 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США собирается вечно мстить Афганистану
00:55 24.09.2021

Администрация Байдена не может простить Кабулу свое полное фиаско в этой стране

Биллмон

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

Госсекретарь Энтони Блинкен @SecBlinken - 1:34 UTC · Aug 31, 2021 Сегодня я хочу сообщить, что работа Америки в Афганистане продолжается. У нас есть план дальнейших действий, и мы приводим его в действие.

Кодовое название плана, который вводит в действие госсекретарь Блинкен, официально не обнародовано. Скорее всего, это будет называться "Вечная месть" или что-то подобное.

США по-доброму не проигрывают. Так же, как и президент Байден. И Блинкен. Они отомстят за тот общественный резонанс, который вызвала их хаотичная эвакуация войск и гражданских лиц из Афганистана. В этом обвинят талибов*, хотя они, следуя просьбам США, сопровождали группы граждан США к воротам кабульского аэропорта.

Можно предвидеть, что влечет за собой их план, взглянув на процесс, который привел к резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистану.

Вот ее суть:

Совет Безопасности настоятельно призывает талибов обеспечить безопасный выезд из Афганистана.

Тринадцать из 15 послов проголосовали за резолюцию, в которой также содержится требование о том, чтобы Афганистан не использовался в качестве убежища для терроризма. Постоянные члены Китай и Россия воздержались.

Поскольку резолюция только "настоятельно призывает", она, очевидно, минимальна и не имеет обязательной силы. Это не то, к чему стремились США. Они хотел гораздо более сильного с возможными санкциями (см. "Привлечение … к ответственности" ниже), если талибы не последуют ей.

До заседания СБ ООН Франция и Великобритания предложили создать "безопасную зону" в Кабуле. Эта просьба была молчаливо отклонена - вероятно, из-за озабоченности Китая и России по поводу суверенитета Афганистана.

29 августа Блинкен поговорил с министром иностранных дел Китая Ван И о резолюции, имеющей обязательную силу. Информация госдепартамента о звонке была минимальной:

Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен говорил сегодня с Государственным советником КНР и министром иностранных дел Ван И о важности того, чтобы международное сообщество привлекло талибов к ответственности за публичные обязательства, которые они взяли на себя в отношении безопасного проезда и свободы передвижения для афганцев и иностранных граждан.

Изложенное Китаем показывает, что обсуждалось гораздо больше, чем это:

Ван сказал, что ситуация в Афганистане претерпела фундаментальные изменения, и всем сторонам необходимо установить контакт с движением "Талибан" и активно их направлять. Соединенным Штатам, в частности, необходимо сотрудничать с международным сообществом, чтобы предоставить Афганистану срочно необходимую экономическую помощь, средства к существованию и гуманитарную помощь, помочь новой афганской политической структуре поддерживать нормальную работу государственных институтов, поддерживать социальную безопасность и стабильность, обуздать обесценивание валюты и инфляцию и как можно скорее встать на путь мирного восстановления, сказал он.

США заблокировали резервы Центрального банка Афганистана, прекратили любые предусмотренные бюджетом выплаты Афганистану и приказали Международному валютному фонду и Всемирному банку заблокировать их программы в Афганистане.

Это парализует все функции афганского государства. Например, Всемирный банк в настоящее время отвечает за оплату труда афганских учителей и медицинского персонала. Афганистан переживает засуху, и ему потребуется импортировать большое количество продовольствия. С заблокированными иностранными активами у него нет возможности это сделать.

Китай четко осознает, что Афганистан столкнется с гуманитарной катастрофой, если США продолжат свою экономическую блокаду.

Существует также опасность терроризма, с которой США не смогли справиться:

Ван настоятельно призвал Соединенные Штаты, исходя из уважения суверенитета и независимости Афганистана, предпринять конкретные действия, чтобы помочь Афганистану бороться с терроризмом и насилием вместо того, чтобы практиковать двойные стандарты или бороться с терроризмом избирательно. Американская сторона четко знает причины нынешней хаотичной ситуации в Афганистане, отметил Ван, добавив, что любые действия СБ ООН, должны способствовать ослаблению напряженности, а не ее усилению, и способствовать плавному переходу ситуации в Афганистане, а не возвращению к беспорядкам.

Китай особенно обеспокоен "Исламским движением Восточного Туркестана" ** (East Turkestan Islamic Movement, ETIM) в восточном Афганистане, которое администрация Трампа в прошлом году исключила из своего списка террористических группировок, хотя эта организация продолжает нападать на Китай. Администрация Байдена не предпринимала никаких попыток восстановить террористическое обозначение ETIM.

У России имеются аналогичные опасения, как объяснил ее постоянный представитель Василий Небензя, воздержавшись от резолюции:

Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей.

Во-первых, несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом международно признанные террористическими организации ИГИЛ*** и "Исламское движение Восточного Туркестана". Видим в этом нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на "своих" и "чужих". Попытки "затушевывать" теругрозы, исходящие от этих группировок, неприемлемы.

Во-вторых, в ходе переговоров мы подчеркивали недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана. В условиях "утечки мозгов" страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Эти важные для самого афганского народа элементы освещения в тексте не получили.

В-третьих, авторами были проигнорированы и наши предложения включить в документ констатацию пагубного влияния заморозки афганских финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране, а также императив оказания гуманитарного содействия Афганистану в строгом соответствии с руководящими принципами ООН, закрепленными в резолюции Генассамблеи 46/182.

Первое, что упоминает Небензя, - это узел китайских озабоченностей. Второе основано на той озабоченности, которую высказали талибы, когда отказались продлить эвакуацию образованных афганцев из США. Третий - самый важный.

Россия предложила снять блокировку с афганских активов. США отвергли это. Это делает совершенно очевидным, что США намерены сохранить ее. США будут использовать блокировку для предъявления таких требований, которые талибы не смогут выполнить.

В то же самое время США будут использовать свою агентуру ISPK (ИГИЛ-K) и "Северном альянсе"

https://thesaker.is/enduring-terror-forever-from-al-qaeda-to-isis-k/

в Афганистане для продолжения войны и для того, чтобы сделать невозможными успешные усилия по управлению Афганистаном.

Затем в неизбежных результатах они обвинят талибов.

Автор: Биллмон - Billmon - псевдоним американского блогера, размещающего свои комментарии по широкому кругу политических и экономических проблем в своем блоге "Moon of Alabama" (Луна Алабамы). Блог озаглавлен по названию одноименной песни Б. Брехта, написанной в соавторстве с Э. Хауптманн и композитором К. Вайлем для оперы в 3-х частях "Подъем и упадок города Махагони". Вошедшая во перу композиция "Alabama Song" ("Moon of Alabama") впоследствии была перепета многочисленными исполнителями, включая Уте Лемпер, Дэвида Боуи и The Doors.

Перевод Сергея Духанова.

Copyright (c)Moon of Alabama, 2021.

Публикуется с разрешения издателя.

* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** "Исламское движение Восточного Туркестана" - группировка, чья деятельность многими государствами мира, а также ООН и ЕС признана террористической.

*** Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632434100
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