Талибы пообещали публично отрубать руки за воровство: "Необходимо для безопасности"

11:12 24.09.2021

Новые власти Афганистана обсуждают публичные казни



Один из основателей "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) заявил, что новые афганские власти снова будут проводить казни и отсечения рук, хотя, возможно, и не публично. В интервью Associated Press мулла Норуддин Тураби отверг возмущение по поводу осуществлявшихся иногда на глазах у толпы на стадионе казней и предостерег мир от вмешательства в дела Афганистана.



Министр тюрем в новом афганском правительстве Норуддин Тураби утверждает, что казни и отсечение рук возобновятся, но, возможно, эти наказания будут проводиться не публично, пишет The Guardian.



"Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их собственных законах и наказаниях, - заявил мулла Тураби в Кабуле. – Никто не имеет права говорить нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу, и мы будем устанавливать свои законы на основе Корана".



С тех пор, как 15 августа талибы захватили Кабул и установили контроль почти над всей страной, афганцы и весь мир наблюдают, восстановят ли новые власти свое суровое правление конца 1990-х годов. Комментарии муллы Тураби указывают на то, что лидеры радикальной исламистской группировки по-прежнему придерживаются глубоко консервативного и жесткого мировоззрения, даже если они принимают технологические изменения, такие как видео и мобильные телефоны.



Тураби, которому сейчас за шестьдесят, был министром юстиции и главой так называемого министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока во время предыдущего правления Талибана во второй половине 1990-х годов.



В то время мир осуждал наказания талибов, которые применялись на спортивном стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети Курбан-байрам, часто посещаемые сотнями афганских мужчин.



Казни осужденных убийц обычно производились одним выстрелом в голову, совершаемым семьей жертвы, у которой была возможность принять "кровавые деньги" и позволить преступнику остаться в живых. Для осужденных воров наказанием было ампутация руки. У осужденных за грабеж на дорогах ампутировали руку и ногу.



Судебные процессы и осуждения редко были публичными, а судебная власть отдавала предпочтение исламским священнослужителям, чье знание закона ограничивалось религиозными предписаниями.



Мулла Тураби сказал, что на этот раз судьи, в том числе и женщины, будут рассматривать дела, но основой афганских законов будет Коран. Он сказал, что такие же наказания будут восстановлены. "Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности", - сказал он, сказав, что эта мера имеет сдерживающий эффект. Он сказал, что кабинет изучает вопрос о применении публичных наказаний и "разрабатывает политику".



Боевики "Талибана" возродили наказание, которое они обычно применяли в прошлом, - публичное осуждение мужчин, обвиняемых в мелкой краже. По крайней мере, два раза в Кабуле за последнюю неделю мужчин, обвиняемых в мелкой краже, помещали в кузов пикапа со связанными руками и выставляли напоказ, чтобы унизить их. В одном случае их лица были раскрашены, чтобы идентифицировать их как воров. В других случаях черствый хлеб подвешивали к шее или засовывали им в рот. В чем конкретно заключались их преступления, неясно, отмечает The Guardian.



Мулла Тураби потерял ногу и один глаз во время боев с советскими войсками в 1980-х годах. При новом талибском правительстве он отвечает за тюрьмы и входит в число лидеров "Талибана", в том числе членов временного кабинета, состоящего только из мужчин, которые включены в санкционный список Организации Объединенных Наций.



Во время предыдущего правления Талибана он был одним из самых яростных и бескомпромиссных силовиков этой группировки. Когда в 1996 году к власти пришел "Талибан", одним из первых его действий было то, что он закричал на журналистку, потребовал, чтобы она покинула комнату, где находятся мужчины, а затем нанес мощную пощечину возразившему ему мужчине.



Тураби был известен тем, что вырывал музыкальные кассеты из автомобилей, и развешивал сотни метров поломанных аудиокассет на деревьях и указателях. Он потребовал, чтобы во всех правительственных учреждениях мужчины носили тюрбаны, а его приспешники регулярно избивали мужчин, чьи бороды были подстрижены. Спорт был запрещен, и силовики Тураби заставляли мужчин приходить в мечеть для молитв пять раз в день.



В интервью AP на этой неделе Тураби поговорил с журналисткой. "Мы изменились по сравнению с прошлым", - сказал он и добавил, что теперь талибы разрешат телевидение, мобильные телефоны, фото и видео, "потому что это необходимость для людей, и мы серьезно к этому относимся".



Он дал понятть, что сегодня талибы рассматривают СМИ как способ распространения своих идей. "Теперь мы знаем, что вместо сотен, мы можем достичь миллионов", - сказал он. Он добавил, что если наказания будут публичными, людям может быть разрешено снимать видео или фотографировать, чтобы распространить сдерживающий эффект.



Как отмечает Associated Press, мулла Тураби отверг критику предыдущего правления "Талибана", заявив, что движению удалось обеспечить тогда стабильность в Афганистане. "У нас была полная безопасность во всех частях страны", - сказал он о конце 1990-х годов.



Несмотря на то, что жители Кабула выражают опасения по поводу новых правителей, некоторые с неохотой признают, что афганская столица уже стала безопаснее всего за последний месяц. До прихода к власти талибов по столичным улицам бродили банды воров, и безжалостная преступность заставляла большинство людей покидать улицы после наступления темноты, сообщает AP.



"Нехорошо видеть этих людей, которых стыдят публично, но это останавливает преступников, потому что, когда люди видят это, они думают: "Я не хочу, чтобы это был я", - говорит Амаан, владелец магазина в центре Кабула. Другой владелец магазина сказал, что публичные наказания это нарушение прав человека, но он также счастлив, что может открывать свой магазин после наступления темноты.



Андрей Яшлавский