 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.09.2021
13:42  Новый азиатский маневр России, - "Форбс"
13:40  Турция, Пакистан и Азербайджан формируют военный блок против Индии, России и Ирана, - М.Магид
13:39  Попали в Вену: участники иранской сделки не будут встречаться на ГА ООН
13:35  Почему советский народ не спас Советский Союз? - А.Непогодин
13:19  Будут ли деньги из России? Почему Жапаров вспомнил о русском языке в Киргизии
12:01  Киргизия станет 1-й страной официально признавшей Афганский талибский эмират? - А.Ажиев
11:34  Трусоватого вождя каталонских сепаров Пучдемона арестовали на итальянской Сардинии. Готовят на посадку

11:12  Талибы пообещали публично отрубать руки за воровство: "Необходимо для безопасности"
10:28  Тегеран в шаге от сверхоружия: что дальше? - В.Сажин
09:23  КирВыборы-2021. Как Старая площадь сама взращивает протестный потенциал оппонентов, - Д.Подольская
08:46  Кредит на бедность: размышления после расстрела в Алматы, - Петр Своик
08:38  Экс-посол в Кабуле М. Конаровский: "Надо смотреть на их (талибов) дела, а не на приятные уху слова"
08:18  Баткен. Таджики взяли в плен 2 кыргызских малолетних драчунов и захватили микроавтобус
08:08  Ирак перед выборами, - Антон Веселов
01:02  "Избиения чернокожих" ведут к узурпации власти в США, - Г.Мирзаян
00:55  США собирается вечно мстить Афганистану
00:49  Зачем Байден и Джонсон объявили России и Китаю "войну ценностей"? - В.Павленко
00:44  Соединенные Штаты и Турция рассматривают Алматы как военную базу, - В.Мухин
00:37  Уроки Талибана. Наследственный Исламский Эмират - оптимальная форма госустройства для ЦА, - Р.Абдуллаев
00:35  Китайская дилемма: чем грозит крах Evergrande - ведущего девелопера КНР
00:15  Украино-казахстанский урок. Зловещее дежавю, - Евгений Фатеев
00:14  Эрдоган ведет игру против всех, - Тимофей Бордачев
00:04  Лоббисты Эрдогана отуречивают Россию
00:03  Белый дом ищет успокоительное для Ближнего Востока, - И.Субботин
Четверг, 23.09.2021
23:05  Дефолт гигантской китайской бизнес-империи Evergrande грозит потрясением мировой экономике
18:53  Имама Атырауской области Казахстана обвиняют в соцсетях в продаже имущества мечети, - "Э-К"
15:15  Экс-вице-министра финансов Казахстана Енсебаева посадили на 4 года. Крал, где работал
14:59  Баткен. На таджико-кыргызской границе мутузит друг дружку школота. Подрастают...
12:17  Западная "толерантность" и массовый убой фарерских дельфинов. Одно другому не мешает
12:12  Казахстанский TikTok-дом YOLO House стал самым популярным в мире
12:10  КырДепутаты возмущены. Остатки "Кумтора" растаскивают без их участия, - "ВБ"
12:08  Противостояние с Китаем несет для Австралии колоссальный риск, - Г.Мирзаян
11:37  Израиль вооружит арабов с хитрым расчетом, - "Взгляд"
11:05  Они штарались... Что выполнено и что не выполнено из прошлогоднего послания президента Токаева? - Е.Косенко
10:59  Поздно, прокомпостировали... Об обратном переименовании Алматы в Алма-Ату, - Д.Ашимбаев
10:38  КазПрез учредил "штаб" по купированию адайского сепаратизма
10:34  Украинские думы о поджоге Рейхстага, - С.Князев
10:33  Разницы между Байденом и Трампом для Ирана нет, - Н.Бобкин
10:27  Вся "турецкая" политика Кремля - цепь грубых политических ошибок, - С.Багдасаров
09:58  Миграционный кризис в США: "Придумай плохо и сделай плохо", - Джейн Спай
09:54  Участь Индии в Афганской игре, - А.Куприянов
09:33  "Дружеское" покусывание. В ответ на турецкие крым-пакости Россия вновь заигрывает с курдами, - Таха Даглы
09:21  Талибы выпустили из тюрем убийц и наркоторговцев: экс-прокуроры вынуждены скрываться
09:20  В Украине утвердили алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
09:17  Россия объявила Европе Газоват. Сама того не желая.., - К.Зайцев
09:15  Обустроенный Китай. новые горизонты социализма, - Юрий Тавровский
08:39  Доктор физиологии Тыналиева возглавила реорганизованную НацАттестационную комиссию при КиргизПрезиденте
08:30  А и Б сидели на трубе – не шутка, а российская экономика, - М.Синельников-Оришак
08:19  Беженцы не вписались в миграционную бизнес-модель России, - Е.Трифонова
00:59  Карл Бильдт: Отказ Запада от построения наций аморален
00:55  Дипломатия уступок: как Таджикистан десять лет назад отдал свои земли Китаю, - Х.Хуррамов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КирВыборы-2021. Как Старая площадь сама взращивает протестный потенциал оппонентов, - Д.Подольская
09:23 24.09.2021

24 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

До выборов депутатов Жогорку Кенеша осталось совсем мало времени. Прием заявок от партий об участии в гонке завершился. Уведомления от кандидатов, намеревающихся баллотироваться по одномандатным округам, продолжают поступать.

Политики приступили к выстраиванию различных конфигураций. Пока обозначены контуры двух партийных тандемов - "Ата Мекена" с "Реформой" и "Улуттар биримдиги" с НДПК.

Переговоры об объединении начали также партии "Кыргызстан", "Азаттык" и "Бутун Кыргызстан".

Эксперты считают, что предстоящая кампания рискует стать одной из самых скандальных, но возмутителями спокойствия выступят не партии. В будущем противостоянии тон зададут проигравшие кандидаты-одномандатники и фигуранты новых политически мотивированных уголовных дел.

Бомба с часовым механизмом
Еще не завершилась регистрация, а в ЦИК уже полетели камни. Депутат парламента Омурбек Бакиров считает, что одномандатные округа сформированы в интересах некоторых чиновников.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
В Новый год с новым парламентом. Оптимистичный прогноз Кайрата Маматова
"Когда выборы пройдут, и, если определенные люди не попадут в парламент, они начнут подавать в суды. Их решения отменят результаты голосования по всей стране. А все потому, что определенные силы хотели под себя округа поделить", - сказал он.

Нардеп предполагает, что на председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабекову оказывали давление.

Последняя признала, что споры были - одобренный вариант нравится не всем. Но ЦИК - коллегиальный орган, решение принято большинством голосов, и ему придется подчиниться. Тогда депутаты попросили объяснить, как определялись границы.

Если на каждый округ приходится по 100 тысяч 476 избирателей (погрешность может составлять плюс-минус 20 процентов. - Прим. 24.kg), то исходя из каких соображений тогда объединили Кара-Кульджинский с Алайским и Чон-Алайским районами? На малой родине экс-президента Сооронбая Жээнбекова 100 тысяч человек с правом голоса. Но на все эти районы приходится один мандат. В то же время в Ошской области в Кара-Суу, Ноокате и Узгене по два мандата. Нардепы считают, что кто-то ведет свою игру, усугубляя тем самым региональные противоречия.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Парламентские выборы - 2021. Какие новшества предлагают кыргызстанцам
С парламентариями согласны и эксперты. Айнура Усупбекова отмечает: судя по тому, как Центризбирком трижды пересматривал проект нарезки по округам, на членов комиссии и ее главу давили. Вероятно, команды поступали из президентской администрации. А это, по ее мнению, очень тревожный сигнал.

"При наличии 36 округов при любом раскладе возникнут конфликты. Это вполне ожидаемо. Поскольку активно работают различные лоббистские группы. Почему, как вы думаете, на Ноокатский округ отвели по два мандата? Хорошо поработали лоббисты. Сам глава кабмина Улукбек Марипов - выходец из Нооката", - сказала эксперт.

Эти выборы должны показать, что мажоритарный принцип формирования себя изжил.

Айнурв Усупбекова
Политолог Эмиль Джураев полагает, что недовольство на выборах спровоцирует и то, каким образом будут определяться победители. Место в высшем законодательном органе страны получит тот, кто наберет простое большинство от числа голосующих. А это не 50 и не 40 процентов, может быть, 20, а то и 15 процентов.

"То есть подавляющий процент избирателей останется за бортом, потому что их кандидат не прошел. Согласно имеющейся схеме, часть жителей Кара-Суйского района оказалась в границах округа, который приходится на Ош. Они могут голосовать только за тех, кто идет по городу. Но у этих избирателей свои предпочтения и свои кандидаты - их земляки. Естественно, начнутся скандалы. На Ош приходится только один мандат, а на Кара-Суу - два. В то же время на Бишкек - четыре. Конечно, возникнут споры", - поясняет политолог.

Люди на местах более мобильны и быстрее собираются в противоборствующие группы. Вот и представьте, что будет твориться после 28 ноября.

Эмиль Джураев
Он не исключает, что из-за такого неравномерного распределения мандатов в некоторых округах выборы могут быть признаны несостоявшимися. А это повлечет повторное голосование и новый виток политического кризиса.

Буря в стакане воды
Природа выборов такова, что всегда есть лидеры и аутсайдеры. Но политики в Кыргызстане достойно проигрывать не умеют. Они не верят в честную победу конкурента, в то, что невозможно подтасовать результаты, то есть не верят ЦИК. И заранее готовятся вывести сторонников на улицы.

Избиратели в свою очередь тоже не верят, что их голоса не украдут.

Никто не верит, что власти не пойдут на манипуляции, чтобы добиться нужного им результата. Однако менять правила уже поздно. Закон о выборах принят, дата назначена, и, как следствие, традиционно началась зачистка политического поля.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Чтоб трон свой уберечь. Кого обвиняли в попытке захватить власть в Кыргызстане
Создается впечатление, что представители Старой площади отплясывают на граблях, оставленных предшественниками. Политологи задаются вопросом - зачем накануне такой масштабной кампании, сопряженной с множеством рисков из-за введения смешанной системы вместе с преференциальным голосованием, еще больше накалять политическую атмосферу?

Эксперт Игорь Шестаков предупреждает: на этих выборах будут действовать партизанские движения, представленные проатамбаевскими силами.

Сторонники бывшего главы государства обладают для этого достаточным капиталом.

Игорь Шестаков
Он, как и другие аналитики, также отмечает, что своими необдуманными действиями - вызовами на допросы и арестами - власть сама лепит из ранее вполне лояльных политиков оппонентов и придает им значимости. Власть собственными руками взращивает протестный потенциал. Накануне выборов, которые сами по себе уже являются источником конфликта, такие маневры могут дорого обойтись.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632464580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение
- Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах
- Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК - А. Смаилов
- Состоялось заседание коллегии МСХ РК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  