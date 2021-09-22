Китайская дилемма: чем грозит крах Evergrande - ведущего девелопера КНР

00:35 24.09.2021 Эксперты указывают на высокие риски возникновения нового мирового финансового кризиса



Дмитрий Мигунов



В начале этой недели котировки фондового рынка Китая и Гонконга обвалились, за ними последовали и бумаги на биржах Европы и Америки. Поводом к распродаже стал кризис ликвидности у крупнейшего китайского девелопера Evergrande, который находится на грани дефолта. Существует немалый риск, что проблемы в Evergrande - и без того серьезный вызов - могут охватить всю отрасль китайской недвижимости с оборотами в триллионы долларов, что в теории может стать спусковым крючком нового финансового кризиса. Подробности - в материале "Известий".



Что случилось с Evergrande



Пора подравнять: власти КНР намерены пересмотреть экономическую модель

В стране всерьез задумались о борьбе с неравенством



По китайским меркам компания имеет довольно длительную историю - четверть века. Основанная в 1996 году в южном городе Гуанчжоу, она довольно быстро выдвинулась в лидеры национального рынка недвижимости. Китай 1990-х и 2000-х, переживавший фантастический по темпам экономический рост, представлял из себя огромную стройку, где девелоперам было где поживиться. На протяжении многих десятилетий компания стремилась исключительно к расширению любой ценой, в основном на заемные средства.



В 2010-е Evergrande из застройщика превратился в крупный финансово-промышленный конгломерат. Компания агрессивно инвестировала в агропромышленный сектор, альтернативную энергетику, футбол ("Гуанчжоу Эвергранд" является одним из топ-клубов не только в китайском, но и вообще в азиатском футболе), индустрию развлечений и даже детское питание. Все эти годы корпорация стабильно наращивала выручку. Если в 2010 году объем продаж Evergrande составлял 46 млрд юаней (примерно $7 млрд), то по итогам 2020-го он достиг 507 млрд юаней ($77 млрд). Маржа, впрочем, постепенно снижалась: чистая прибыль в 2010 и 2020 годах была практически одинаковой.



Самое главное - постоянно росли долги корпорации, кредиторами которой являются около 290 местных банков и других финансовых организаций. К настоящему моменту задолженность превысила $300 млрд, из которых $89 млрд составляет процентный долг, что почти в четыре раза превышает ее годовую выручку. Хотя соотношение это является весьма опасным, оно само по себе еще необязательно спровоцирует полномасштабный долговой кризис. Проблема в том, что никто не знает точно, сколько Evergrande должна различным "теневым банкам" и в какой мере ее агрессивный "шопинг" на рынках оплачивался за счет, к примеру, подразделений по управлению активами.



Наступят времена почище: Китай разгоняет иностранных инвесторов

В стране продолжается наступление на крупнейших представителей IT-сектора



Проблемы с ликвидностью у Evergrande впервые возникли еще в 2020 году. В августе компания обратилась за помощью к правительству провинции Гуандун с просьбой помочь ей с выплатой по обязательствам с погашением в январе 2021 года. Ситуация была спасена группой инвесторов, которые согласились с отсрочкой погашения своих требований. Однако облегчение было временным: весь текущий год ситуация продолжала ухудшаться. В июне компания призналась, что может не расплатиться по некоторым из выпущенных облигаций. Одновременно, когда стало ясно, что долговая проблема в Evergrande как минимум требует титанических усилий для решения, корпорация выпустила план по сокращению задолженности на $100 млрд до конца 2023 года.



В более краткосрочной перспективе ответом Evegrande на кризис стало привлечение капитала. Например, в августе компания разместила на бирже акции своего подразделения по производству электромобилей на сумму $8 млрд. Вероятно, последуют и другие продажи активов, но до следующего года каких-то дополнительных сумм выручить не удастся. Взять на баланс еще больше долга - вообще не вариант: на компанию давят власти Китая, поскольку она перешла три "красные линии" от регуляторов в части соотношения обязательств к активам, чистого долга к капиталу и краткосрочного долга к ликвидности. В результате сразу несколько рейтинговых агентств допустили возможность дефолта компании в обозримом будущем. Положение явно не улучшается от того, что темпы роста цен на китайском рынке недвижимости замедляются по мере того, как посткризисный ажиотаж со спросом на жилье и коммерческие помещения начинает рассасываться.



Значение для широкой экономики



Evergrande - один из крупнейших китайских бизнесов не только по обороту, но и по количеству контрагентов. В случае дефолта или иных финансовых неурядиц корпорации количество пострадавших физических лиц будет измеряться десятками миллионов, а фирм - десятками тысяч. Пострадают сотни банков и тысячи поставщиков (с последними компания уже начала переговоры о бартере как средстве оплаты поставок). Огромное количество частных инвесторов, вложившихся в приобретение жилья на стадии строительства, могут потерять все.



- Банкротство данного застройщика оставит недостроенными 1,7 млн квартир, фактически такой же объем вводит Россия в год, - отметил в интервью "Известиям" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.



Общий объем краткосрочных обязательств перед поставщиками составляет $142 млрд. В случае, если эти поставки не будут оплачены, волны немедленно разойдутся по всей экономике, в первую очередь ударив по промышленности, работающей на внутренний рынок.



Опасность ситуации для любых игроков отлично почувствовали финансовые рынки, которые сейчас подозревают в проблемности всех девелоперов региона. Ставки по "офшорным" облигациям для компаний этого сектора в Восточной Азии достигли 13%.



Слишком велик, чтобы рухнуть?



Цепная реакция: как поступать инвесторам при нынешнем падении рынков

К чему может привести крах китайского девелопера



Традиционно китайское правительство поддерживает системно значимые компании, находящиеся в сложном финансовом положении. Однако сейчас ситуация выглядит не так однозначно. Последние несколько лет регуляторы КНР ведут войну против корпораций, которые агрессивно расширяются за счет сторонних средств - как официальных банковских кредитов, так и теневых источников. Беспокойство вызвано тем, что уровень корпоративного долга в экономике зашкаливает. На конец прошлого года он составлял около 160% ВВП, в два раза больше, чем в США, где долговое бремя компаний также считается крупным.



Таким образом, спасение Evergrande подразумевает, что власти и дальше будут сквозь пальцы смотреть на безрассудное инвестирование, а "моральный риск" крупного бизнеса будет игнорироваться. Это пойдет наперекор всей политике, которую проводят Народный банк Китая и правительственные органы. С другой стороны, если позволить делам с Evergrande идти своим чередом, то придется не только иметь дело с последствиями краха такой огромной системообразующей компании, но и проводить полноценную расчистку всего ключевого для экономики сектора (возможно, что одной только отраслью недвижимости не обойдется). Поэтому решение проблемы Evergrande таит в себе неопределенность.



Что можно ожидать в ближайшем будущем? Как считает аналитик "Финам" Наталья Пырьева, данная история не приведет к глобальным последствиям.



- Более вероятно проведение реструктуризации, при которой другие застройщики в обмен на долю Evergrande в земельном банке заберут незаконченные проекты компании. Цель этого - предотвращение цепной реакции, которая могла бы обрушиться на китайскую, а затем и на мировую экономику. Последствия для экономики КНР, разумеется, все равно будут существенными. В первую очередь от сложившейся ситуации пострадают банки, которые уже начали отказывать в новых кредитах потенциальным покупателям жилья в строящихся объектах Evergrande. Далее ситуация в банковском секторе может усугубиться за счет масштабных невыплат, дефолтов и банкротств. Затем под ударом окажутся поставщики Evergrande, вслед за ними и строительный сектор.



Много бирж не бывает: зачем в Китае открывают новый фондовый рынок

Основная задача Пекинской биржи - вернуть крупные компании из США и найти финансирование для малого бизнеса



- Здесь двойной эффект: риск кризиса ликвидности, когда остановится кредитование во всей экономике, и проблема прямого спроса на сырье, если рынок строительства остановится (после банкротства СУ-155 у нас стройка также на год притормозила), - отметил Андрей Русецкий. - Пару месяцев назад была схожая ситуация с компаний Huarong, и там все обошлось. Можно предположить, что китайцы не допустят неконтролируемого банкротства, так как это вызовет эффект домино внутри страны. Скорее всего, мы увидим ручное урегулирование ситуации через государственные или близкие к государству компании.



По словам Натальи Пырьевой, ситуация с Evergrande не должна стать предпосылкой для возникновения нового мирового финансового кризиса - но лишь при условии, что китайские власти предпримут необходимые действия по спасению строительного гиганта.



- Однако если быстрого решения проблемы не будет, то действительно случится эффект домино от китайской экономики к мировой, что затронет и российский рынок. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632432900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с Австрией

- Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов

- "Ак жол" вновь заявил о необходимости закона о банкротстве физических лиц

- О переименовании Алматы

- Что ждет многодетных в Казахстане?

- Крымбек Кушербаев принял участие в презентации проекта "Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке"

- Как уж получится…

- В Счетном комитете подведены итоги аудита эффективности реализации Государственной программы "Еңбек" в Северо-Казахстанской области

- В депутатскую фракцию "Ак жол" поступают обращения предпринимателей о проблемах с перемещением грузов через границу с Китаем

