государству дополнительного финансирования для пополнения боезапаса системы "Железный купол", который значительно иссяк в ходе майского обострения в секторе Газа. Некоторые члены Демократической партии отказались голосовать за этот пункт в рамках оборонного бюджета, который предполагал выделение дополнительного миллиарда ближневосточного союзника. Несмотря на то что другая часть Демпартии попыталась оспорить это решение, ситуация вызвала тревогу у израильтян.



Катализатором всех этих страхов выступает не только афганский кризис, но и внезапное ухудшение отношений США с Францией, которая оказалась за бортом нового трехстороннего оборонного альянса AUKUS (Америка, Британия и Австралия).



В новостном подкасте Financial Times обозреватель газеты Эндрю Ингланд обратил внимание на то, что традиционные союзнические договоренности между США и их ближневосточными партнерами со временем ослабевают. "Соединенные Штаты стремятся уйти из региона, вывести свои военные активы и прекратить разные затяжные конфликты", – обратил внимание аналитик. По его словам, это формирует определенное мышление у ближневосточных стран, которые начинают сомневаться в надежности американцев. Теперь, по словам Ингланда, региональные столицы, опиравшиеся на поддержку Вашингтона, хотят диверсифицировать свои внешние связи за счет сотрудничества с Москвой или Пекином.



Не исключено, что подобная ситуация в регионе повлияет на содержание министерской встречи "Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", которая пройдет 24 сентября на полях Генассамблеи ООН. В ней должен принять участие глава МИД РФ Сергей Лавров.