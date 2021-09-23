КирВыборы-2021. Как Старая площадь сама взращивает протестный потенциал оппонентов, - Д.Подольская

09:23 24.09.2021

24 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



До выборов депутатов Жогорку Кенеша осталось совсем мало времени. Прием заявок от партий об участии в гонке завершился. Уведомления от кандидатов, намеревающихся баллотироваться по одномандатным округам, продолжают поступать.



Политики приступили к выстраиванию различных конфигураций. Пока обозначены контуры двух партийных тандемов - "Ата Мекена" с "Реформой" и "Улуттар биримдиги" с НДПК.



Переговоры об объединении начали также партии "Кыргызстан", "Азаттык" и "Бутун Кыргызстан".



Эксперты считают, что предстоящая кампания рискует стать одной из самых скандальных, но возмутителями спокойствия выступят не партии. В будущем противостоянии тон зададут проигравшие кандидаты-одномандатники и фигуранты новых политически мотивированных уголовных дел.



Бомба с часовым механизмом

Еще не завершилась регистрация, а в ЦИК уже полетели камни. Депутат парламента Омурбек Бакиров считает, что одномандатные округа сформированы в интересах некоторых чиновников.



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"Когда выборы пройдут, и, если определенные люди не попадут в парламент, они начнут подавать в суды. Их решения отменят результаты голосования по всей стране. А все потому, что определенные силы хотели под себя округа поделить", - сказал он.



Нардеп предполагает, что на председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабекову оказывали давление.



Последняя признала, что споры были - одобренный вариант нравится не всем. Но ЦИК - коллегиальный орган, решение принято большинством голосов, и ему придется подчиниться. Тогда депутаты попросили объяснить, как определялись границы.



Если на каждый округ приходится по 100 тысяч 476 избирателей (погрешность может составлять плюс-минус 20 процентов. - Прим. 24.kg), то исходя из каких соображений тогда объединили Кара-Кульджинский с Алайским и Чон-Алайским районами? На малой родине экс-президента Сооронбая Жээнбекова 100 тысяч человек с правом голоса. Но на все эти районы приходится один мандат. В то же время в Ошской области в Кара-Суу, Ноокате и Узгене по два мандата. Нардепы считают, что кто-то ведет свою игру, усугубляя тем самым региональные противоречия.



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С парламентариями согласны и эксперты. Айнура Усупбекова отмечает: судя по тому, как Центризбирком трижды пересматривал проект нарезки по округам, на членов комиссии и ее главу давили. Вероятно, команды поступали из президентской администрации. А это, по ее мнению, очень тревожный сигнал.



"При наличии 36 округов при любом раскладе возникнут конфликты. Это вполне ожидаемо. Поскольку активно работают различные лоббистские группы. Почему, как вы думаете, на Ноокатский округ отвели по два мандата? Хорошо поработали лоббисты. Сам глава кабмина Улукбек Марипов - выходец из Нооката", - сказала эксперт.



Эти выборы должны показать, что мажоритарный принцип формирования себя изжил.



Айнурв Усупбекова

Политолог Эмиль Джураев полагает, что недовольство на выборах спровоцирует и то, каким образом будут определяться победители. Место в высшем законодательном органе страны получит тот, кто наберет простое большинство от числа голосующих. А это не 50 и не 40 процентов, может быть, 20, а то и 15 процентов.



"То есть подавляющий процент избирателей останется за бортом, потому что их кандидат не прошел. Согласно имеющейся схеме, часть жителей Кара-Суйского района оказалась в границах округа, который приходится на Ош. Они могут голосовать только за тех, кто идет по городу. Но у этих избирателей свои предпочтения и свои кандидаты - их земляки. Естественно, начнутся скандалы. На Ош приходится только один мандат, а на Кара-Суу - два. В то же время на Бишкек - четыре. Конечно, возникнут споры", - поясняет политолог.



Люди на местах более мобильны и быстрее собираются в противоборствующие группы. Вот и представьте, что будет твориться после 28 ноября.



Эмиль Джураев

Он не исключает, что из-за такого неравномерного распределения мандатов в некоторых округах выборы могут быть признаны несостоявшимися. А это повлечет повторное голосование и новый виток политического кризиса.



Буря в стакане воды

Природа выборов такова, что всегда есть лидеры и аутсайдеры. Но политики в Кыргызстане достойно проигрывать не умеют. Они не верят в честную победу конкурента, в то, что невозможно подтасовать результаты, то есть не верят ЦИК. И заранее готовятся вывести сторонников на улицы.



Избиратели в свою очередь тоже не верят, что их голоса не украдут.



Никто не верит, что власти не пойдут на манипуляции, чтобы добиться нужного им результата. Однако менять правила уже поздно. Закон о выборах принят, дата назначена, и, как следствие, традиционно началась зачистка политического поля.



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Создается впечатление, что представители Старой площади отплясывают на граблях, оставленных предшественниками. Политологи задаются вопросом - зачем накануне такой масштабной кампании, сопряженной с множеством рисков из-за введения смешанной системы вместе с преференциальным голосованием, еще больше накалять политическую атмосферу?



Эксперт Игорь Шестаков предупреждает: на этих выборах будут действовать партизанские движения, представленные проатамбаевскими силами.



Сторонники бывшего главы государства обладают для этого достаточным капиталом.



Игорь Шестаков

Он, как и другие аналитики, также отмечает, что своими необдуманными действиями - вызовами на допросы и арестами - власть сама лепит из ранее вполне лояльных политиков оппонентов и придает им значимости. Власть собственными руками взращивает протестный потенциал. Накануне выборов, которые сами по себе уже являются источником конфликта, такие маневры могут дорого обойтись.