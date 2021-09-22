Баткен. Таджики взяли в плен 2 кыргызских малолетних драчунов и захватили микроавтобус

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08:18 24.09.2021
Силовики Таджикистана вошли на территорию Кыргызстана, задержали двух одиннадцатиклассников и увезли их
Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали двоих граждан Кыргызстана, сообщили источники Turmush.
По предварительным данным, задержание силовики соседней страны провели 23 сентября на участке государственной границе. С кыргызской стороны это район села Жаштык сельского округа Жаны-Жер Лейлекского района. Неизвестные вошли вглубь на территорию Кыргызстана на 50-10 метров и, применив силу, увели двоих кыргызстанцев, на свою территорию.
Задержанные:
- ученик 11 класса средней школы 60 лет Кыргызстана села Жаштык Ю.Ш., 2005 года рождения;
- ученик 11 класса средней школы 60 лет Кыргызстана села Жаштык Н.Э., 2005 года рождения.
Кроме того, сообщается об угоне микроавтобуса марки "Мерседес-Бенц Спринтер" белого цвета.