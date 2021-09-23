Соединенные Штаты и Турция рассматривают Алматы как военную базу, - В.Мухин

00:44 24.09.2021

Пентагон на постсоветском пространстве сколачивает антикитайский плацдарм

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



На фото участники конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

В маневрах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" были весьма заметны авиаторы Вооруженных сил (ВС) Казахстана. Они, как и авиаторы из РФ, для подавления условного противника применяли штурмовики Су-25. Казахстан в отличие от партнеров по ОДКБ принимает участие в деятельности НАТО. Эксперты полагают, что Вашингтон после вывода войск из Афганистана договорился (или близок к этому) с Нур-Султаном о размещении военных США в Казахстане.



Чуть более недели назад в Нур-Султане состоялась конференция начальников Генштабов стран Центральной и Южной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, США, Таджикистана и Узбекистана), в которой принял участие глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.



Глава CENTCOM встретился с военно-политическим руководством Казахстана. Сообщалось, что стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе обстановку в Афганистане. После визита Маккензи в столицу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев 17 сентября в Душанбе на совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС предложил участникам саммита с использованием "регионального хаба" (то есть аэродрома) в Алматы "построить "гуманитарный мост" помощи народу Афганистана". Судя по итоговым документам, предложение не поддержали. Это и понятно. Алматы находится от границы с Афганистаном на расстоянии более 1000 км. Зачем там делать "хаб", если многие страны ШОС и ОДКБ граничат с Афганистаном и могут формировать "гуманитарные мосты" в Афганистан напрямую?



Можно вспомнить, что в июне 2021 года в Алматы побывал спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад, который сообщил журналистам, что "Соединенные Штаты ведут переговоры со странами Центральной Азии, включая Казахстан, о возможности иметь свой потенциал в регионе (читай – военные базы. – "НГ") после вывода войск из Афганистана". В новейшей истории для перевалки грузов в Афганистан в Центральной Азии с подачи США уже формировались международные хабы (военные базы) в Киргизии и Узбекистане. Потом такие хабы-базы по инициативе руководства этих стран были закрыты. Участвовал в перевалке грузов НАТО из Европы в Афганистан в обход России и Казахстан, развернув свои грузовые терминалы в морских портах на Каспии. Казалось бы, такой "гуманитарный мост" можно создать и сейчас, но почему выбор пал на аэропорт Алматы? По версии президента Токаева, это обусловлено присутствием Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), которая по просьбе руководства ООН временно дислоцирована в Алматы. Но эта миссия там развернута именно временно. Тем более что концентрировать гуманитарные грузы в Алматы, а потом транспортировать их за 1000 км в Афганистан для ООН в материальном плане невыгодно.



Объяснение таким предложениям Казахстана дала аналитик Аля Каминская. По ее мнению, не исключено, что аэродром-хаб в Алматы Пентагон намерен использовать как "авиабазу для разведывательной и военно-транспортной авиации". Она обращает внимание на то, что международный аэропорт Алматы уже де-факто не принадлежит Казахстану. "В мае 2021 года стало известно, что 100% акций АО "Международный аэропорт Алматы" (МАА) выкупил турецкий холдинг TAV Airports Holding", – отмечает Каминская. И уточняет, что МАА принадлежал до этого "зятю экс-президента Назарбаева Тимуру Кулибаеву". Турецкий холдинг выкупил хаб за 365 млн долл., хотя МАА изначально считается убыточным.



"Беспокоят две вещи. Первое: Турция – активный член НАТО. И американцам выгодна геополитическая экспансия Анкары в Центральной Азии и Закавказье и ее идеи "Великого Турана", в котором должны состоять все страны мира, где проживают тюрки", – сообщил "НГ" военный эксперт полковник в отставке Шамиль Гареев. Он обратил внимание на то, что в СНГ холдингу TAV Airports Holding принадлежат международные аэропорты в Тбилиси и Батуми (Грузия). Кроме них, холдинг является хозяином почти всех турецких авиахабов, а также международных аэропортов Монастир Хабиб Бургиба (Тунис), Медины (Саудовская Аравия) и Загреба (Хорватия).



"Второе: аэродром в Алматы ближе всего к Китаю. Для США и Турции это идеальный объект, с которого можно вести авиаразведку его территории, в том числе Синьцзян-Уйгурского автономного района, который, по замыслам Анкары, должен стать частью территории "Великого Турана", – отмечает Гареев.



Между тем, как сообщает Associated Press, состоявшаяся в минувшую среду в Хельсинки шестичасовая "встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли и его коллеги, начальника российского Генштаба Валерия Герасимова связана с попытками США заключить соглашения о базировании в соседних с Афганистаном странах". Агентство поясняет, что "США и их союзники хотят заключить соглашения о правах базирования и пролета, а также о расширении обмена разведданными с расположенными рядом с Афганистаном странами: Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном". Казахстан в этом списке не значится. Это косвенно говорит о том, что проблемы с размещением своего военного потенциала США с этой страной почти разрешили.



Зачем же тогда нужна была американцам встреча с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым? Ответ, если посмотреть на карту бывшего СССР, прост. Чтобы долететь до Алматы, военным самолетам США надо преодолеть территорию России или ее союзников в Центральной Азии, которые, оглядываясь на Москву и имея постсоветский опыт сотрудничества с Пентагоном, не будут пускать ВВС США в свое воздушное пространство. Москва в Хельсинки, думается, сказала "нет" этому сценарию. Но вряд ли американцы успокоятся в достижении своих геополитических целей в Центральной Азии в гибридном противостоянии Китаю.



"России и Китаю, конечно, не надо видеть в Казахстане врага. Это крупный экономический партнер КНР и союзник Пекину по ШОС, а Москве – по ШОС и ОДКБ. И крупные военно-стратегические проекты, от которых зависит эффективность Стратегических ядерных сил (СЯС) РФ, у Москвы завязаны на Казахстан. Определенные связи в развитии СЯС КНР, видимо, тоже, – заявил "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. – Но вот какой аспект тут надо учитывать. Внимание США и Турции к Казахстану связано еще и с тем, что страна добывает в мире около 40% уранового сырья. И видимо, это сырье хотят иметь у себя не только Китай и Россия. Заигрывание Анкары с Нур-Султаном скорее всего связано с тем, что Турция, как и ее партнер – Пакистан, мечтает стать ядерной державой. И в этом смысле усиление ее позиций в Казахстане тоже понятно. Если американцам и туркам удастся поссорить Россию с Казахстаном, то нашим СЯС, образно говоря, они могут попытаться перекрыть кислород, как это было, когда Украина отказалась обслуживать самые грозные в мире баллистические ракеты "Воевода". Так что РФ лучше дружить с Казахстаном, отстаивая свои стратегические интересы".



23.09.21