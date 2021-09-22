Лоббисты Эрдогана отуречивают Россию

00:04 24.09.2021

Анкара перед саммитом в Сочи шантажирует Москву в Сирии и Крыму



Сергей Аксенов

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Дмитрий Егорченков

Каринэ Геворгян



Реджеп Тайип Эрдоган поднял ставки. За несколько дней до запланированной на 26 сентября встречи с Владимиром Путиным в Сочи президент Турции совершил ряд шагов, направленных на резкое обострение отношений с Россией.



Так, Эрдоган отдал приказ об отправке дополнительного военного контингента в сирийскую провинцию Идлиб. Свыше 4 тысяч военнослужащих и 300 единиц бронетехники должны помешать сирийской армии вернуть последнюю неподконтрольную Дамаску территорию.



В ответ сирийский МИД назвал происходящее "турецкой оккупацией" и обвинил Анкару в поддержке террористических группировок. Глава ведомства потребовал немедленного вывода турецких войск и призвал международное сообщество поддержать Дамаск в освобождении своих территорий.



Вряд ли "международное сообщество" придет на помощь Сирии. Скорее, в мире будут равнодушно, а то и с удовольствием, наблюдать за очередными проблемами Дамаска. Кроме как на Россию, Сирии всерьез рассчитывать не на кого. Но у России с Турцией свои сложности.



Только что Эрдоган, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявил о непризнании "аннексии Крыма" и поддержал территориальную целостность Украины. Тут важен уровень, а также место, в котором сделано заявление. О Кремль (и Россию, увы) публично вытерли ноги на глазах у всего мира.



За пару дней до демарша Эрдогана в ООН по той же теме выступил турецкий МИД, заявив о непризнании выборов в парламент, которые прошли на территории полуострова. А ведь это может повлечь за собой непризнание выборов по всей РФ, а значит, и легитимности российской власти.



Как отреагирует на все эти выпады президент России, когда встретит "друга Реджепа" в Сочи? Если вспомнить недавние инциденты между нашими странами - убийство посла, сбитый самолет, можно спрогнозировать, что во имя никому неизвестного "хитрого плана" Москва снова утрется.



Почему наши власти столь беззубы в отношениях с своим новым союзником, а на деле вековечным противником России? Может есть некие обстоятельства, влияющие на их решения? Какие?



Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков не исключает, что в крайнем случае Россия в ответ на выпады Турции по Крыму, может использовать курдский вопрос.



- В Идлибе с учетом ближневосточной ментальности и местной специфики возможно только силовое решение. Никакие долгосрочные переговоры ни к чему не приведут. Если сирийская сторона почувствует поддержку России (а сейчас только Москва сдерживает Дамаск от полной зачистки провинции), то ситуация для Анкары может стать не самой привлекательной. Потому что бородатые "муниципальные депутаты", которых турки там воспитывают, побегут из Идлиба в саму Турцию.



"СП": - По последним данным российские ВКС начали бомбить южные районы Идлиба. В Турции этому, конечно, не обрадуются, но политически выпад Эрдогана в ООН по Крыму выглядит мощнее военной победы в сирийской пустыне…



- Позиция Турции по Крыму была хорошо известна заранее. Другой вопрос, что именно перед визитом в Сочи Эрдоган решил ее "обновить", что несколько выбивается из общедипломатической логики. Так обычно не делают. Какие-то причины за этим стоят, учитывая, что это сделано в несколько этапов - сначала МИД, потом сам президент Турции в ООН. Очевидно, эта ситуация не пойдет на пользу переговорному процессу в Сочи. Но серьезно сказаться на всей повестке российско-турецких отношений не сможет.



Турецкой стороне не стоит забывать, что ответные российские шаги бывают ассиметричными и такие опрометчивые заявления могут иметь последствия в особо чувствительных для Турции вопросах. Это может касаться и Идлиба, и курдского вопроса, и, возможно, туризма. Некоторые аналитики шутят, что все дело в завершившемся туристическом сезоне, но зная несколько карнавальный формат турецкой политики, когда ради громкого словца ее акторы готовы пожертвовать и некоторой частью своих интересов, это объяснение может быть верным.



"СП": - Наши дипломаты и политики явно боятся "качать" столь опасную тему, как создание независимого Курдистана…



- Действительно, общая логика российской политика такова, чтобы стараться не делать своим партнерам больно, в тех вопросах, где у них болит. Турция, видимо, об этом периодически забывает и в чисто восточном ключе пытается Россию "пробивать на слабо". Но это рано или поздно закончится. Не обязательно Москва ответит публично, но сделает нечто, что будет для Турции достаточно болезненным. Могут быть сорваны контракты, турецкая продукция может оказаться не соответствующей нашим санэпидемическим нормам и т. п.



По мнению востоковеда, политолога Карине Геворгян, одной из причин дерзкого поведения Анкары может быть действующая на территории России лоббистская сеть:



- По-моему Эрдоган запросил встречу с Путиным в основном из-за ситуации в Идлибе. Потому что бои на юге этой провинции уже идут. На встрече в Асадом в Москве вопрос незаконного присутствия турок в Идлибе тоже обсуждался. Понятно, что мы договорились с ними, но они были обязаны обеспечивать хотя бы безопасность трассы, однако не умеют и не могут этого сделать. Там постоянно лезут "бармалеи", и эта ситуация всем уже надоела.



"СП": - Эрдоган не нашел ничего лучше, как осложнить переговоры, "наехав" на Крым. А наши в ответ промямлили дежурные фразы. Складывается впечатление, что российские дипломаты плохо понимают ментальность Востока, проявляет неоправданную слабость, от чего Россия постоянно теряет…



- Русское востоковедение, в том числе дипломатическое, имеет очень давние традиции и исключительно профессионально. Этой школе может позавидовать любая страна. Конечно, британцы тоже не слабые, но наши лучше. Русские люди очень пластичны, что позволяло разведке, в отличии от тех же британцев, готовить нелегалов. Поэтому говорить о непонимании нашими специалистами Востока нельзя. У нас много тюркологов, отлично понимающих ментальность этих людей и страну.



"СП": - Может быть их мнение не учитывается должным образом теми, кто принимает решения?



- Что касается непосредственно исполнителей воли первого лица МИДа Российской Федерации, то вот там проблемы со страноведением действительно есть. Почему-то еще с козыревских времен сохраняется манера отправлять дипломатов в непрофильный регион. Например, сейчас за Армению у нас отвечает японист - человек, который всю жизнь учил японский язык, а армянского не знает. А за Закавказье в целом - китаист. Даже не балканист. Это странная кадровая политика.



"СП": - Не удивительно, что Турция у нас теперь лучший друг, вопреки исторической памяти…



- Кроме того, в России на достаточно высоком уровне существует очень серьезный лоббизм турецких интересов. И многие действия российской стороны вызваны не столько непониманием Турции, сколько этим самым лоббизмом. Получается, он успешнее, сильнее, чем дипломатия. Этот лоббизм реализуется как через представителей азербайджанской диаспоры, так и через организацию "Тюрксой", легально действующую в России с 2003 года от Калининграда и до Владивостока.



Несмотря на регистрацию "Тюрксой" в Российском Минюсте на фото их молодежи можно увидеть жесты "Серых волков" - военизированного отряда турецких националистов ("Бозкурт" - Авт.). То есть они работают, привлекая нашу молодежь. Особенно в Поволжье. Кроме того, Анкара поддерживает в Крыму запрещенную в России организацию исламистов "Хизб-ут-Тахрир"*. Наши спецслужбы по ней работают, но факт турецкого лоббизма не оставляет сомнений.



* Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ 03−116 "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" признана террористической организацией и запрещена в России.