 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.09.2021
13:42  Новый азиатский маневр России, - "Форбс"
13:40  Турция, Пакистан и Азербайджан формируют военный блок против Индии, России и Ирана, - М.Магид
13:39  Попали в Вену: участники иранской сделки не будут встречаться на ГА ООН
13:35  Почему советский народ не спас Советский Союз? - А.Непогодин
13:19  Будут ли деньги из России? Почему Жапаров вспомнил о русском языке в Киргизии
12:01  Киргизия станет 1-й страной официально признавшей Афганский талибский эмират? - А.Ажиев
11:34  Трусоватого вождя каталонских сепаров Пучдемона арестовали на итальянской Сардинии. Готовят на посадку

11:12  Талибы пообещали публично отрубать руки за воровство: "Необходимо для безопасности"
10:28  Тегеран в шаге от сверхоружия: что дальше? - В.Сажин
09:23  КирВыборы-2021. Как Старая площадь сама взращивает протестный потенциал оппонентов, - Д.Подольская
08:46  Кредит на бедность: размышления после расстрела в Алматы, - Петр Своик
08:38  Экс-посол в Кабуле М. Конаровский: "Надо смотреть на их (талибов) дела, а не на приятные уху слова"
08:18  Баткен. Таджики взяли в плен 2 кыргызских малолетних драчунов и захватили микроавтобус
08:08  Ирак перед выборами, - Антон Веселов
01:02  "Избиения чернокожих" ведут к узурпации власти в США, - Г.Мирзаян
00:55  США собирается вечно мстить Афганистану
00:49  Зачем Байден и Джонсон объявили России и Китаю "войну ценностей"? - В.Павленко
00:44  Соединенные Штаты и Турция рассматривают Алматы как военную базу, - В.Мухин
00:37  Уроки Талибана. Наследственный Исламский Эмират - оптимальная форма госустройства для ЦА, - Р.Абдуллаев
00:35  Китайская дилемма: чем грозит крах Evergrande - ведущего девелопера КНР
00:15  Украино-казахстанский урок. Зловещее дежавю, - Евгений Фатеев
00:14  Эрдоган ведет игру против всех, - Тимофей Бордачев
00:04  Лоббисты Эрдогана отуречивают Россию
00:03  Белый дом ищет успокоительное для Ближнего Востока, - И.Субботин
Четверг, 23.09.2021
23:05  Дефолт гигантской китайской бизнес-империи Evergrande грозит потрясением мировой экономике
18:53  Имама Атырауской области Казахстана обвиняют в соцсетях в продаже имущества мечети, - "Э-К"
15:15  Экс-вице-министра финансов Казахстана Енсебаева посадили на 4 года. Крал, где работал
14:59  Баткен. На таджико-кыргызской границе мутузит друг дружку школота. Подрастают...
12:17  Западная "толерантность" и массовый убой фарерских дельфинов. Одно другому не мешает
12:12  Казахстанский TikTok-дом YOLO House стал самым популярным в мире
12:10  КырДепутаты возмущены. Остатки "Кумтора" растаскивают без их участия, - "ВБ"
12:08  Противостояние с Китаем несет для Австралии колоссальный риск, - Г.Мирзаян
11:37  Израиль вооружит арабов с хитрым расчетом, - "Взгляд"
11:05  Они штарались... Что выполнено и что не выполнено из прошлогоднего послания президента Токаева? - Е.Косенко
10:59  Поздно, прокомпостировали... Об обратном переименовании Алматы в Алма-Ату, - Д.Ашимбаев
10:38  КазПрез учредил "штаб" по купированию адайского сепаратизма
10:34  Украинские думы о поджоге Рейхстага, - С.Князев
10:33  Разницы между Байденом и Трампом для Ирана нет, - Н.Бобкин
10:27  Вся "турецкая" политика Кремля - цепь грубых политических ошибок, - С.Багдасаров
09:58  Миграционный кризис в США: "Придумай плохо и сделай плохо", - Джейн Спай
09:54  Участь Индии в Афганской игре, - А.Куприянов
09:33  "Дружеское" покусывание. В ответ на турецкие крым-пакости Россия вновь заигрывает с курдами, - Таха Даглы
09:21  Талибы выпустили из тюрем убийц и наркоторговцев: экс-прокуроры вынуждены скрываться
09:20  В Украине утвердили алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
09:17  Россия объявила Европе Газоват. Сама того не желая.., - К.Зайцев
09:15  Обустроенный Китай. новые горизонты социализма, - Юрий Тавровский
08:39  Доктор физиологии Тыналиева возглавила реорганизованную НацАттестационную комиссию при КиргизПрезиденте
08:30  А и Б сидели на трубе – не шутка, а российская экономика, - М.Синельников-Оришак
08:19  Беженцы не вписались в миграционную бизнес-модель России, - Е.Трифонова
00:59  Карл Бильдт: Отказ Запада от построения наций аморален
00:55  Дипломатия уступок: как Таджикистан десять лет назад отдал свои земли Китаю, - Х.Хуррамов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Талибы пообещали публично отрубать руки за воровство: "Необходимо для безопасности"
11:12 24.09.2021

Новые власти Афганистана обсуждают публичные казни

Один из основателей "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) заявил, что новые афганские власти снова будут проводить казни и отсечения рук, хотя, возможно, и не публично. В интервью Associated Press мулла Норуддин Тураби отверг возмущение по поводу осуществлявшихся иногда на глазах у толпы на стадионе казней и предостерег мир от вмешательства в дела Афганистана.

Министр тюрем в новом афганском правительстве Норуддин Тураби утверждает, что казни и отсечение рук возобновятся, но, возможно, эти наказания будут проводиться не публично, пишет The Guardian.

"Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их собственных законах и наказаниях, - заявил мулла Тураби в Кабуле. – Никто не имеет права говорить нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу, и мы будем устанавливать свои законы на основе Корана".

С тех пор, как 15 августа талибы захватили Кабул и установили контроль почти над всей страной, афганцы и весь мир наблюдают, восстановят ли новые власти свое суровое правление конца 1990-х годов. Комментарии муллы Тураби указывают на то, что лидеры радикальной исламистской группировки по-прежнему придерживаются глубоко консервативного и жесткого мировоззрения, даже если они принимают технологические изменения, такие как видео и мобильные телефоны.

Тураби, которому сейчас за шестьдесят, был министром юстиции и главой так называемого министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока во время предыдущего правления Талибана во второй половине 1990-х годов.

В то время мир осуждал наказания талибов, которые применялись на спортивном стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети Курбан-байрам, часто посещаемые сотнями афганских мужчин.

Казни осужденных убийц обычно производились одним выстрелом в голову, совершаемым семьей жертвы, у которой была возможность принять "кровавые деньги" и позволить преступнику остаться в живых. Для осужденных воров наказанием было ампутация руки. У осужденных за грабеж на дорогах ампутировали руку и ногу.

Судебные процессы и осуждения редко были публичными, а судебная власть отдавала предпочтение исламским священнослужителям, чье знание закона ограничивалось религиозными предписаниями.

Мулла Тураби сказал, что на этот раз судьи, в том числе и женщины, будут рассматривать дела, но основой афганских законов будет Коран. Он сказал, что такие же наказания будут восстановлены. "Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности", - сказал он, сказав, что эта мера имеет сдерживающий эффект. Он сказал, что кабинет изучает вопрос о применении публичных наказаний и "разрабатывает политику".

Боевики "Талибана" возродили наказание, которое они обычно применяли в прошлом, - публичное осуждение мужчин, обвиняемых в мелкой краже. По крайней мере, два раза в Кабуле за последнюю неделю мужчин, обвиняемых в мелкой краже, помещали в кузов пикапа со связанными руками и выставляли напоказ, чтобы унизить их. В одном случае их лица были раскрашены, чтобы идентифицировать их как воров. В других случаях черствый хлеб подвешивали к шее или засовывали им в рот. В чем конкретно заключались их преступления, неясно, отмечает The Guardian.

Мулла Тураби потерял ногу и один глаз во время боев с советскими войсками в 1980-х годах. При новом талибском правительстве он отвечает за тюрьмы и входит в число лидеров "Талибана", в том числе членов временного кабинета, состоящего только из мужчин, которые включены в санкционный список Организации Объединенных Наций.

Lenovo Legion 7i. Строгая внешность. Хищная натура.
Реклама Relap
Во время предыдущего правления Талибана он был одним из самых яростных и бескомпромиссных силовиков этой группировки. Когда в 1996 году к власти пришел "Талибан", одним из первых его действий было то, что он закричал на журналистку, потребовал, чтобы она покинула комнату, где находятся мужчины, а затем нанес мощную пощечину возразившему ему мужчине.

Названо условие дипломатического признания талибского правительства Афганистана

Тураби был известен тем, что вырывал музыкальные кассеты из автомобилей, и развешивал сотни метров поломанных аудиокассет на деревьях и указателях. Он потребовал, чтобы во всех правительственных учреждениях мужчины носили тюрбаны, а его приспешники регулярно избивали мужчин, чьи бороды были подстрижены. Спорт был запрещен, и силовики Тураби заставляли мужчин приходить в мечеть для молитв пять раз в день.

В интервью AP на этой неделе Тураби поговорил с журналисткой. "Мы изменились по сравнению с прошлым", - сказал он и добавил, что теперь талибы разрешат телевидение, мобильные телефоны, фото и видео, "потому что это необходимость для людей, и мы серьезно к этому относимся".

Он дал понятть, что сегодня талибы рассматривают СМИ как способ распространения своих идей. "Теперь мы знаем, что вместо сотен, мы можем достичь миллионов", - сказал он. Он добавил, что если наказания будут публичными, людям может быть разрешено снимать видео или фотографировать, чтобы распространить сдерживающий эффект.

Как отмечает Associated Press, мулла Тураби отверг критику предыдущего правления "Талибана", заявив, что движению удалось обеспечить тогда стабильность в Афганистане. "У нас была полная безопасность во всех частях страны", - сказал он о конце 1990-х годов.

Несмотря на то, что жители Кабула выражают опасения по поводу новых правителей, некоторые с неохотой признают, что афганская столица уже стала безопаснее всего за последний месяц. До прихода к власти талибов по столичным улицам бродили банды воров, и безжалостная преступность заставляла большинство людей покидать улицы после наступления темноты, сообщает AP.

"Нехорошо видеть этих людей, которых стыдят публично, но это останавливает преступников, потому что, когда люди видят это, они думают: "Я не хочу, чтобы это был я", - говорит Амаан, владелец магазина в центре Кабула. Другой владелец магазина сказал, что публичные наказания это нарушение прав человека, но он также счастлив, что может открывать свой магазин после наступления темноты.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632471120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение
- Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства присоединен к Аграрной кредитной корпорации
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- О перспективах сотрудничества с Китаем в экономической и социальной сферах
- Комплекс из 64 мер антиинфляционного реагирования будет принят Правительством РК - А. Смаилов
- Состоялось заседание коллегии МСХ РК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  