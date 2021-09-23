 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трусоватого вождя каталонских сепаров Пучдемона арестовали на итальянской Сардинии. Готовят на посадку
11:34 24.09.2021

Беглого лидера каталонских сепаратистов задержали по запросу властей Испании
Скрывающемуся от Мадрида Пучдемону грозит экстрадиция

Беглый лидер движения за отделение Каталонии от Испании Карлес Пучдемон задержан на Сардинии, сообщил в Твиттере его адвокат. Согласно этому сообщению, Пучдемона задержали по международному ордеру на арест, изданному Мадридом в октябре 2019 года.

Скрывающемуся от Мадрида Пучдемону грозит экстрадиция
В сообщении адвоката каталонского политика сказано, что Пучдемон посещал Сардинию в качестве депутата Европарламента. При этом юрист утверждает, что ордер, по которому задержали каталонского сепаратиста, "приостановлен решением Суда Европейского союза".

Согласно заявлению офиса Пучдемона, политик был задержан в аэропорту города Альгеро на Сардинии, куда он прибыл для участия в международной выставке.

Как передает Би-би-си, на Сардинии Пучдемон планировал рекламировать каталонский фольклор и проводить встречи с местными лидерами.

Представители лидера каталонских сепаратистов сообщают, что Пучдемон предстанет перед апелляционным судом города Сассари, которому предстоит принять решение о его возможном освобождении, либо экстрадиции в Испанию.

Мадрид обвиняет Карлеса Пучдемона в подстрекательстве к мятежу за его роль в организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который испанский суд признал нелегитимным.

С Пучдемона была снята неприкосновенность, и в Испании ему грозит тюрьма.

Бежавший из Испании за границу Пучдемон в 2019 году был избран депутатом Европарламента, получив иммунитет от судебного преследования. Но в марте этого года европейские парламентарии решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.

Пучдемон и его соратник, несмотря на избрание в Европарламент, так и не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствует законодательство Испании – оно требует присяги на конституции, чтобы депутатский мандат начал действовать. А для этого политики должны вернуться в Испанию, где им угрожает арест.

В июле Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности Пучдемону и двум его соратникам, выступающим за независимость Каталонии, сообщает Deutsche Welle.

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В 2017 году власти Каталонии во главе с Пучдемоном не только провели референдум о независимости региона от Испании, но и провозгласили затем независимость страны. Центральные власти объявили референдум незаконным, тем более, что участие в нем приняли практически одни только сторонники независимости - остальные жители Каталонии, выступающие за сохранение единства Испании, его бойкотировали.

После референдума центральные власти Испании отправили под суд 12 лидеров сепаратистов, большая часть из которых в 2019 году получили тюремные сроки - от 9 до 13 лет - за "подстрекательство к мятежу" и "растрату бюджетных средств" (казенные деньги были потрачены на проведение референдума о независимости). Аналогичное обвинение предъявлено и бежавшим из Испании Пучдемону с соратниками.

Несмотря на суровый приговор, в июле этого года в Мадриде решили помиловать девятерых лидеров сепаратистов.

Между тем, как напоминает Би-би-си, на выборах в каталонский парламент в феврале этого года – пусть и с незначительным перевесом – победили сторонники независимости. А совсем недавно, в сентябре, на демонстрацию в поддержку отделения региона, которая состоялась в Барселоне, вышли десятки тысяч людей.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632472440
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